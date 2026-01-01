Εγκαταστήστε MariaDB με ένα κλικ.
Open-source σχεσιακή βάση δεδομένων και άμεση αντικατάσταση MySQL, που εμπιστεύονται εκατομμύρια εγκαταστάσεις παγκοσμίως.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MariaDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MariaDB
Το MariaDB είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες σχεσιακές βάσεις δεδομένων στον κόσμο, που δημιουργήθηκε από τους αρχικούς προγραμματιστές του MySQL για να παραμείνει μόνιμα open source. Προσφέρει πλήρη συμβατότητα ACID, συμβατότητα με MySQL, πολλαπλές μηχανές αποθήκευσης και εταιρικές λειτουργίες όπως το Galera Cluster για υψηλή διαθεσιμότητα — καθιστώντας το μια σταθερή βάση για web εφαρμογές, πλατφόρμες SaaS και φόρτους εργασίας δεδομένων οποιουδήποτε μεγέθους.
Η εκτέλεση του MariaDB στο δικό σας VPS σάς παρέχει αποκλειστικούς πόρους βάσης δεδομένων, άμεσο έλεγχο της διαμόρφωσης και της ρύθμισης, και έναν κοινόχρηστο server βάσης δεδομένων προσβάσιμο σε όλες τις εφαρμογές σας — χωρίς το επιπλέον κόστος και την τιμολόγηση ανά πόρο των διαχειριζόμενων υπηρεσιών βάσεων δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του MariaDB
Συμβατότητα MySQL
Άμεση αντικατάσταση για MySQL σημαίνει ότι οι υπάρχουσες εφαρμογές, τα προγράμματα οδήγησης και τα εργαλεία λειτουργούν χωρίς αλλαγές στον κώδικα.
ACID Συναλλαγές
Πλήρης υποστήριξη συναλλαγών με InnoDB διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων για εφαρμογές που δεν μπορούν να επιτρέψουν ασυνεπή κατάσταση.
Galera Cluster
Ενσωματωμένη αναπαραγωγή multi-master για αναπτύξεις υψηλής διαθεσιμότητας που χρειάζονται λειτουργίες βάσης δεδομένων χωρίς διακοπή.
Πολλαπλές Μηχανές Αποθήκευσης
Επιλέξτε από InnoDB, Aria, ColumnStore και άλλα για να ταιριάξετε το storage engine σε κάθε workload type.
JSON και χωρικά δεδομένα
Εγγενής τύπος δεδομένων JSON και χωρικοί δείκτες υποστηρίζουν σύγχρονα μοντέλα δεδομένων εφαρμογών παράλληλα με τα παραδοσιακά σχεσιακά δεδομένα.
Γιατί να τρέξω MariaDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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