Αναπτύξτε το Para με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Backend πλαίσιο ανοιχτού κώδικα που παρέχει ένα JSON REST API για διατήρηση αντικειμένων, αναζήτηση πλήρους κειμένου και multi-tenancy.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Para
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Para
Το Para είναι ένα επεκτάσιμο, open-source backend framework που χειρίζεται object persistence, full-text search, caching και authentication, ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της εφαρμογής τους αντί για την υποδομή της. Εκθέτει τα πάντα μέσω ενός καθαρού JSON REST API, ασφαλισμένο με JWT tokens ή AWS Signature V4, έτοιμο να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε frontend, mobile app ή υπηρεσία.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση λειτουργεί πλήρως self-contained με μια ενσωματωμένη H2 database και Lucene search engine — δεν απαιτείται external database. Το Self-hosting στον VPS σας παρέχει ένα private backend API χωρίς χρεώσεις ανά αίτημα, πλήρη έλεγχο δεδομένων, και υποστήριξη για plugins που ενσωματώνουν PostgreSQL, MySQL, MongoDB ή Elasticsearch καθώς οι ανάγκες σας αυξάνονται.
Βασικά χαρακτηριστικά του Para
Διατήρηση αντικειμένων JSON
Αποθηκεύστε, ανακτήστε και αναζητήστε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσω ενός καθαρού REST API, το οποίο υποστηρίζεται από ένα επεκτάσιμο επίπεδο βάσης δεδομένων που υποστηρίζει H2, PostgreSQL, MySQL και MongoDB.
Ενσωματωμένη αναζήτηση
Η αναζήτηση πλήρους κειμένου με την υποστήριξη του Lucene λειτουργεί άμεσα χωρίς επιπλέον διαμόρφωση, επιτρέποντας την άμεση αναζήτηση σε όλα τα αποθηκευμένα αντικείμενα.
Πολυμισθωτή αρχιτεκτονική
Απομονώστε δεδομένα ανά εφαρμογή με ενσωματωμένο multi-tenancy — κάθε εφαρμογή αποκτά τον δικό της πίνακα, ευρετήριο αναζήτησης και χώρο ονομάτων cache.
Πιστοποίηση JWT
Επαληθεύστε αιτήματα API με JWT tokens ή AWS Signature V4, με ενσωματωμένο user management και υποστήριξη social login.
Plugin οικοσύστημα
Αντικαταστήστε τα προεπιλεγμένα H2 και Lucene backends με PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB ή Hazelcast χρησιμοποιώντας επίσημα plugins καθώς οι ανάγκες σας αυξάνονται.
Γιατί να τρέξω Para στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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