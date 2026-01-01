Το SQLChat είναι ένας SQL client που βασίζεται σε chat, ο οποίος συνδέεται με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων σας και σας επιτρέπει να τις αναζητάτε χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα. Αντί να γράφετε SQL χειροκίνητα, περιγράφετε τι θέλετε σε απλά αγγλικά και το SQLChat το μεταφράζει σε ένα SQL query, το εκτελεί και επιστρέφει τα αποτελέσματα - όλα αυτά μέσα σε ένα conversational interface. Διαβάζει αυτόματα το database schema σας, έτσι ώστε τα παραγόμενα queries να αναφέρονται σε πραγματικά ονόματα πινάκων και στηλών.

Η αυτο-φιλοξενία του SQLChat στο VPS σας σημαίνει ότι τα database credentials και τα query results δεν φεύγουν ποτέ από τη δική σας infrastructure. Ο stateless, single-service σχεδιασμός το καθιστά lightweight και εύκολο στη συντήρηση, ενώ η υποστήριξη για ένα custom AI endpoint σας επιτρέπει να δρομολογείτε την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω οποιουδήποτε μοντέλου συμβατού με το OpenAI.