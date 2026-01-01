Το HyperDX είναι μια πλατφόρμα παρατηρησιμότητας ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί καταγραφές (logs), ιχνηλατήσεις (traces), μετρήσεις (metrics) και αναπαραγωγές συνεδριών σε μια ενιαία διεπαφή - μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση έναντι του Datadog και άλλων εμπορικών εργαλείων APM. Είναι χτισμένο στο ClickHouse για γρήγορα ερωτήματα πάνω σε τηλεμετρία υψηλής καρτεσιανότητας και υποστηρίζει εγγενώς το OpenTelemetry, έτσι ώστε οποιαδήποτε εφαρμογή με ενσωματωμένο OTEL να μπορεί να στέλνει δεδομένα χωρίς προσαρμοσμένους εξαγωγείς ή ιδιόκτητους πράκτορες.

Η αυτο-φιλοξενία του HyperDX στο VPS σας αποφεύγει τις χρεώσεις εισαγωγής ανά host και ανά GB που κλιμακώνονται απρόβλεπτα με την κίνηση. Οι καταγραφές (logs), οι ιχνηλατήσεις (traces) και τα δεδομένα συνεδριών χρηστών - που συχνά περιέχουν αναγνωριστικά πελατών, ωφέλιμα φορτία API και εσωτερικές λεπτομέρειες συστήματος - παραμένουν στη δική σας υποδομή με τη διατήρηση και την πρόσβαση να ελέγχονται πλήρως από εσάς.