Το Overleaf είναι ένα συνεργατικό πρόγραμμα επεξεργασίας LaTeX βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης, που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ερευνητές, ακαδημαϊκούς και μηχανικούς παγκοσμίως. Αντικαθιστά τις τοπικές εγκαταστάσεις LaTeX με ένα περιβάλλον βασισμένο στο cloud, όπου οι ομάδες μπορούν να γράφουν, να μεταγλωττίζουν και να αναθεωρούν έγγραφα σε πραγματικό χρόνο - με πλήρη υποστήριξη LaTeX, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων πακέτων, BibTeX και διασταυρούμενων αναφορών.

Η αυτο-φιλοξενία του Overleaf στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητες έρευνες, ιδιόκτητα χειρόγραφα και θεσμικά έγγραφα πλήρως υπό τον έλεγχό σας. Αποκτάτε την ίδια συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και την πλούσια διαδικασία μεταγλώττισης LaTeX με την υπηρεσία cloud, χωρίς τα δεδομένα να φεύγουν από την υποδομή σας ή να απαιτούν συνδρομές SaaS ανά θέση.