Αναπτύξτε το Weblate με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης μεταφράσεων βασισμένη στο διαδίκτυο με στενή ενσωμάτωση ελέγχου εκδόσεων για απρόσκοπτες ροές εργασίας εντοπισμού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Weblate
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Weblate
Το Weblate είναι μια ισχυρή πλατφόρμα διαχείρισης μεταφράσεων ανοιχτού κώδικα που ενσωματώνεται απευθείας με Git, GitHub, GitLab και Bitbucket για να διατηρεί τις μεταφράσεις συγχρονισμένες με τη βάση κώδικά σας. Οι μεταφραστές εργάζονται μέσω μιας διαισθητικής διαδικτυακής διεπαφής, ενώ οι αλλαγές καταχωρούνται αυτόματα πίσω στα αποθετήριά σας, εξαλείφοντας τις χειροκίνητες ανταλλαγές αρχείων και τις συγκρούσεις συγχώνευσης.
Με υποστήριξη για πάνω από 50 μορφές αρχείων, ενσωματωμένη μεταφραστική μνήμη, προτάσεις μηχανικής μετάφρασης και ελέγχους ποιότητας, το Weblate απλοποιεί κάθε βήμα της διαδικασίας τοπικής προσαρμογής. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS καταργεί τους περιορισμούς τιμολόγησης ανά χρήστη και διατηρεί τις ιδιόκτητες αρχικές συμβολοσειρές εμπιστευτικές.
Βασικά χαρακτηριστικά του Weblate
Ενσωμάτωση ελέγχου εκδόσεων
Αυτόματος συγχρονισμός μεταφράσεων με αποθετήρια Git, GitHub, GitLab και Bitbucket χωρίς χειροκίνητη ανταλλαγή αρχείων.
50+ μορφές αρχείων
Υποστηρίζουμε PO, XLIFF, JSON, Android resources, iOS strings, Java properties, και δεκάδες άλλα μορφότυπα μετάφρασης.
Μεταφραστική μνήμη
Επαναχρησιμοποιήστε προηγουμένως μεταφρασμένες συμβολοσειρές σε όλα τα έργα για να διατηρήσετε τη συνοχή και να επιταχύνετε την εργασία τοπικοποίησης.
Μηχανική μετάφραση
Λάβετε αυτόματες προτάσεις μετάφρασης από το DeepL, το Google Translate και το LibreTranslate για να επιταχύνετε τις ροές εργασίας.
Έλεγχοι ποιότητας
Εντοπίζει αυτόματα σφάλματα placeholder, ζητήματα μορφοποίησης και ασυνέπειες, πριν οι μεταφράσεις φτάσουν στην παραγωγή.
Αξιολόγηση ροών εργασίας
Διαμορφώστε διαδικασίες έγκρισης με δικαιώματα βάσει ρόλου για να διασφαλίσετε την ποιότητα μετάφρασης σε όλη την ομάδα σας.
Γιατί να τρέξω Weblate στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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