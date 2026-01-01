Αναπτύξτε το Mazanoke με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ένας βελτιστοποιητής εικόνων βασισμένος σε browser, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, ο οποίος συμπιέζει και μετατρέπει εικόνες χωρίς μεταφόρτωση σε κανέναν server.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mazanoke
Το Mazanoke είναι ένα self-hosted image optimizer που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser. Όταν οι χρήστες συμπιέζουν, αλλάζουν μέγεθος ή μετατρέπουν εικόνες μέσω του interface του Mazanoke, όλη η επεξεργασία γίνεται τοπικά στη συσκευή τους — κανένα δεδομένο εικόνας δεν μεταδίδεται στον server ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για την επεξεργασία ευαίσθητων εικόνων που δεν μπορούν να ανεβαστούν σε cloud compression tools.
Σε αντίθεση με τις hosted image optimization services, το self-hosting του Mazanoke στον VPS σας δίνει στην ομάδα σας ένα ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο endpoint για την επεξεργασία εικόνων. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα μορφών, αφαιρεί αυτόματα τα EXIF metadata όπως η τοποθεσία GPS και οι χρονοσφραγίδες, και μπορεί να προστατευθεί με προαιρετική HTTP basic authentication για τον περιορισμό της πρόσβασης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mazanoke
Επεξεργασία εντός browser
Όλη η συμπίεση και μετατροπή εικόνων εκτελείται τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης - κανένα δεδομένο εικόνας δεν αποστέλλεται στον server ή σε οποιαδήποτε εξωτερική υπηρεσία.
Μετατροπή πολλαπλών μορφών
Μετατροπή μεταξύ JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO και TIFF σε οποιονδήποτε συνδυασμό με ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ποιότητας.
Αυτόματη αφαίρεση EXIF
Αφαιρέστε τα ενσωματωμένα μεταδεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας GPS, των χρονοσφραγίδων και των πληροφοριών κάμερας, από τις εικόνες πριν τις μοιραστείτε.
HTTP basic auth
Η πρόσβαση προστατεύεται από HTTP basic authentication από προεπιλογή, διατηρώντας την περίπτωση σας περιορισμένη μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Υποστήριξη PWA offline
Εγκαταστήστε το Mazanoke ως Progressive Web App για επεξεργασία εικόνων εκτός σύνδεσης χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.
Γιατί να τρέξω Mazanoke στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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