Το MariaDB είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες σχεσιακές βάσεις δεδομένων στον κόσμο, που δημιουργήθηκε από τους αρχικούς προγραμματιστές του MySQL για να παραμείνει μόνιμα open source. Προσφέρει πλήρη συμβατότητα ACID, συμβατότητα με MySQL, πολλαπλές μηχανές αποθήκευσης και εταιρικές λειτουργίες όπως το Galera Cluster για υψηλή διαθεσιμότητα — καθιστώντας το μια σταθερή βάση για web εφαρμογές, πλατφόρμες SaaS και φόρτους εργασίας δεδομένων οποιουδήποτε μεγέθους.

Η εκτέλεση του MariaDB στο δικό σας VPS σάς παρέχει αποκλειστικούς πόρους βάσης δεδομένων, άμεσο έλεγχο της διαμόρφωσης και της ρύθμισης, και έναν κοινόχρηστο server βάσης δεδομένων προσβάσιμο σε όλες τις εφαρμογές σας — χωρίς το επιπλέον κόστος και την τιμολόγηση ανά πόρο των διαχειριζόμενων υπηρεσιών βάσεων δεδομένων.