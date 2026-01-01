Αναπτύξτε το BroadcastChannel με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μετατρέψτε οποιοδήποτε δημόσιο κανάλι Telegram σε ένα SEO-friendly microblog με μηδενικό client JavaScript και αυτόματα RSS feeds.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για BroadcastChannel
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με BroadcastChannel
Το BroadcastChannel είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί με Astro και μετατρέπει δημόσια κανάλια Telegram σε πλήρως λειτουργικά microblogs. Αντί να διατηρείτε ένα παραδοσιακό CMS, γράφετε αναρτήσεις στο Telegram και το BroadcastChannel δημιουργεί έναν γρήγορο, βελτιστοποιημένο για SEO ιστότοπο που μπορεί να περιηγηθεί το κοινό σας. Κάθε μήνυμα γίνεται μια σελίδα με κατάλληλα μεταδεδομένα, έναν χάρτη ιστότοπου (sitemap) και διπλές ροές RSS σε μορφές XML και JSON για αναγνώστες ροών και συγκεντρωτές περιεχομένου.
Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS σας δίνει ένα προσαρμοσμένο domain και πλήρη έλεγχο του δημοσιευμένου περιεχομένου σας, χωρίς να εξαρτάστε από το Vercel, το Cloudflare Pages ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα hosting τρίτου μέρους. Ο ιστότοπος που προκύπτει στέλνει μηδενικό JavaScript στον browser — γρήγορος σε οποιαδήποτε σύνδεση και εξαιρετικά φιλικός προς τους ανιχνευτές μηχανών αναζήτησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του BroadcastChannel
Telegram ως CMS
Γράψτε αναρτήσεις στο Telegram ως συνήθως — το BroadcastChannel τις ανακτά και τις δημοσιεύει στον ιστότοπό σας αυτόματα χωρίς επιπλέον βήματα.
Zero Client JavaScript
Οι σελίδες αποδίδονται πλήρως από τον server χωρίς να αποστέλλεται JavaScript στον browser, παράγοντας γρήγορους χρόνους φόρτωσης και υψηλά σκορ SEO.
Ενσωματωμένες ροές RSS
Κάθε blog λαμβάνει αυτόματα ροές RSS XML και JSON, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να εγγραφούν μέσω οποιουδήποτε συγκεντρωτή ροών ή εφαρμογής ανάγνωσης.
SEO και sitemaps
Αυτόματα δημιουργούμενοι sitemaps, καθαρά URLs και σωστές meta tags καθιστούν το περιεχόμενό σας ανιχνεύσιμο μέσω μηχανών αναζήτησης από την πρώτη μέρα.
Ενσωμάτωση κοινωνικών συνδέσμων
Συνδέστε προφίλ Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky και Discord από την πλοήγηση του ιστότοπου χωρίς να γράψετε προσαρμοσμένο κώδικα.
Γιατί να τρέχω BroadcastChannel στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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