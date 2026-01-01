Αναπτύξτε το HyperDX με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source πλατφόρμα παρατηρησιμότητας που ενοποιεί logs, traces, metrics και session replays σε ένα περιβάλλον τύπου Datadog.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για HyperDX
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με HyperDX
Το HyperDX είναι μια πλατφόρμα παρατηρησιμότητας ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί καταγραφές (logs), ιχνηλατήσεις (traces), μετρήσεις (metrics) και αναπαραγωγές συνεδριών σε μια ενιαία διεπαφή - μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση έναντι του Datadog και άλλων εμπορικών εργαλείων APM. Είναι χτισμένο στο ClickHouse για γρήγορα ερωτήματα πάνω σε τηλεμετρία υψηλής καρτεσιανότητας και υποστηρίζει εγγενώς το OpenTelemetry, έτσι ώστε οποιαδήποτε εφαρμογή με ενσωματωμένο OTEL να μπορεί να στέλνει δεδομένα χωρίς προσαρμοσμένους εξαγωγείς ή ιδιόκτητους πράκτορες.
Η αυτο-φιλοξενία του HyperDX στο VPS σας αποφεύγει τις χρεώσεις εισαγωγής ανά host και ανά GB που κλιμακώνονται απρόβλεπτα με την κίνηση. Οι καταγραφές (logs), οι ιχνηλατήσεις (traces) και τα δεδομένα συνεδριών χρηστών - που συχνά περιέχουν αναγνωριστικά πελατών, ωφέλιμα φορτία API και εσωτερικές λεπτομέρειες συστήματος - παραμένουν στη δική σας υποδομή με τη διατήρηση και την πρόσβαση να ελέγχονται πλήρως από εσάς.
Βασικά χαρακτηριστικά του HyperDX
Ενοποιημένη παρατηρησιμότητα
Logs, traces, metrics και session replays βρίσκονται σε ένα UI, ώστε οι μηχανικοί να μπορούν να μεταβούν από ένα αποτυχημένο αίτημα στο πλήρες back-trace του χωρίς να αλλάζουν εργαλεία.
OpenTelemetry εγγενές
Λήψη δεδομένων από οποιαδήποτε υπηρεσία με OpenTelemetry μέσω OTLP gRPC ή HTTP - δεν απαιτούνται προσαρμοσμένοι exporters ή ιδιόκτητοι agents.
Ερωτήματα που τροφοδοτούνται από το ClickHouse
Βασισμένο στο ClickHouse για αναζητήσεις σε κλάσματα του δευτερολέπτου σε high-cardinality logs και traces, χωρίς συμβιβασμούς pre-aggregation ή sampling.
Επαναλήψεις συνεδριών
Αναπαράγετε τις συνεδρίες χρήστη frontend, συνδεδεμένες με τα ίχνη backend, για να δείτε ακριβώς τι έκανε ένας χρήστης τις στιγμές πριν εμφανιστεί ένα σφάλμα.
Πίνακες ελέγχου και ειδοποιήσεις
Δημιουργήστε προσαρμοσμένα διαγράμματα από οποιοδήποτε σήμα και ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις σε log patterns, trace errors ή metric thresholds μέσω Slack, PagerDuty ή webhooks.
Self-hosted ιδιωτικότητα
Διατηρήστε τα αναγνωριστικά πελατών, τα payloads API και τις λεπτομέρειες εσωτερικού συστήματος στη δική σας υποδομή χωρίς τιμολόγηση ανά host ή ανά GB.
Γιατί να τρέξω HyperDX στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.