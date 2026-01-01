Το Marreta είναι ένας self-hosted web proxy που ανακτά και επεξεργάζεται ιστοσελίδες για να προσφέρει καθαρές, ευανάγνωστες εκδόσεις απαλλαγμένες από tracking cookies, διαφημίσεις και εμπόδια πρόσβασης. Κανονικοποιεί τα URLs, αφαιρεί τον θόρυβο από την έξοδο HTML και αποθηκεύει προσωρινά τα αποτελέσματα τοπικά, ώστε οι επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις να επιστρέφουν άμεσα. Προσαρμοσμένοι κανόνες ανά domain σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε με ακρίβεια πώς καθαρίζονται και αποδίδονται συγκεκριμένοι ιστότοποι.

Η εκτέλεση του Marreta στον δικό σας VPS σημαίνει ότι όλη η επεξεργασία γίνεται σε υποδομή που ελέγχετε εσείς — καμία υπηρεσία ανάγνωσης τρίτου μέρους δεν λαμβάνει το ιστορικό περιήγησής σας. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιωτική, γρήγορη και αυτόνομη εναλλακτική λύση σε σχέση με τους cloud-based reader proxies, χωρίς όρια χρήσης και χωρίς δεδομένα να φεύγουν από τον server σας.