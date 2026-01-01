Το HashiCorp Vault είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης μυστικών βασισμένη στην ταυτότητα που συγκεντρώνει τον έλεγχο ευαίσθητων δεδομένων — κλειδιά API, κωδικούς πρόσβασης βάσεων δεδομένων, πιστοποιητικά και tokens — σε ολόκληρη την υποδομή σας. Αντί να διασκορπίζετε τα διαπιστευτήρια σε αρχεία config και μεταβλητές περιβάλλοντος, το Vault παρέχει μια ενιαία αξιόπιστη πηγή με πλήρες audit logging κάθε γεγονότος πρόσβασης.

Το Vault υποστηρίζει δυναμικά μυστικά που δημιουργούνται κατ' απαίτηση και ανακαλούνται αυτόματα μετά τη χρήση, μειώνοντας δραματικά την έκθεση σε διαρροές ή μακροχρόνια διαπιστευτήρια. Το Self-hosting του Vault σε ένα VPS διατηρεί την υποδομή των μυστικών σας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας — κανένας cloud provider δεν έχει πρόσβαση στα κλειδιά σας, στα audit trails ή στις εφαρμογές που προστατεύουν.