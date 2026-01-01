Αναπτύξτε τη Monica με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαχειριστής προσωπικών σχέσεων ανοιχτού κώδικα για την ιδιωτική παρακολούθηση επαφών, συνομιλιών και γεγονότων ζωής.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Monica
Η Monica είναι ένα open-source σύστημα διαχείρισης προσωπικών σχέσεων, χτισμένο με Laravel, που σας βοηθά να θυμάστε όλα όσα είναι σημαντικά για τους ανθρώπους στη ζωή σας. Καταγράψτε επαφές, συνομιλίες, γενέθλια, ιδέες για δώρα, χρέη και γεγονότα ζωής σε ένα ενιαίο ιδιωτικό περιβάλλον εργασίας, διαθέσιμο σε 27 γλώσσες. Σε αντίθεση με τα social networks και τους cloud contact managers, η Monica είναι σχεδιασμένη για self-hosting, ώστε τα πιο προσωπικά σας δεδομένα να μην φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας.
Επειδή η Monica αποθηκεύει λεπτομέρειες σχέσεων που δεν θα εμπιστευόσασταν ποτέ σε μια εμπορική πλατφόρμα - ιστορικό υγείας οικογένειας, ιδιωτικές συνομιλίες, προσωπικές προτιμήσεις - η λειτουργία της στο δικό σας VPS εξασφαλίζει πλήρη κυριαρχία δεδομένων χωρίς διαφημίσεις, χωρίς παρακολούθηση συμπεριφοράς και χωρίς πρόσβαση τρίτων στις πληροφορίες σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Monica
Καταγραφή επαφών
Καταγράψτε κάθε συνομιλία, δραστηριότητα και αλληλεπίδραση με μια επαφή, μαζί με σημειώσεις και υπενθυμίσεις, ώστε τίποτα σημαντικό να μην ξεχαστεί.
Γενέθλια και υπενθυμίσεις εκδηλώσεων
Ρυθμίστε υπενθυμίσεις email για γενέθλια, επετείους και προσαρμοσμένα γεγονότα, ώστε να μην χάσετε ποτέ μια σημαντική ημερομηνία σε μια σχέση.
Παρακολούθηση Δώρων και Χρεών
Καταγράψτε ιδέες για δώρα και παλαιότερα δώρα ανά επαφή, και παρακολουθήστε άτυπα χρέη και δάνεια για να διατηρήσετε τις σχέσεις απαλλαγμένες από οικονομική ασάφεια.
Χαρτογράφηση σχέσεων
Ορίστε σχέσεις μεταξύ επαφών και δημιουργήστε οικογενειακά δέντρα για να κατανοήσετε και να τεκμηριώσετε τις συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων που γνωρίζετε.
Πλήρης κυριότητα ιδιωτικότητας
Όλα τα δεδομένα παραμένουν στο VPS σας χωρίς πρόσβαση τρίτων, χωρίς δημιουργία διαφημιστικού προφίλ, και με πλήρη έλεγχο στα backups και τις εξαγωγές.
Γιατί να τρέξω Monica στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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