Το ManageIQ είναι μια open-source πλατφόρμα cloud management και orchestration — το upstream project πίσω από το Red Hat CloudForms — που ενοποιεί τις λειτουργίες σε virtual machines, containers, public clouds και δίκτυα κάτω από μια ενιαία console. Ανακαλύπτει infrastructure σε VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud και άλλα, και στη συνέχεια εφαρμόζει policy, automation και chargeback.

Το self-hosting ManageIQ διατηρεί τα inventory data, τα automation workflows και τους policy definitions σας σε infrastructure που ελέγχετε, χωρίς per-node licensing fees. Το all-in-one container περιλαμβάνει το appliance, τη βάση δεδομένων PostgreSQL και το memcached ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε την πλήρη platform από ένα μόνο deployment.