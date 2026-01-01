Έκπτωση έως 69% για Mbin

Αναπτύξτε το Mbin με εγκατάσταση ενός κλικ.

Μια αυτο-φιλοξενούμενη, ομοσπονδιακή πλατφόρμα συγκέντρωσης συνδέσμων και συζητήσεων βασισμένη στο ActivityPub - ένα fork του Kbin με γνώμονα την κοινότητα.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Mbin με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mbin

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mbin

Το Mbin είναι ένας ομοσπονδιακός συσσωρευτής περιεχομένου ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει την κοινή χρήση συνδέσμων, τις συζητήσεις με νήματα, την ψηφοφορία και το microblogging σε μία ενιαία πλατφόρμα. Ως ένα fork του Kbin που συντηρείται από την κοινότητα, μιλάει εγγενώς ActivityPub, έτσι η δική σας εγκατάσταση διαλειτουργεί με τα Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed και το ευρύτερο fediverse χωρίς γέφυρες ή επιπλέον υποδομή.

Η λειτουργία του Mbin στο δικό σας VPS σας δίνει μια αυτοδιοικούμενη γωνιά του fediverse όπου εσείς ορίζετε τους κανόνες, συντονίζετε τα περιοδικά και διατηρείτε κάθε ανάρτηση και ψήφο σε μια βάση δεδομένων που σας ανήκει. Δεν υπάρχει κεντρική εταιρεία, καμία διαφήμιση, καμία αλγοριθμική αναδιάταξη χρονολογίων ροής και κανένας όρος πλατφόρμας που μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Mbin

ActivityPub ομοσπονδία

Η εγγενής υποστήριξη ActivityPub συνδέει την instance σας με τα Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed και κάθε άλλο συμβατό fediverse server.

Περιοδικά και νήματα

Οργανώστε περιεχόμενο σε θεματικά περιοδικά με σχόλια σε μορφή νήματος τύπου Reddit, ψηφοφορία και μια οικεία εμπειρία link aggregator.

Ενσωματωμένο microblogging

Δημοσιεύστε σύντομες ενημερώσεις παράλληλα με εκτενή νήματα και αφήστε και τα δύο να φτάσουν στο ίδιο ομοσπονδιακό κοινό από έναν λογαριασμό.

Έλεγχοι συντονισμού και ομοσπονδίας

Οι συντονιστές περιοδικών, τα εργαλεία διαχείρισης για όλη την εγκατάσταση και οι λίστες επιτρεπόμενων ή αποκλεισμένων ομοσπονδιών σάς επιτρέπουν να διαμορφώσετε την κοινότητα που θέλετε να φιλοξενήσετε.

OAuth και REST API

Ένας κορυφαίος διακομιστής OAuth 2.0 και ένα τεκμηριωμένο REST API υποστηρίζουν εφαρμογές για κινητά τρίτων, bots και ενσωματώσεις.

Ανοιχτού κώδικα και οδηγούμενο από την κοινότητα

Με άδεια AGPL και συντηρείται από μια ενεργή κοινότητα συνεισφερόντων μετά το forking από το Kbin — χωρίς εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή.

Γιατί να τρέξω Mbin στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Sylvain

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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