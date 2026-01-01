Αναπτύξτε το Faktory με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διακομιστής εργασιών παρασκηνίου υψηλής απόδοσης, ανεξάρτητος από γλώσσα, με ενσωματωμένο web UI για την παρακολούθηση και τη διαχείριση εργασιών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Faktory
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Faktory
Το Faktory είναι ένας αυτόνομος διακομιστής εργασιών παρασκηνίου που προσφέρει ισχυρή επεξεργασία εργασιών σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Παρέχει ένα απλό περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε πρωτόκολλο, ώστε οι εργάτες που είναι γραμμένοι σε Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP και άλλες γλώσσες να μπορούν όλοι να μοιράζονται την ίδια υποδομή εργασιών χωρίς να δεσμεύονται από ένα ενιαίο οικοσύστημα γλώσσας.
Η αυτο-φιλοξενία του Faktory στον VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στις ουρές εργασιών, τη λογική επανάληψης και τα δεδομένα απόδοσης. Το ενσωματωμένο web dashboard σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε την απόδοση, να επιθεωρείτε τις αποτυχημένες εργασίες και να διαχειρίζεστε τις ουρές σε πραγματικό χρόνο χωρίς πρόσθετα εργαλεία.
Βασικά χαρακτηριστικά του Faktory
Γλωσσικά ανεξάρτητος σχεδιασμός
Οποιαδήποτε γλώσσα με Faktory client library μπορεί να βάλει σε ουρά και να επεξεργαστεί εργασίες, καθιστώντας εύκολη την ενσωμάτωση σε polyglot stacks.
Ενσωματωμένο Web Dashboard
Παρακολουθήστε τα βάθη ουράς, την απόδοση εργασιών και τις αποτυχίες μέσω ενός διαισθητικού UI βασισμένου σε browser, άμεσα διαθέσιμου.
Αξιόπιστη Συνέχεια Εργασιών
Οι εργασίες αποθηκεύονται στον δίσκο χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο Redis-compatible store, διασφαλίζοντας ότι καμία εργασία δεν χάνεται σε επανεκκινήσεις ή αστοχίες.
Αυτόματες επαναλήψεις
Οι αποτυχημένες εργασίες επαναλαμβάνονται αυτόματα με ρυθμιζόμενα χρονοδιαγράμματα αναμονής, μειώνοντας τη μη αυτόματη παρέμβαση για παροδικά σφάλματα.
Προτεραιοποίηση ουράς
Δρομολόγηση εργασιών σε ονομασμένες ουρές με διαμορφώσιμα βάρη, ώστε οι εργασίες υψηλής προτεραιότητας να επεξεργάζονται πάντα πρώτες.
Γιατί να τρέξω Faktory στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.