Το ArangoDB είναι μια open-source, εγγενής βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων που χειρίζεται γραφήματα, έγγραφα και δεδομένα κλειδιού-τιμής μέσα σε μία μόνο μηχανή. Σε αντίθεση με τις εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων που σας περιορίζουν σε ένα μοντέλο δεδομένων, το ArangoDB σας επιτρέπει να συνδυάζετε μοντέλα σε ένα μόνο ερώτημα χρησιμοποιώντας την AQL (ArangoDB Query Language), εξαλείφοντας το επιπλέον κόστος συντήρησης ξεχωριστών συστημάτων για διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του ArangoDB σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα, το σχήμα και τη βελτιστοποίηση απόδοσης χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ή όρια χρήσης. Η ενσωματωμένη διασύνδεση web παρέχει οπτική εξερεύνηση γραφημάτων, εκτέλεση ερωτημάτων, διαχείριση συλλογών και παρακολούθηση server χωρίς την ανάγκη για επιπλέον εργαλεία.