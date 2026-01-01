Αναπτύξτε το Karakeep με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτών με ετικετογράφηση με AI, αναζήτηση πλήρους κειμένου και αρχειοθέτηση σελίδων για συνδέσμους, σημειώσεις και PDF.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Karakeep
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Karakeep
Το Karakeep είναι ένας σύγχρονος, self-hosted bookmark manager, σχεδιασμένος για ολοκληρωμένη αρχειοθέτηση πληροφοριών. Πέρα από την αποθήκευση URL, καταγράφει σημειώσεις, εικόνες, PDF και περιεχόμενο ολόκληρων σελίδων με αυτόματη εξαγωγή μεταδεδομένων. Η προσθήκη ετικετών και η σύνοψη με τεχνητή νοημοσύνη (AI) — μέσω OpenAI ή τοπικών μοντέλων Ollama — οργανώνει αυτόματα τη συλλογή σας, ενώ η αναζήτηση πλήρους κειμένου με Meilisearch καθιστά την ανάκτηση άμεση, ακόμα και με χιλιάδες αποθηκευμένα στοιχεία.
Η φιλοξενία του Karakeep στον δικό σας VPS διατηρεί το ιστορικό περιήγησής σας και το αποθηκευμένο περιεχόμενο εντελώς ιδιωτικά. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά σελιδοδείκτη, ούτε όρια αποθήκευσης, ούτε πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας. Οι επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης για Chrome και Firefox και οι εφαρμογές για κινητά για iOS και Android διατηρούν τα πάντα συγχρονισμένα σε όλες τις συσκευές σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Karakeep
Ετικετογράφηση με AI
Αυτόματη προσθήκη ετικετών και σύνοψη αποθηκευμένων στοιχείων χρησιμοποιώντας το OpenAI ή ένα τοπικά εκτελούμενο μοντέλο Ollama - δεν απαιτείται χειροκίνητη οργάνωση.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Το Meilisearch ευρετηριάζει όλο το αποθηκευμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αρχειοθετημένων σελίδων και PDFs, ώστε να μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε στη συλλογή σας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Αρχειοθέτηση Σελίδων & OCR
Διατηρήστε το πλήρες περιεχόμενο της σελίδας ακόμα και αν οι αρχικές πηγές εξαφανιστούν, και εξάγετε αναζητήσιμο κείμενο από εικόνες χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο OCR.
Συγχρονισμός browser και mobile
Αποθηκεύστε σελιδοδείκτες με ένα κλικ από επεκτάσεις Chrome ή Firefox, και αποκτήστε πρόσβαση στην πλήρη συλλογή σας από εφαρμογές iOS και Android με αυτόματο συγχρονισμό.
Εισαγωγή ροής RSS
Αυτόματη εισαγωγή περιεχομένου από RSS feeds σε οργανωμένες συλλογές, διατηρώντας τη βάση γνώσεων ενημερωμένη χωρίς χειροκίνητη αποθήκευση.
Γιατί να τρέξω Karakeep στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.