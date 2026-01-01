Το Para είναι ένα επεκτάσιμο, open-source backend framework που χειρίζεται object persistence, full-text search, caching και authentication, ώστε οι προγραμματιστές να μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της εφαρμογής τους αντί για την υποδομή της. Εκθέτει τα πάντα μέσω ενός καθαρού JSON REST API, ασφαλισμένο με JWT tokens ή AWS Signature V4, έτοιμο να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε frontend, mobile app ή υπηρεσία.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση λειτουργεί πλήρως self-contained με μια ενσωματωμένη H2 database και Lucene search engine — δεν απαιτείται external database. Το Self-hosting στον VPS σας παρέχει ένα private backend API χωρίς χρεώσεις ανά αίτημα, πλήρη έλεγχο δεδομένων, και υποστήριξη για plugins που ενσωματώνουν PostgreSQL, MySQL, MongoDB ή Elasticsearch καθώς οι ανάγκες σας αυξάνονται.