Αναπτύξτε το Mbin με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μια αυτο-φιλοξενούμενη, ομοσπονδιακή πλατφόρμα συγκέντρωσης συνδέσμων και συζητήσεων βασισμένη στο ActivityPub - ένα fork του Kbin με γνώμονα την κοινότητα.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mbin
Το Mbin είναι ένας ομοσπονδιακός συσσωρευτής περιεχομένου ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει την κοινή χρήση συνδέσμων, τις συζητήσεις με νήματα, την ψηφοφορία και το microblogging σε μία ενιαία πλατφόρμα. Ως ένα fork του Kbin που συντηρείται από την κοινότητα, μιλάει εγγενώς ActivityPub, έτσι η δική σας εγκατάσταση διαλειτουργεί με τα Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed και το ευρύτερο fediverse χωρίς γέφυρες ή επιπλέον υποδομή.
Η λειτουργία του Mbin στο δικό σας VPS σας δίνει μια αυτοδιοικούμενη γωνιά του fediverse όπου εσείς ορίζετε τους κανόνες, συντονίζετε τα περιοδικά και διατηρείτε κάθε ανάρτηση και ψήφο σε μια βάση δεδομένων που σας ανήκει. Δεν υπάρχει κεντρική εταιρεία, καμία διαφήμιση, καμία αλγοριθμική αναδιάταξη χρονολογίων ροής και κανένας όρος πλατφόρμας που μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mbin
ActivityPub ομοσπονδία
Η εγγενής υποστήριξη ActivityPub συνδέει την instance σας με τα Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed και κάθε άλλο συμβατό fediverse server.
Περιοδικά και νήματα
Οργανώστε περιεχόμενο σε θεματικά περιοδικά με σχόλια σε μορφή νήματος τύπου Reddit, ψηφοφορία και μια οικεία εμπειρία link aggregator.
Ενσωματωμένο microblogging
Δημοσιεύστε σύντομες ενημερώσεις παράλληλα με εκτενή νήματα και αφήστε και τα δύο να φτάσουν στο ίδιο ομοσπονδιακό κοινό από έναν λογαριασμό.
Έλεγχοι συντονισμού και ομοσπονδίας
Οι συντονιστές περιοδικών, τα εργαλεία διαχείρισης για όλη την εγκατάσταση και οι λίστες επιτρεπόμενων ή αποκλεισμένων ομοσπονδιών σάς επιτρέπουν να διαμορφώσετε την κοινότητα που θέλετε να φιλοξενήσετε.
OAuth και REST API
Ένας κορυφαίος διακομιστής OAuth 2.0 και ένα τεκμηριωμένο REST API υποστηρίζουν εφαρμογές για κινητά τρίτων, bots και ενσωματώσεις.
Ανοιχτού κώδικα και οδηγούμενο από την κοινότητα
Με άδεια AGPL και συντηρείται από μια ενεργή κοινότητα συνεισφερόντων μετά το forking από το Kbin — χωρίς εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή.
Γιατί να τρέξω Mbin στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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