Το Mbin είναι ένας ομοσπονδιακός συσσωρευτής περιεχομένου ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει την κοινή χρήση συνδέσμων, τις συζητήσεις με νήματα, την ψηφοφορία και το microblogging σε μία ενιαία πλατφόρμα. Ως ένα fork του Kbin που συντηρείται από την κοινότητα, μιλάει εγγενώς ActivityPub, έτσι η δική σας εγκατάσταση διαλειτουργεί με τα Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed και το ευρύτερο fediverse χωρίς γέφυρες ή επιπλέον υποδομή.

Η λειτουργία του Mbin στο δικό σας VPS σας δίνει μια αυτοδιοικούμενη γωνιά του fediverse όπου εσείς ορίζετε τους κανόνες, συντονίζετε τα περιοδικά και διατηρείτε κάθε ανάρτηση και ψήφο σε μια βάση δεδομένων που σας ανήκει. Δεν υπάρχει κεντρική εταιρεία, καμία διαφήμιση, καμία αλγοριθμική αναδιάταξη χρονολογίων ροής και κανένας όρος πλατφόρμας που μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.