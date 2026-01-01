Αναπτύξτε το Komari με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς αυτο-φιλοξενούμενος πίνακας ελέγχου παρακολούθησης server με συλλογή δεδομένων βασισμένη σε πράκτορες και μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Komari
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Komari
Το Komari είναι ένα ελαφρύ, open-source server monitoring tool φτιαγμένο για self-hosters που χρειάζονται ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στην υποδομή τους χωρίς το επιπλέον κόστος των enterprise monitoring platforms. Χρησιμοποιεί έναν μικρό agent εγκατεστημένο σε κάθε server που παρακολουθείται για να συλλέγει CPU, memory, disk και network metrics, τα οποία στη συνέχεια εμφανίζονται σε ένα καθαρό web dashboard.
Επειδή το Komari είναι self-hosted, όλα τα δεδομένα τηλεμετρίας του server σας παραμένουν στη δική σας υποδομή χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων. Ο σχεδιασμός που υποστηρίζεται από SQLite σημαίνει μηδενικές εξωτερικές database dependencies, κάνοντάς το γρήγορο στην ανάπτυξη και απλό στη συντήρηση ακόμη και για μικρές ομάδες και solo operators.
Βασικά χαρακτηριστικά του Komari
Παρακολούθηση βασισμένη σε Agent
Εγκαταστήστε τον ελαφρύ Komari agent σε οποιονδήποτε server για να συλλέγετε και να μεταδίδετε μετρήσεις πίσω στο κεντρικό dashboard.
Δείκτες σε πραγματικό χρόνο
Δείτε τη χρήση της CPU, την κατανάλωση μνήμης, το I/O δίσκου και την απόδοση δικτύου, ενημερωμένα ζωντανά στο περιβάλλον web.
Πίνακας ελέγχου πολλαπλών server
Παρακολουθήστε όλους τους servers σας από ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης, με κάθε agent να αναφέρει ανεξάρτητα στον κεντρικό host.
Μηδέν εξωτερικές εξαρτήσεις
Η αποθήκευση SQLite σημαίνει ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή υπηρεσία βάσης δεδομένων για διαχείριση - απλώς το container και ένας μόνιμος τόμος δεδομένων.
Υποστήριξη προσαρμοσμένου θέματος
Εξατομικεύστε την εμφάνιση του dashboard ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας ή στο branding του οργανισμού σας.
Γιατί να τρέξω Komari στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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