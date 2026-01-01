Το Weblate είναι μια ισχυρή πλατφόρμα διαχείρισης μεταφράσεων ανοιχτού κώδικα που ενσωματώνεται απευθείας με Git, GitHub, GitLab και Bitbucket για να διατηρεί τις μεταφράσεις συγχρονισμένες με τη βάση κώδικά σας. Οι μεταφραστές εργάζονται μέσω μιας διαισθητικής διαδικτυακής διεπαφής, ενώ οι αλλαγές καταχωρούνται αυτόματα πίσω στα αποθετήριά σας, εξαλείφοντας τις χειροκίνητες ανταλλαγές αρχείων και τις συγκρούσεις συγχώνευσης.

Με υποστήριξη για πάνω από 50 μορφές αρχείων, ενσωματωμένη μεταφραστική μνήμη, προτάσεις μηχανικής μετάφρασης και ελέγχους ποιότητας, το Weblate απλοποιεί κάθε βήμα της διαδικασίας τοπικής προσαρμογής. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS καταργεί τους περιορισμούς τιμολόγησης ανά χρήστη και διατηρεί τις ιδιόκτητες αρχικές συμβολοσειρές εμπιστευτικές.