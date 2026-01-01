Αναπτύξτε το Marreta με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted web content proxy που ανακτά και καθαρίζει άρθρα για ανάγνωση χωρίς περισπασμούς, χωρίς παρακολούθηση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Marreta
Το Marreta είναι ένας self-hosted web proxy που ανακτά και επεξεργάζεται ιστοσελίδες για να προσφέρει καθαρές, ευανάγνωστες εκδόσεις απαλλαγμένες από tracking cookies, διαφημίσεις και εμπόδια πρόσβασης. Κανονικοποιεί τα URLs, αφαιρεί τον θόρυβο από την έξοδο HTML και αποθηκεύει προσωρινά τα αποτελέσματα τοπικά, ώστε οι επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις να επιστρέφουν άμεσα. Προσαρμοσμένοι κανόνες ανά domain σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε με ακρίβεια πώς καθαρίζονται και αποδίδονται συγκεκριμένοι ιστότοποι.
Η εκτέλεση του Marreta στον δικό σας VPS σημαίνει ότι όλη η επεξεργασία γίνεται σε υποδομή που ελέγχετε εσείς — καμία υπηρεσία ανάγνωσης τρίτου μέρους δεν λαμβάνει το ιστορικό περιήγησής σας. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιωτική, γρήγορη και αυτόνομη εναλλακτική λύση σε σχέση με τους cloud-based reader proxies, χωρίς όρια χρήσης και χωρίς δεδομένα να φεύγουν από τον server σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Marreta
URL Καθαρισμός και κανονικοποίηση
Αφαιρεί παραμέτρους παρακολούθησης, ανακατευθύνσεις και query noise από URLs πριν από την ανάκτηση, παράγοντας καθαρούς canonical links κάθε φορά.
Ανάκτηση περιεχομένου χωρίς cookies
Ανακτά σελίδες χωρίς cookies ή αναγνωριστικά headers, παρακάμπτοντας popups συγκατάθεσης cookies και πύλες πρόσβασης που βασίζονται σε cookies.
Βελτιστοποίηση HTML
Αφαιρεί διαφημίσεις, σενάρια, αναδυόμενα παράθυρα και στοιχεία μη περιεχομένου για να προσφέρει μια καθαρή, γρήγορης φόρτωσης έκδοση της σελίδας.
Έξυπνη Caching
Αποθηκεύει προσωρινά τις επεξεργασμένες σελίδες τοπικά, ώστε οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις να επιστρέφουν άμεσα χωρίς να χρειάζεται επανάληψη ανάκτησης ή επανεπεξεργασία της αρχικής σελίδας.
Προσαρμοσμένοι κανόνες ανά domain
Εφαρμόστε αφαίρεση CSS ανά ιστότοπο, εισαγωγή JavaScript και προσαρμοσμένους κανόνες κεφαλίδων ή cookie για να βελτιστοποιήσετε την έξοδο για οποιοδήποτε domain.
Πρόσβαση JSON API
Κάθε επεξεργασμένη διεύθυνση URL είναι επίσης διαθέσιμη ως απόκριση JSON API, καθιστώντας το Marreta εύκολο στην ενσωμάτωση σε ροές εργασιών αυτοματισμού.
Γιατί να τρέξω Marreta στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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