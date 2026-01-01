Αναπτύξτε το Reitti με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα παρακολούθησης τοποθεσίας και χρονολογίου που διατηρεί το ιστορικό κινήσεών σας ιδιωτικό ως εναλλακτική λύση του Google Timeline.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Reitti
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Reitti
Το Reitti είναι μια εφαρμογή εντοπισμού τοποθεσίας και χρονολογίου self-hosted που σας προσφέρει μια ιδιωτική εναλλακτική λύση στο Google Timeline. Εισαγάγετε το υπάρχον ιστορικό σας από εξαγωγές Google Maps Timeline, αρχεία GPX και GeoJSON, ή τροφοδοτήστε ζωντανές θέσεις από εφαρμογές τηλεφώνου όπως το OwnTracks και το GPSLogger για να δημιουργήσετε ένα συνεχές αρχείο του πού έχετε βρεθεί.
Το Reitti εντοπίζει αυτόματα σημαντικά μέρη και ταξίδια, και στη συνέχεια τα οπτικοποιεί σε έναν διαδραστικό χάρτη με καθημερινά χρονολόγια και στατιστικά κίνησης. Επειδή όλα λειτουργούν στον δικό σας server, το λεπτομερές ιστορικό τοποθεσίας σας δεν φεύγει ποτέ από την υποδομή σας και δεν χρησιμοποιείται ποτέ για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων PostGIS για γεωχωρικά ερωτήματα, μια Redis cache και μια ενσωματωμένη cache πλακιδίων χάρτη έτσι ώστε ολόκληρο το stack να λειτουργεί μαζί αμέσως.
Βασικά χαρακτηριστικά του Reitti
Εισαγωγή πολλαπλών πηγών
Εισαγάγετε ιστορικό από εξαγωγές Χρονολογίου Google Maps, αρχεία GPX και GeoJSON, ή μεταδώστε ζωντανά δεδομένα από OwnTracks και GPSLogger.
Αυτόματη ανίχνευση τοποθεσίας
Το Reitti αναλύει τα ακατέργαστα σημεία σας για να εντοπίσει σημαντικά μέρη και επισκεφθείσες τοποθεσίες χωρίς χειροκίνητη επισήμανση.
Πληροφορίες και ιδέες για ταξίδια
Οι μετακινήσεις ομαδοποιούνται σε ταξίδια με αποστάσεις, διάρκειες και τρόπους μεταφοράς, ώστε η χρονογραμμή σας να διαβάζεται σαν ημερολόγιο.
Διαδραστικό χρονολόγιο χάρτη
Περιηγηθείτε οποιαδήποτε μέρα σε έναν διαδραστικό χάρτη με διαδρομές, στάσεις και ένα χρονολογικό χρονοδιάγραμμα της δραστηριότητάς σας.
Self-hosted ιδιωτικότητα
Όλα τα δεδομένα τοποθεσίας παραμένουν στη δική σας βάση δεδομένων PostGIS, δεν κοινοποιούνται ποτέ στην Google ούτε χρησιμοποιούνται για διαφήμιση.
Γιατί να τρέξω Reitti στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
AirTrail
Προσωπικό ημερολόγιο πτήσεων με διαδραστικό χάρτη, στατιστικά και υποστήριξη πολλαπλών χρηστών