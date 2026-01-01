Το Mazanoke είναι ένα self-hosted image optimizer που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser. Όταν οι χρήστες συμπιέζουν, αλλάζουν μέγεθος ή μετατρέπουν εικόνες μέσω του interface του Mazanoke, όλη η επεξεργασία γίνεται τοπικά στη συσκευή τους — κανένα δεδομένο εικόνας δεν μεταδίδεται στον server ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για την επεξεργασία ευαίσθητων εικόνων που δεν μπορούν να ανεβαστούν σε cloud compression tools.

Σε αντίθεση με τις hosted image optimization services, το self-hosting του Mazanoke στον VPS σας δίνει στην ομάδα σας ένα ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο endpoint για την επεξεργασία εικόνων. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα μορφών, αφαιρεί αυτόματα τα EXIF metadata όπως η τοποθεσία GPS και οι χρονοσφραγίδες, και μπορεί να προστατευθεί με προαιρετική HTTP basic authentication για τον περιορισμό της πρόσβασης.