Αναπτύξτε Piwigo με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ώριμη πλατφόρμα γκαλερί φωτογραφιών ανοιχτού κώδικα με εκατοντάδες πρόσθετα, λεπτομερείς ελέγχους κοινής χρήσης και ροές εργασίας μαζικής εισαγωγής για σοβαρά αρχεία.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Piwigo
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Piwigo
Το Piwigo είναι μία από τις εφαρμογές γκαλερί φωτογραφιών open-source με τη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, σχεδιασμένο ειδικά για τη διαχείριση μεγάλων συλλογών φωτογραφιών. Σε αντίθεση με τα ελαφριά scripts γκαλερί, το Piwigo διαχειρίζεται αρχεία εκατοντάδων χιλιάδων φωτογραφιών με ευρετηρίαση EXIF/IPTC, ιεραρχίες άλμπουμ πολλαπλών επιπέδων, διαμορφώσιμα μεγέθη μικρογραφιών, λεπτομερείς άδειες ανά άλμπουμ, και ένα οικοσύστημα plugin με πάνω από 200 επεκτάσεις κοινότητας που καλύπτουν τα πάντα, από την αναγνώριση προσώπου έως τα προσαρμοσμένα θέματα.
Η αυτο-φιλοξενία του Piwigo στον VPS σας διατηρεί πρωτότυπα πλήρους ανάλυσης, δεδομένα τοποθεσίας και στατιστικά προβολών σε υποδομή που ελέγχετε, αντί να παραδοθούν σε ένα photo SaaS. Η στοίβα PHP και MySQL είναι εξαιρετικά σταθερή, λειτουργεί με ελάχιστους πόρους και παράγει γκαλερί που είναι online για δύο δεκαετίες — καθιστώντας το Piwigo μια δημοφιλή επιλογή για συλλόγους, μουσεία, φωτογράφους και οικογένειες που θέλουν το αρχείο φωτογραφιών τους να επιβιώσει οποιουδήποτε συγκεκριμένου cloud provider.
Βασικά χαρακτηριστικά του Piwigo
Μαζική κλιμάκωση βιβλιοθήκης
Σχεδιασμένο από την πρώτη μέρα για να διαχειρίζεται αρχεία εκατοντάδων χιλιάδων φωτογραφιών με γρήγορη περιήγηση, αναζήτηση και σελιδοποίηση - όχι απλώς γκαλερί ερασιτεχνικού επιπέδου.
Πολυεπίπεδα άλμπουμ
Οργανώστε φωτογραφίες σε ένθετα άλμπουμ και εικονικά άλμπουμ (μία φωτογραφία μπορεί να εμφανίζεται σε πολλά σημεία) με δικαιώματα ανά άλμπουμ για λεπτομερή κοινή χρήση.
Ευρετηρίαση EXIF και IPTC
Η αυτόματη εξαγωγή δεδομένων κάμερας, φακού και IPTC metadata καθιστά τις φωτογραφίες αναζητήσιμες με βάση το σώμα της κάμερας, την εστιακή απόσταση, την τοποθεσία ή οποιαδήποτε προσαρμοσμένη ετικέτα.
200+ plugins
Ο ενεργός κατάλογος επεκτάσεων κοινότητας περιλαμβάνει αναγνώριση προσώπου, υδατογράφηση, θέματα παρουσιάσεων, φορτωτές για κινητά, κοινωνική κοινοποίηση και άλλα.
Λεπτομερής διαμοιρασμός
Δημόσια, ιδιωτική, προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης και περιορισμένη σε ομάδα πρόσβαση σε άλμπουμ με δικαιώματα λήψης ανά φωτογραφία και αφαίρεση EXIF για κοινόχρηστα άλμπουμ.
Εργαλεία μαζικής εισαγωγής
Οι ροές εργασιών συγχρονισμού Server-side και FTP/SFTP διευκολύνουν την ταυτόχρονη προώθηση χιλιάδων φωτογραφιών, αντί να κάνετε κλικ σε μεμονωμένα uploads.
Γιατί να τρέξω Piwigo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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