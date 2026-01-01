Το Reitti είναι μια εφαρμογή εντοπισμού τοποθεσίας και χρονολογίου self-hosted που σας προσφέρει μια ιδιωτική εναλλακτική λύση στο Google Timeline. Εισαγάγετε το υπάρχον ιστορικό σας από εξαγωγές Google Maps Timeline, αρχεία GPX και GeoJSON, ή τροφοδοτήστε ζωντανές θέσεις από εφαρμογές τηλεφώνου όπως το OwnTracks και το GPSLogger για να δημιουργήσετε ένα συνεχές αρχείο του πού έχετε βρεθεί.

Το Reitti εντοπίζει αυτόματα σημαντικά μέρη και ταξίδια, και στη συνέχεια τα οπτικοποιεί σε έναν διαδραστικό χάρτη με καθημερινά χρονολόγια και στατιστικά κίνησης. Επειδή όλα λειτουργούν στον δικό σας server, το λεπτομερές ιστορικό τοποθεσίας σας δεν φεύγει ποτέ από την υποδομή σας και δεν χρησιμοποιείται ποτέ για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων PostGIS για γεωχωρικά ερωτήματα, μια Redis cache και μια ενσωματωμένη cache πλακιδίων χάρτη έτσι ώστε ολόκληρο το stack να λειτουργεί μαζί αμέσως.