Το CodiMD είναι ένας open-source, αυτο-φιλοξενούμενος συνεργατικός επεξεργαστής markdown σε πραγματικό χρόνο, βασισμένος στην υποδομή του HackMD. Επιτρέπει σε πολλά μέλη της ομάδας να επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα με άμεσο συγχρονισμό, καθιστώντας το ιδανικό για τεχνική τεκμηρίωση, σημειώσεις sprint, αρχεία αποφάσεων αρχιτεκτονικής και συνεργατική συγγραφή κάθε είδους. Ο επεξεργαστής διαχωρισμένης οθόνης αποδίδει το markdown ζωντανά, ώστε οι συγγραφείς να βλέπουν πάντα ακριβώς πώς θα φαίνεται το περιεχόμενό τους.

Η αυτο-φιλοξενία του CodiMD σημαίνει ότι οι σημειώσεις και τα έγγραφά σας δεν περνούν ποτέ από third-party servers, κάτι που είναι σημαντικό για οργανισμούς που διαχειρίζονται εσωτερικές στρατηγικές, πληροφορίες πελατών ή τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα δεδομένα παραμένουν στη βάση δεδομένων PostgreSQL που υποστηρίζεται από VPS, και εσείς ελέγχετε ποιος μπορεί να εγγραφεί και να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει τον CodiMD server με την PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση εγγράφων και χρηστών.