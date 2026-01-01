Το Home Gallery είναι μια ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη διαδικτυακή γκαλερί για προσωπικά αρχεία φωτογραφιών και βίντεο. Ευρετηριάζει τα πολυμέσα σας στον δίσκο, εξάγει μεταδεδομένα EXIF, δημιουργεί προεπισκοπήσεις πολλαπλής ανάλυσης και προσφέρει μια γρήγορη εμπειρία περιήγησης με ατελείωτο scroll που λειτουργεί εξίσου καλά σε τηλέφωνο, tablet ή επιτραπέζιο υπολογιστή — χωρίς να ανεβάζετε τίποτα σε υπηρεσία cloud τρίτου μέρους.

Αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι η ανακάλυψη με βάση το περιεχόμενο. Το Home Gallery χρησιμοποιεί μοντέλα TensorFlow για να ενσωματώσει κάθε φωτογραφία για αναζήτηση παρόμοιων εικόνων, εκτελεί ανίχνευση προσώπων ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε ανά άτομο, και μετατρέπει τις συντεταγμένες GPS σε αναγνώσιμα ονόματα τοποθεσιών. Τα αρχικά αρχεία παραμένουν ανέπαφα και μπορούν ακόμη και να μετακινηθούν εκτός σύνδεσης μόλις δημιουργηθούν οι προεπισκοπήσεις, καθιστώντας το ιδανικό για μακροπρόθεσμα αρχεία που εκτείνονται σε πολλές μονάδες δίσκου.