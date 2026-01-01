Το withoutbg είναι μια self-hosted εφαρμογή αφαίρεσης φόντου με AI που εκτελεί ένα pipeline μοντέλου ONNX τεσσάρων σταδίων εξ ολοκλήρου στον δικό σας server. Παρέχει ένα web interface drag-and-drop για την αφαίρεση φόντου από φωτογραφίες προϊόντων, πορτρέτα και εικόνες marketing — χωρίς να στέλνετε αρχεία σε ένα cloud service ή να πληρώνετε ανά εικόνα. Το pipeline συνδυάζει ISNet segmentation, Depth Anything V2 guidance, Focus Matting και ένα refiner model για να παράγει καθαρά αποτελέσματα με διαφανές φόντο μόνο από CPU inference.

Όλα τα βάρη του μοντέλου είναι ενσωματωμένα μέσα στο Docker image, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να ρυθμίσετε πέρα από την ανάπτυξη του container — χωρίς λήψεις μοντέλων, χωρίς να απαιτείται GPU, χωρίς εξωτερικές κλήσεις API στην διαδρομή επεξεργασίας.