Αναπτύξτε withoutbg με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted εργαλείο αφαίρεσης φόντου που επεξεργάζεται εικόνες τοπικά χωρίς εξάρτηση από cloud ή χρεώσεις ανά εικόνα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με withoutbg
Το withoutbg είναι μια self-hosted εφαρμογή αφαίρεσης φόντου με AI που εκτελεί ένα pipeline μοντέλου ONNX τεσσάρων σταδίων εξ ολοκλήρου στον δικό σας server. Παρέχει ένα web interface drag-and-drop για την αφαίρεση φόντου από φωτογραφίες προϊόντων, πορτρέτα και εικόνες marketing — χωρίς να στέλνετε αρχεία σε ένα cloud service ή να πληρώνετε ανά εικόνα. Το pipeline συνδυάζει ISNet segmentation, Depth Anything V2 guidance, Focus Matting και ένα refiner model για να παράγει καθαρά αποτελέσματα με διαφανές φόντο μόνο από CPU inference.
Όλα τα βάρη του μοντέλου είναι ενσωματωμένα μέσα στο Docker image, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να ρυθμίσετε πέρα από την ανάπτυξη του container — χωρίς λήψεις μοντέλων, χωρίς να απαιτείται GPU, χωρίς εξωτερικές κλήσεις API στην διαδρομή επεξεργασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του withoutbg
Τοπική ροή μοντέλου AI
Εκτελεί όλη την επεξεργασία αφαίρεσης φόντου στον δικό σας server χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα ONNX models - καμία εικόνα δεν αποστέλλεται ποτέ σε εξωτερική cloud υπηρεσία.
Τετραφασική επεξεργασία
Η τμηματοποίηση ISNet, η καθοδήγηση Depth Anything V2, το Focus Matting και ένα μοντέλο βελτίωσης συνεργάζονται για να παράγουν καθαρές άκρες σε μαλλιά, γούνα και σύνθετα θέματα.
Δεν απαιτείται GPU
Ο συμπερασμός ONNX βασισμένος σε CPU σημαίνει ότι οποιοδήποτε τυπικό VPS μπορεί να εκτελέσει την πλήρη διοχέτευση μοντέλου χωρίς υλικό GPU ή εγκατάσταση CUDA.
Drag-and-drop web UI
Η διεπαφή βασισμένη σε React επιτρέπει στους χρήστες να σύρουν εικόνες και να κατεβάσουν αποτελέσματα με διαφανές φόντο σε μορφή PNG, JPEG ή WebP χωρίς καμία ρύθμιση.
Χωρίς προμήθειες ανά εικόνα
Το Self-hosting εξαλείφει τις χρεώσεις ανά εικόνα από τα SaaS APIs αφαίρεσης φόντου - επεξεργαστείτε απεριόριστες εικόνες με σταθερό κόστος VPS.
Γιατί να τρέξω withoutbg στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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