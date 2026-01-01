Αναπτύξτε το Geneac με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted γενεαλογικό sitebuilder για τη δημοσίευση του οικογενειακού δέντρου, της έρευνας και των φωτογραφιών σας online.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Geneac
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Geneac
Το Geneac είναι μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα Ruby on Rails για την κοινή χρήση γενεαλογικής έρευνας στο διαδίκτυο. Παρουσιάζει άτομα, σχέσεις, φωτογραφίες και σημειώσεις σε μορφή wiki, την οποία οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν, ενώ οι διαχειριστές διαχειρίζονται το υποκείμενο οικογενειακό δέντρο από ένα πιστοποιημένο backend. Το data model είναι ειδικά κατασκευασμένο για τη γενεαλογία — άτομα, οικογένειες, παραπομπές πηγών, ιστορικό επεξεργασιών και προσθήκη ετικετών είναι πρωταρχικές έννοιες και όχι εκ των υστέρων προσαρμοσμένες blog posts.
Η αυτο-φιλοξενία του Geneac διατηρεί δεκαετίες οικογενειακής έρευνας, σαρωμένα έγγραφα και ιδιωτικές σημειώσεις στον δικό σας server, όπου η πρόσβαση ελέγχεται πλήρως από εσάς. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί SQLite και τοπική αποθήκευση αρχείων, οπότε ένας ενιαίος persistent volume καταγράφει ολόκληρο τον ιστότοπο και μπορεί να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας ως μια κανονική αντιγραφή αρχείου χωρίς database tooling.
Βασικά χαρακτηριστικά του Geneac
Άνθρωποι και Σχέσεις
Καταγράψτε άτομα με στοιχεία γέννησης, θανάτου και βιογραφικά, στη συνέχεια συνδέστε τα μέσω σχέσεων γονέα, συζύγου και παιδιού για να δημιουργήσετε ένα πλοηγήσιμο οικογενειακό δέντρο.
Φωτογραφίες και Έγγραφα
Επισυνάψτε σαρωμένες φωτογραφίες, πιστοποιητικά και έγγραφα πηγής σε άτομα και σημειώσεις μέσω του Active Storage, με την επεξεργασία εικόνας να γίνεται από το libvips.
Σημειώσεις έρευνας
Καταγράψτε βιογραφικές αφηγήσεις και ερευνητικά ευρήματα ως μακροσκελείς σημειώσεις που μπορούν να επισημανθούν με ετικέτες και να διασυνδεθούν με τα άτομα που περιγράφουν.
Επισήμανση και αναζήτηση
Οργανώστε το περιεχόμενο με το acts-as-taggable-on engine ώστε επώνυμα, τοποθεσίες και θέματα να μπορούν να φιλτραριστούν σε άτομα, φωτογραφίες και σημειώσεις.
Πιστοποιημένος διαχειριστής
Η εγγραφή, η σύνδεση και οι παραχωρήσεις ρόλων διαχειριστή, που υποστηρίζονται από το Devise, προστατεύουν την επεξεργασία, ενώ διατηρούν τον δημοσιευμένο ιστότοπο ανοιχτά προσβάσιμο στα μέλη της οικογένειας.
Διεργασίες υποβάθρου
Ένας Resque worker που υποστηρίζεται από το Redis εκτελεί image processing και άλλες χρονοβόρες εργασίες στο παρασκήνιο, ώστε το web interface να παραμένει responsive.
Γιατί να τρέξω Geneac στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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