Το Faktory είναι ένας αυτόνομος διακομιστής εργασιών παρασκηνίου που προσφέρει ισχυρή επεξεργασία εργασιών σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Παρέχει ένα απλό περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε πρωτόκολλο, ώστε οι εργάτες που είναι γραμμένοι σε Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP και άλλες γλώσσες να μπορούν όλοι να μοιράζονται την ίδια υποδομή εργασιών χωρίς να δεσμεύονται από ένα ενιαίο οικοσύστημα γλώσσας.

Η αυτο-φιλοξενία του Faktory στον VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στις ουρές εργασιών, τη λογική επανάληψης και τα δεδομένα απόδοσης. Το ενσωματωμένο web dashboard σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε την απόδοση, να επιθεωρείτε τις αποτυχημένες εργασίες και να διαχειρίζεστε τις ουρές σε πραγματικό χρόνο χωρίς πρόσθετα εργαλεία.