Έκπτωση έως 66% για ManageIQ

Αναπτύξτε το ManageIQ με εγκατάσταση ενός κλικ.

Πλατφόρμα διαχείρισης open-source hybrid cloud για virtual machines, containers, δίκτυα και αποθήκευση.

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VPS με διαχείριση AI
21,99/μήνα
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το ManageIQ με εγκατάσταση ενός κλικ.

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KVM 8
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
64,99
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21,99/μήνα
KVM 8
64,99
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 66%
21,99/μήνα
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ManageIQ

Το ManageIQ είναι μια open-source πλατφόρμα cloud management και orchestration — το upstream project πίσω από το Red Hat CloudForms — που ενοποιεί τις λειτουργίες σε virtual machines, containers, public clouds και δίκτυα κάτω από μια ενιαία console. Ανακαλύπτει infrastructure σε VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud και άλλα, και στη συνέχεια εφαρμόζει policy, automation και chargeback.

Το self-hosting ManageIQ διατηρεί τα inventory data, τα automation workflows και τους policy definitions σας σε infrastructure που ελέγχετε, χωρίς per-node licensing fees. Το all-in-one container περιλαμβάνει το appliance, τη βάση δεδομένων PostgreSQL και το memcached ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε την πλήρη platform από ένα μόνο deployment.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του ManageIQ

Απογραφή υβριδικού cloud

Ανακαλύψτε και παρακολουθήστε VMs, containers, δίκτυα και αποθήκευση σε VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure και Google Cloud από μία κονσόλα.

Πολιτική και συμμόρφωση

Καθορίστε πολιτικές που εντοπίζουν αυτόματα το drift, επιβάλλουν το tagging και αποκαθιστούν μη συμβατούς φόρτους εργασίας σε κάθε διαχειριζόμενο πάροχο.

Αυτοματοποιήστε τη μηχανή

Εκτελέστε αυτοματοποίηση Ruby καθοδηγούμενη από συμβάντα, Ansible playbooks και ροές εργασιών έγκρισης για την παροχή, απόσυρση και αναδιαμόρφωση πόρων σε κλίμακα.

Κατάλογος αυτοεξυπηρέτησης

Δημοσιεύονται κατάλογοι υπηρεσιών με όρια και εγκρίσεις, ώστε οι ομάδες να μπορούν να ζητούν VMs, containers ή stacks χωρίς να δημιουργούν tickets.

Αντιστροφή χρέωσης και μέτρηση

Κατανείμετε το κόστος υποδομής πίσω σε ενοικιαστές, έργα ή τμήματα με πλάνα τιμολόγησης που βασίζονται στη χρήση CPU, μνήμης, αποθηκευτικού χώρου και δικτύου.

REST API και CLI

Εκτελέστε κάθε ενέργεια κονσόλας από ένα εκδοσιακό REST API ή τη γραμμή εντολών miqcli για GitOps-style ροές εργασίας υποδομής.

Γιατί να τρέξω ManageIQ στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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