Το Karakeep είναι ένας σύγχρονος, self-hosted bookmark manager, σχεδιασμένος για ολοκληρωμένη αρχειοθέτηση πληροφοριών. Πέρα από την αποθήκευση URL, καταγράφει σημειώσεις, εικόνες, PDF και περιεχόμενο ολόκληρων σελίδων με αυτόματη εξαγωγή μεταδεδομένων. Η προσθήκη ετικετών και η σύνοψη με τεχνητή νοημοσύνη (AI) — μέσω OpenAI ή τοπικών μοντέλων Ollama — οργανώνει αυτόματα τη συλλογή σας, ενώ η αναζήτηση πλήρους κειμένου με Meilisearch καθιστά την ανάκτηση άμεση, ακόμα και με χιλιάδες αποθηκευμένα στοιχεία.

Η φιλοξενία του Karakeep στον δικό σας VPS διατηρεί το ιστορικό περιήγησής σας και το αποθηκευμένο περιεχόμενο εντελώς ιδιωτικά. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά σελιδοδείκτη, ούτε όρια αποθήκευσης, ούτε πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας. Οι επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης για Chrome και Firefox και οι εφαρμογές για κινητά για iOS και Android διατηρούν τα πάντα συγχρονισμένα σε όλες τις συσκευές σας.