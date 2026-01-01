Αναπτύξτε το Neko με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted εικονικό browser που μεταδίδει μια κοινή συνεδρία σε πολλούς χρήστες σε πραγματικό χρόνο μέσω WebRTC.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Neko
Το Neko είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο εικονικό πρόγραμμα περιήγησης που μεταδίδει μια ζωντανή συνεδρία προγράμματος περιήγησης μέσω WebRTC, ώστε πολλοί χρήστες να μπορούν να το βλέπουν και να το ελέγχουν ταυτόχρονα. Αρχικά δημιουργήθηκε για κοινή παρακολούθηση, έχει εξελιχθεί σε μια ευέλικτη πλατφόρμα απομακρυσμένου προγράμματος περιήγησης που υποστηρίζει Firefox, Chromium και άλλες μηχανές με μόνιμη αποθήκευση προφίλ.
Η αυτο-φιλοξενία του Neko στο δικό σας VPS σάς δίνει τον έλεγχο του ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στη συνεδρία, διατηρεί την οικιακή σας IP ιδιωτική και παρέχει το εύρος ζώνης μεταφόρτωσης που απαιτείται για ομαλή μετάδοση σε κάθε συνδεδεμένο θεατή χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες κοινής χρήσης οθόνης τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Neko
Ροή WebRTC σε πραγματικό χρόνο
Το streaming με εξαιρετικά χαμηλή latency κάνει την απομακρυσμένη αλληλεπίδραση browser να είναι τόσο άμεση όσο η τοπική περιήγηση, ακόμα και για πολλούς ταυτόχρονους θεατές.
Έλεγχος πολλαπλών χρηστών
Πολλοί χρήστες μπορούν να μοιράζονται τον έλεγχο του κέρσορα και την εισαγωγή από το πληκτρολόγιο στην ίδια συνεδρία, με οπτικές ενδείξεις που δείχνουν τη θέση του κέρσορα κάθε συμμετέχοντα.
Πρόσβαση βάσει ρόλων
Οι ρόλοι διαχειριστή και μέλους σάς επιτρέπουν να εκχωρείτε ή να ανακαλείτε τον έλεγχο άμεσα, διατηρώντας τις ευαίσθητες λειτουργίες προστατευμένες, ενώ επιτρέπουν τη συνεργατική περιήγηση.
Μόνιμο προφίλ προγράμματος περιήγησης
Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, οι σελιδοδείκτες και τα δεδομένα περιόδου λειτουργίας αποθηκεύονται σε έναν ονομασμένο τόμο, έτσι ώστε το εικονικό σας πρόγραμμα περιήγησης να συνεχίζει ακριβώς από εκεί που σταμάτησε μετά από επανεκκινήσεις.
Ευέλικτες μηχανές περιήγησης
Επιλέξτε από Firefox, Chromium, ungoogled-chromium και άλλες παραλλαγές για να ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας για προστασία προσωπικών δεδομένων, συμβατότητα ή λειτουργίες.
Γιατί να τρέξω Neko στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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