Αναπτύξτε το Overleaf με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Συνεργατικός επεξεργαστής LaTeX ανοιχτού κώδικα για επιστημονική συγγραφή, ερευνητικές εργασίες και τεχνικά έγγραφα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Overleaf
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Overleaf
Το Overleaf είναι ένα συνεργατικό πρόγραμμα επεξεργασίας LaTeX βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης, που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ερευνητές, ακαδημαϊκούς και μηχανικούς παγκοσμίως. Αντικαθιστά τις τοπικές εγκαταστάσεις LaTeX με ένα περιβάλλον βασισμένο στο cloud, όπου οι ομάδες μπορούν να γράφουν, να μεταγλωττίζουν και να αναθεωρούν έγγραφα σε πραγματικό χρόνο - με πλήρη υποστήριξη LaTeX, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων πακέτων, BibTeX και διασταυρούμενων αναφορών.
Η αυτο-φιλοξενία του Overleaf στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητες έρευνες, ιδιόκτητα χειρόγραφα και θεσμικά έγγραφα πλήρως υπό τον έλεγχό σας. Αποκτάτε την ίδια συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και την πλούσια διαδικασία μεταγλώττισης LaTeX με την υπηρεσία cloud, χωρίς τα δεδομένα να φεύγουν από την υποδομή σας ή να απαιτούν συνδρομές SaaS ανά θέση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Overleaf
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί συγγραφείς επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο LaTeX ταυτόχρονα, με τις αλλαγές να εμφανίζονται άμεσα για όλους τους συνεργάτες.
Πλήρης μεταγλώττιση LaTeX
Συντάσσει έγγραφα με pdfLaTeX, XeLaTeX και LuaLaTeX, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για προσαρμοσμένα packages, βιβλιογραφίες BibTeX και Biber.
Ιστορικό εκδόσεων
Κάθε αποθηκευμένη έκδοση ενός εγγράφου διατηρείται, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε αλλαγές και να επαναφέρετε οποιαδήποτε προηγούμενη κατάσταση του έργου σας.
Πλούσια Βιβλιοθήκη Προτύπων
Ξεκινήστε νέα έγγραφα από μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη προτύπων ακαδημαϊκών, περιοδικών, διπλωματικών εργασιών και παρουσιάσεων χωρίς χειροκίνητη ρύθμιση.
Παρακολούθηση Αλλαγών
Ελέγξτε και αποδεχτείτε ή απορρίψτε μεμονωμένες επεξεργασίες από συνεργάτες, αντιστοιχίζοντας τις ροές εργασίας αναθεώρησης που χρησιμοποιούνται στις ακαδημαϊκές εκδόσεις.
Ενσωμάτωση Git
Προώθηση και ανάκτηση έργων από αποθετήρια Git, επιτρέποντας ροές εργασίας τοπικής επεξεργασίας παράλληλα με το πρόγραμμα επεξεργασίας μέσω browser.
Γιατί να τρέξω Overleaf στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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