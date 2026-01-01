Το NocoDB είναι η κορυφαία open-source εναλλακτική λύση του Airtable, μετατρέποντας PostgreSQL, MySQL και άλλες SQL databases σε διαισθητικά περιβάλλοντα υπολογιστικών φύλλων τα οποία μπορούν να διαχειριστούν με σιγουριά μη τεχνικοί χρήστες. Προσφέρει προβολές grid, kanban, gallery, calendar και form μαζί με αυτόματα δημιουργούμενες REST και GraphQL APIs, πλούσιους τύπους πεδίων και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο — όλα αυτά χωρίς τιμολόγηση ανά θέση χρήστη.

Το self-hosting του NocoDB στο VPS σας διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα δεν εγκαταλείπουν ποτέ την υποδομή σας, εξαλείφει τους περιορισμούς τιμολόγησης βάσει αριθμού χρηστών και δίνει στην ομάδα σας την πλήρη ισχύ μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων πίσω από ένα no-code front-end που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας.