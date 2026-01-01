Το Geneac είναι μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα Ruby on Rails για την κοινή χρήση γενεαλογικής έρευνας στο διαδίκτυο. Παρουσιάζει άτομα, σχέσεις, φωτογραφίες και σημειώσεις σε μορφή wiki, την οποία οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν, ενώ οι διαχειριστές διαχειρίζονται το υποκείμενο οικογενειακό δέντρο από ένα πιστοποιημένο backend. Το data model είναι ειδικά κατασκευασμένο για τη γενεαλογία — άτομα, οικογένειες, παραπομπές πηγών, ιστορικό επεξεργασιών και προσθήκη ετικετών είναι πρωταρχικές έννοιες και όχι εκ των υστέρων προσαρμοσμένες blog posts.

Η αυτο-φιλοξενία του Geneac διατηρεί δεκαετίες οικογενειακής έρευνας, σαρωμένα έγγραφα και ιδιωτικές σημειώσεις στον δικό σας server, όπου η πρόσβαση ελέγχεται πλήρως από εσάς. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί SQLite και τοπική αποθήκευση αρχείων, οπότε ένας ενιαίος persistent volume καταγράφει ολόκληρο τον ιστότοπο και μπορεί να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας ως μια κανονική αντιγραφή αρχείου χωρίς database tooling.