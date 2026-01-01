Το Piwigo είναι μία από τις εφαρμογές γκαλερί φωτογραφιών open-source με τη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, σχεδιασμένο ειδικά για τη διαχείριση μεγάλων συλλογών φωτογραφιών. Σε αντίθεση με τα ελαφριά scripts γκαλερί, το Piwigo διαχειρίζεται αρχεία εκατοντάδων χιλιάδων φωτογραφιών με ευρετηρίαση EXIF/IPTC, ιεραρχίες άλμπουμ πολλαπλών επιπέδων, διαμορφώσιμα μεγέθη μικρογραφιών, λεπτομερείς άδειες ανά άλμπουμ, και ένα οικοσύστημα plugin με πάνω από 200 επεκτάσεις κοινότητας που καλύπτουν τα πάντα, από την αναγνώριση προσώπου έως τα προσαρμοσμένα θέματα.

Η αυτο-φιλοξενία του Piwigo στον VPS σας διατηρεί πρωτότυπα πλήρους ανάλυσης, δεδομένα τοποθεσίας και στατιστικά προβολών σε υποδομή που ελέγχετε, αντί να παραδοθούν σε ένα photo SaaS. Η στοίβα PHP και MySQL είναι εξαιρετικά σταθερή, λειτουργεί με ελάχιστους πόρους και παράγει γκαλερί που είναι online για δύο δεκαετίες — καθιστώντας το Piwigo μια δημοφιλή επιλογή για συλλόγους, μουσεία, φωτογράφους και οικογένειες που θέλουν το αρχείο φωτογραφιών τους να επιβιώσει οποιουδήποτε συγκεκριμένου cloud provider.