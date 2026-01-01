Αναπτύξτε το NocoDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source εναλλακτική του Airtable που μετατρέπει οποιαδήποτε SQL database σε ένα συνεργατικό υπολογιστικό φύλλο με αυτόματα δημιουργημένα APIs.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για NocoDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NocoDB
Το NocoDB είναι η κορυφαία open-source εναλλακτική λύση του Airtable, μετατρέποντας PostgreSQL, MySQL και άλλες SQL databases σε διαισθητικά περιβάλλοντα υπολογιστικών φύλλων τα οποία μπορούν να διαχειριστούν με σιγουριά μη τεχνικοί χρήστες. Προσφέρει προβολές grid, kanban, gallery, calendar και form μαζί με αυτόματα δημιουργούμενες REST και GraphQL APIs, πλούσιους τύπους πεδίων και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο — όλα αυτά χωρίς τιμολόγηση ανά θέση χρήστη.
Το self-hosting του NocoDB στο VPS σας διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα δεν εγκαταλείπουν ποτέ την υποδομή σας, εξαλείφει τους περιορισμούς τιμολόγησης βάσει αριθμού χρηστών και δίνει στην ομάδα σας την πλήρη ισχύ μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων πίσω από ένα no-code front-end που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας.
Βασικά χαρακτηριστικά του NocoDB
Πολλαπλοί τύποι προβολής
Εναλλαγή μεταξύ προβολών πλέγματος, kanban, συλλογής, ημερολογίου και φόρμας για τα ίδια δεδομένα, επιτρέποντας σε κάθε μέλος της ομάδας να εργάζεται στη μορφή που ταιριάζει στη ροή εργασίας του.
Αυτόματες Δημιουργημένες APIs
Κάθε πίνακας εκθέτει αυτόματα endpoints REST και GraphQL, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες ενσωματώσεις και front-ends χωρίς να γράφουν κώδικα backend.
Πλούσιοι τύποι πεδίων
Τα συνημμένα, οι τύποι, οι αναζητήσεις, οι συγκεντρωτικές αναφορές και οι συνδεδεμένες εγγραφές φέρνουν τη δύναμη των υπολογιστικών φύλλων στα σχεσιακά σας δεδομένα χωρίς σύνθετα ερωτήματα SQL.
Λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης
Ορίστε δικαιώματα χώρου εργασίας, βάσης και επιπέδου πίνακα με διαχείριση ρόλων, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να βλέπει μόνο ό,τι χρειάζεται.
Webhook αυτοματοποίηση
Ενεργοποιήστε αυτόματα εξωτερικές ροές εργασίας και ενσωματώσεις όταν αλλάζουν τα δεδομένα, συνδέοντας το NocoDB με τα υπάρχοντα εργαλεία σας χωρίς προσαρμοσμένο κώδικα.
Airtable Εισαγωγή
Μεταφέρετε υπάρχουσες βάσεις Airtable, αρχεία CSV ή φύλλα Excel με ανίχνευση σχήματος, διευκολύνοντας τη μετάβαση χωρίς να χρειάζεται να ανακατασκευάσετε τα δεδομένα σας από την αρχή.
Γιατί να τρέξω NocoDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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