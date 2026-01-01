Αναπτύξτε το Home Gallery με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη συλλογή φωτογραφιών και βίντεο βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης, με αναζήτηση παρόμοιων εικόνων, αναγνώριση προσώπου και γεωγραφικές αναζητήσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Home Gallery
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Home Gallery
Το Home Gallery είναι μια ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη διαδικτυακή γκαλερί για προσωπικά αρχεία φωτογραφιών και βίντεο. Ευρετηριάζει τα πολυμέσα σας στον δίσκο, εξάγει μεταδεδομένα EXIF, δημιουργεί προεπισκοπήσεις πολλαπλής ανάλυσης και προσφέρει μια γρήγορη εμπειρία περιήγησης με ατελείωτο scroll που λειτουργεί εξίσου καλά σε τηλέφωνο, tablet ή επιτραπέζιο υπολογιστή — χωρίς να ανεβάζετε τίποτα σε υπηρεσία cloud τρίτου μέρους.
Αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι η ανακάλυψη με βάση το περιεχόμενο. Το Home Gallery χρησιμοποιεί μοντέλα TensorFlow για να ενσωματώσει κάθε φωτογραφία για αναζήτηση παρόμοιων εικόνων, εκτελεί ανίχνευση προσώπων ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε ανά άτομο, και μετατρέπει τις συντεταγμένες GPS σε αναγνώσιμα ονόματα τοποθεσιών. Τα αρχικά αρχεία παραμένουν ανέπαφα και μπορούν ακόμη και να μετακινηθούν εκτός σύνδεσης μόλις δημιουργηθούν οι προεπισκοπήσεις, καθιστώντας το ιδανικό για μακροπρόθεσμα αρχεία που εκτείνονται σε πολλές μονάδες δίσκου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Home Gallery
Αναζήτηση παρόμοιων εικόνων
Επιλέξτε οποιαδήποτε φωτογραφία και βρείτε οπτικά παρόμοιες λήψεις σε ολόκληρο το αρχείο — εντοπίστε κάθε εικόνα ηλιοβασιλέματος, παραλίας ή κατοικίδιου χωρίς χειροκίνητη προσθήκη ετικετών.
Ανίχνευση προσώπου
Τα πρόσωπα ανιχνεύονται αυτόματα και ομαδοποιούνται, έτσι η περιήγηση σε όλες τις φωτογραφίες ενός ατόμου είναι ένα μόνο κλικ αντί για μια κουραστική διαδικασία ετικέτας-προς-ετικέτα.
Αντίστροφη γεωγραφική αναζήτηση
Οι συντεταγμένες GPS στα EXIF μετατρέπονται σε ονόματα χωρών, πόλεων και τοποθεσιών, έτσι ώστε η συλλογή να γίνεται ένας αναζητήσιμος χάρτης του πού τραβήχτηκε κάθε φωτογραφία.
Εκφραστική γλώσσα ερωτημάτων
Φιλτράρετε τη βιβλιοθήκη με τους τελεστές και, ή, και όχι σε ετικέτες, ημερομηνίες, τοποθεσίες, πρόσωπα και μεταδεδομένα κάμερας για να δημιουργήσετε ακριβείς αποθηκευμένες προβολές.
Υποστήριξη πηγής εκτός σύνδεσης
Μόλις εξαχθούν οι προεπισκοπήσεις, ο αρχικός δίσκος μπορεί να παραμείνει εκτός σύνδεσης — ιδανικό για αρχεία διασκορπισμένα σε εξωτερικούς δίσκους που δεν είναι πάντα προσαρτημένοι.
PWA γκαλερί για κινητά
Η εγκαταστάσιμη progressive web app προσφέρει μια εμπειρία περιήγησης τύπου app σε τηλέφωνα και tablet χωρίς καμία native install ή app store.
Γιατί να τρέξω Home Gallery στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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