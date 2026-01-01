Το Neko είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο εικονικό πρόγραμμα περιήγησης που μεταδίδει μια ζωντανή συνεδρία προγράμματος περιήγησης μέσω WebRTC, ώστε πολλοί χρήστες να μπορούν να το βλέπουν και να το ελέγχουν ταυτόχρονα. Αρχικά δημιουργήθηκε για κοινή παρακολούθηση, έχει εξελιχθεί σε μια ευέλικτη πλατφόρμα απομακρυσμένου προγράμματος περιήγησης που υποστηρίζει Firefox, Chromium και άλλες μηχανές με μόνιμη αποθήκευση προφίλ.

Η αυτο-φιλοξενία του Neko στο δικό σας VPS σάς δίνει τον έλεγχο του ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στη συνεδρία, διατηρεί την οικιακή σας IP ιδιωτική και παρέχει το εύρος ζώνης μεταφόρτωσης που απαιτείται για ομαλή μετάδοση σε κάθε συνδεδεμένο θεατή χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες κοινής χρήσης οθόνης τρίτων.