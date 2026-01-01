Η Monica είναι ένα open-source σύστημα διαχείρισης προσωπικών σχέσεων, χτισμένο με Laravel, που σας βοηθά να θυμάστε όλα όσα είναι σημαντικά για τους ανθρώπους στη ζωή σας. Καταγράψτε επαφές, συνομιλίες, γενέθλια, ιδέες για δώρα, χρέη και γεγονότα ζωής σε ένα ενιαίο ιδιωτικό περιβάλλον εργασίας, διαθέσιμο σε 27 γλώσσες. Σε αντίθεση με τα social networks και τους cloud contact managers, η Monica είναι σχεδιασμένη για self-hosting, ώστε τα πιο προσωπικά σας δεδομένα να μην φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας.

Επειδή η Monica αποθηκεύει λεπτομέρειες σχέσεων που δεν θα εμπιστευόσασταν ποτέ σε μια εμπορική πλατφόρμα - ιστορικό υγείας οικογένειας, ιδιωτικές συνομιλίες, προσωπικές προτιμήσεις - η λειτουργία της στο δικό σας VPS εξασφαλίζει πλήρη κυριαρχία δεδομένων χωρίς διαφημίσεις, χωρίς παρακολούθηση συμπεριφοράς και χωρίς πρόσβαση τρίτων στις πληροφορίες σας.