Το BroadcastChannel είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί με Astro και μετατρέπει δημόσια κανάλια Telegram σε πλήρως λειτουργικά microblogs. Αντί να διατηρείτε ένα παραδοσιακό CMS, γράφετε αναρτήσεις στο Telegram και το BroadcastChannel δημιουργεί έναν γρήγορο, βελτιστοποιημένο για SEO ιστότοπο που μπορεί να περιηγηθεί το κοινό σας. Κάθε μήνυμα γίνεται μια σελίδα με κατάλληλα μεταδεδομένα, έναν χάρτη ιστότοπου (sitemap) και διπλές ροές RSS σε μορφές XML και JSON για αναγνώστες ροών και συγκεντρωτές περιεχομένου.

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