Το Komari είναι ένα ελαφρύ, open-source server monitoring tool φτιαγμένο για self-hosters που χρειάζονται ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στην υποδομή τους χωρίς το επιπλέον κόστος των enterprise monitoring platforms. Χρησιμοποιεί έναν μικρό agent εγκατεστημένο σε κάθε server που παρακολουθείται για να συλλέγει CPU, memory, disk και network metrics, τα οποία στη συνέχεια εμφανίζονται σε ένα καθαρό web dashboard.

Επειδή το Komari είναι self-hosted, όλα τα δεδομένα τηλεμετρίας του server σας παραμένουν στη δική σας υποδομή χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων. Ο σχεδιασμός που υποστηρίζεται από SQLite σημαίνει μηδενικές εξωτερικές database dependencies, κάνοντάς το γρήγορο στην ανάπτυξη και απλό στη συντήρηση ακόμη και για μικρές ομάδες και solo operators.