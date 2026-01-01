Αναπτύξτε το ManageIQ με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης open-source hybrid cloud για virtual machines, containers, δίκτυα και αποθήκευση.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ManageIQ
Το ManageIQ είναι μια open-source πλατφόρμα cloud management και orchestration — το upstream project πίσω από το Red Hat CloudForms — που ενοποιεί τις λειτουργίες σε virtual machines, containers, public clouds και δίκτυα κάτω από μια ενιαία console. Ανακαλύπτει infrastructure σε VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud και άλλα, και στη συνέχεια εφαρμόζει policy, automation και chargeback.
Το self-hosting ManageIQ διατηρεί τα inventory data, τα automation workflows και τους policy definitions σας σε infrastructure που ελέγχετε, χωρίς per-node licensing fees. Το all-in-one container περιλαμβάνει το appliance, τη βάση δεδομένων PostgreSQL και το memcached ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε την πλήρη platform από ένα μόνο deployment.
Βασικά χαρακτηριστικά του ManageIQ
Απογραφή υβριδικού cloud
Ανακαλύψτε και παρακολουθήστε VMs, containers, δίκτυα και αποθήκευση σε VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure και Google Cloud από μία κονσόλα.
Πολιτική και συμμόρφωση
Καθορίστε πολιτικές που εντοπίζουν αυτόματα το drift, επιβάλλουν το tagging και αποκαθιστούν μη συμβατούς φόρτους εργασίας σε κάθε διαχειριζόμενο πάροχο.
Αυτοματοποιήστε τη μηχανή
Εκτελέστε αυτοματοποίηση Ruby καθοδηγούμενη από συμβάντα, Ansible playbooks και ροές εργασιών έγκρισης για την παροχή, απόσυρση και αναδιαμόρφωση πόρων σε κλίμακα.
Κατάλογος αυτοεξυπηρέτησης
Δημοσιεύονται κατάλογοι υπηρεσιών με όρια και εγκρίσεις, ώστε οι ομάδες να μπορούν να ζητούν VMs, containers ή stacks χωρίς να δημιουργούν tickets.
Αντιστροφή χρέωσης και μέτρηση
Κατανείμετε το κόστος υποδομής πίσω σε ενοικιαστές, έργα ή τμήματα με πλάνα τιμολόγησης που βασίζονται στη χρήση CPU, μνήμης, αποθηκευτικού χώρου και δικτύου.
REST API και CLI
Εκτελέστε κάθε ενέργεια κονσόλας από ένα εκδοσιακό REST API ή τη γραμμή εντολών miqcli για GitOps-style ροές εργασίας υποδομής.
Γιατί να τρέξω ManageIQ στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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