Αναπτύξτε το SQLChat με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πρόγραμμα-πελάτης SQL με τεχνητή νοημοσύνη, βασισμένο σε chat, που υποβάλλει ερωτήματα σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας απλά αγγλικά αντί να γράφετε SQL.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SQLChat
Το SQLChat είναι ένας SQL client που βασίζεται σε chat, ο οποίος συνδέεται με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων σας και σας επιτρέπει να τις αναζητάτε χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα. Αντί να γράφετε SQL χειροκίνητα, περιγράφετε τι θέλετε σε απλά αγγλικά και το SQLChat το μεταφράζει σε ένα SQL query, το εκτελεί και επιστρέφει τα αποτελέσματα - όλα αυτά μέσα σε ένα conversational interface. Διαβάζει αυτόματα το database schema σας, έτσι ώστε τα παραγόμενα queries να αναφέρονται σε πραγματικά ονόματα πινάκων και στηλών.
Η αυτο-φιλοξενία του SQLChat στο VPS σας σημαίνει ότι τα database credentials και τα query results δεν φεύγουν ποτέ από τη δική σας infrastructure. Ο stateless, single-service σχεδιασμός το καθιστά lightweight και εύκολο στη συντήρηση, ενώ η υποστήριξη για ένα custom AI endpoint σας επιτρέπει να δρομολογείτε την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω οποιουδήποτε μοντέλου συμβατού με το OpenAI.
Βασικά χαρακτηριστικά του SQLChat
Ερωτήματα φυσικής γλώσσας
Περιγράψτε τι θέλετε σε απλά Αγγλικά και το SQLChat δημιουργεί την SQL, την εκτελεί και επιστρέφει αποτελέσματα χωρίς να απαιτείται να γνωρίζετε την ακριβή σύνταξη.
Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων
Συνδεθείτε σε MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase και άλλες βάσεις δεδομένων από μία ενιαία διεπαφή χωρίς να αλλάζετε εργαλεία.
AI με επίγνωση σχήματος
Το SQLChat διαβάζει αυτόματα το σχήμα της βάσης δεδομένων σας, επιτρέποντας στην AI να δημιουργεί ακριβή ερωτήματα που αναφέρονται σε πραγματικά ονόματα πινάκων και στηλών.
Προσαρμοσμένο AI endpoint
Στρέψτε το SQLChat σε οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI API endpoint, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων που φιλοξενούνται από εσάς μέσω του Ollama, για να διατηρήσετε το AI inference στη δική σας υποδομή.
Ανάπτυξη χωρίς κατάσταση
Σε λειτουργία ενός χρήστη, το SQLChat δεν αποθηκεύει δεδομένα server-side - τα προφίλ σύνδεσης βρίσκονται στον browser, διατηρώντας την ανάπτυξη ελαφριά χωρίς εξάρτηση από βάση δεδομένων.
Γιατί να τρέξω SQLChat στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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