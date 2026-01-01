Αναπτύξτε το ArangoDB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εγγενής βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων που υποστηρίζει γράφους, έγγραφα και δεδομένα κλειδιού-τιμής μέσω μιας ενιαίας γλώσσας ερωτημάτων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ArangoDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ArangoDB
Το ArangoDB είναι μια open-source, εγγενής βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων που χειρίζεται γραφήματα, έγγραφα και δεδομένα κλειδιού-τιμής μέσα σε μία μόνο μηχανή. Σε αντίθεση με τις εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων που σας περιορίζουν σε ένα μοντέλο δεδομένων, το ArangoDB σας επιτρέπει να συνδυάζετε μοντέλα σε ένα μόνο ερώτημα χρησιμοποιώντας την AQL (ArangoDB Query Language), εξαλείφοντας το επιπλέον κόστος συντήρησης ξεχωριστών συστημάτων για διαφορετικούς τύπους δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του ArangoDB σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα, το σχήμα και τη βελτιστοποίηση απόδοσης χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ή όρια χρήσης. Η ενσωματωμένη διασύνδεση web παρέχει οπτική εξερεύνηση γραφημάτων, εκτέλεση ερωτημάτων, διαχείριση συλλογών και παρακολούθηση server χωρίς την ανάγκη για επιπλέον εργαλεία.
Βασικά χαρακτηριστικά του ArangoDB
Ερωτήματα πολλαπλών μοντέλων
Εκτελέστε ερωτήματα σε γραφήματα, έγγραφα και δεδομένα key-value, όλα μαζί, σε μία ενιαία εντολή AQL, χωρίς να ενώνετε σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων.
Διάσχιση γράφου
Διατρέξτε σχέσεις σε εκατομμύρια συνδεδεμένους κόμβους με εγγενείς αλγόριθμους γραφημάτων, συμπεριλαμβανομένων της συντομότερης διαδρομής, των k-συντομότερων διαδρομών και της αντιστοίχισης προτύπων.
Ενσωματωμένο Web UI
Διαχειριστείτε συλλογές, εκτελέστε ερωτήματα, οπτικοποιήστε γραφήματα και παρακολουθήστε την απόδοση του server από έναν προσβάσιμο μέσω browser πίνακα ελέγχου στη θύρα 8529.
Ευέλικτο Σχήμα
Αποθηκεύστε έγγραφα JSON χωρίς σχήμα ή επιβάλετε δομή ανά συλλογή, προσαρμοζόμενοι στις εξελισσόμενες απαιτήσεις δεδομένων χωρίς μεταφορές.
AQL Δύναμη
Η γλώσσα ερωτημάτων ArangoDB συνδυάζει διασχίσεις γραφημάτων, φιλτράρισμα εγγράφων και συγκεντρώσεις σε εκφραστική, ευανάγνωστη σύνταξη παρόμοια με την SQL.
Γιατί να τρέχω ArangoDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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