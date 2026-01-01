Αναπτύξτε το CodiMD με ένα κλικ.
Συνεργατικός επεξεργαστής markdown σε πραγματικό χρόνο για ομάδες, για τη συγγραφή τεκμηρίωσης, σημειώσεων συσκέψεων και παρουσιάσεων μαζί.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για CodiMD
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CodiMD
Το CodiMD είναι ένας open-source, αυτο-φιλοξενούμενος συνεργατικός επεξεργαστής markdown σε πραγματικό χρόνο, βασισμένος στην υποδομή του HackMD. Επιτρέπει σε πολλά μέλη της ομάδας να επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα με άμεσο συγχρονισμό, καθιστώντας το ιδανικό για τεχνική τεκμηρίωση, σημειώσεις sprint, αρχεία αποφάσεων αρχιτεκτονικής και συνεργατική συγγραφή κάθε είδους. Ο επεξεργαστής διαχωρισμένης οθόνης αποδίδει το markdown ζωντανά, ώστε οι συγγραφείς να βλέπουν πάντα ακριβώς πώς θα φαίνεται το περιεχόμενό τους.
Η αυτο-φιλοξενία του CodiMD σημαίνει ότι οι σημειώσεις και τα έγγραφά σας δεν περνούν ποτέ από third-party servers, κάτι που είναι σημαντικό για οργανισμούς που διαχειρίζονται εσωτερικές στρατηγικές, πληροφορίες πελατών ή τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα δεδομένα παραμένουν στη βάση δεδομένων PostgreSQL που υποστηρίζεται από VPS, και εσείς ελέγχετε ποιος μπορεί να εγγραφεί και να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει τον CodiMD server με την PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση εγγράφων και χρηστών.
Βασικά χαρακτηριστικά του CodiMD
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί συγγραφείς επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα με ζωντανό συγχρονισμό και μεμονωμένες ενδείξεις δρομέα.
Πλούσια απόδοση markdown
Αποδίδονται διαγράμματα, διαγράμματα UML, μαθηματικοί τύποι, μπλοκ κώδικα με επισήμανση σύνταξης, και ενσωματωμένα μέσα από markdown.
Λειτουργία παρουσίασης
Μετατρέψτε οποιοδήποτε έγγραφο markdown σε μια παρουσίαση διαφανειών για παρουσιάσεις χωρίς να φύγετε από τον επεξεργαστή.
Ιστορικό εκδόσεων
Περιηγηθείτε και επαναφέρετε προηγούμενες εκδόσεις οποιουδήποτε εγγράφου, ώστε καμία συνεργατική επεξεργασία να μην χαθεί ποτέ οριστικά.
Πολλαπλές μορφές εξαγωγής
Εξάγετε έγγραφα σε PDF, HTML ή raw markdown για να μοιραστείτε περιεχόμενο εκτός της πλατφόρμας όταν χρειάζεται.
Γιατί να τρέχω CodiMD στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.