Αναπτύξτε το Vault με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης μυστικών βιομηχανικού προτύπου για την ασφαλή αποθήκευση, πρόσβαση και εναλλαγή ευαίσθητων διαπιστευτηρίων και πιστοποιητικών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Vault
Το HashiCorp Vault είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης μυστικών βασισμένη στην ταυτότητα που συγκεντρώνει τον έλεγχο ευαίσθητων δεδομένων — κλειδιά API, κωδικούς πρόσβασης βάσεων δεδομένων, πιστοποιητικά και tokens — σε ολόκληρη την υποδομή σας. Αντί να διασκορπίζετε τα διαπιστευτήρια σε αρχεία config και μεταβλητές περιβάλλοντος, το Vault παρέχει μια ενιαία αξιόπιστη πηγή με πλήρες audit logging κάθε γεγονότος πρόσβασης.
Το Vault υποστηρίζει δυναμικά μυστικά που δημιουργούνται κατ' απαίτηση και ανακαλούνται αυτόματα μετά τη χρήση, μειώνοντας δραματικά την έκθεση σε διαρροές ή μακροχρόνια διαπιστευτήρια. Το Self-hosting του Vault σε ένα VPS διατηρεί την υποδομή των μυστικών σας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας — κανένας cloud provider δεν έχει πρόσβαση στα κλειδιά σας, στα audit trails ή στις εφαρμογές που προστατεύουν.
Βασικά χαρακτηριστικά του Vault
Δυναμικά μυστικά
Δημιουργεί διαπιστευτήρια βραχείας διάρκειας για βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες cloud κατόπιν ζήτησης - ανακαλούνται αυτόματα μετά από ένα διαμορφώσιμο TTL, εξαλείφοντας τον κίνδυνο από μακροχρόνια διαρροή μυστικών.
Κρυπτογράφηση ως υπηρεσία
Κρυπτογραφείτε και αποκρυπτογραφείτε δεδομένα εφαρμογών μέσω του Vault API χωρίς να διαχειρίζεστε απευθείας κρυπτογραφικά κλειδιά, διατηρώντας τα ευαίσθητα δεδομένα προστατευμένα χωρίς αλλαγές στο επίπεδο αποθήκευσής σας.
Πλήρης καταγραφή ελέγχου
Κάθε ανάγνωση, εγγραφή και διαγραφή μυστικού καταγράφεται με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και χρονοσφραγίδας, παρέχοντας ένα αναλλοίωτο ίχνος για ελέγχους συμμόρφωσης και έρευνες περιστατικών.
Πολλαπλές μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας
Επαληθεύστε την ταυτότητα μέσω tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM ή Kubernetes service accounts, ενσωματώνοντας το Vault στις υπάρχουσες pipelines ταυτότητας και ανάπτυξης.
Μυστικό leasing και TTLs
Τα μυστικά εκδίδονται με τιμές time-to-live και μπορούν να ανανεωθούν ή να ανακληθούν προγραμματιστικά, δίνοντάς σας λεπτομερή έλεγχο κύκλου ζωής πάνω σε κάθε διαπιστευτήριο που διαχειρίζεται το Vault.
Γιατί να τρέξω Vault στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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