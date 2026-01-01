Αναπτύξτε το Open Agent με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα βοηθού AI με ενορχήστρωση LLM, βάσεις γνώσεων RAG, βρόχους πρακτόρων και ενσωματώσεις εργαλείων MCP.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Open Agent
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Open Agent
Το Open Agent είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα AI agent, έτοιμη για παραγωγή, που συνδέει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με τα δεδομένα και τα εργαλεία σας. Υποστηρίζει πάνω από 28 παρόχους μοντέλων μέσω μιας ενοποιημένης διεπαφής, μετατρέποντας έγγραφα, wikis και βάσεις δεδομένων σε αναζητήσιμες βάσεις γνώσης RAG που θεμελιώνουν τους agents σας σε ακριβές πλαίσιο.
Η ανάπτυξη του Open Agent στο δικό σας VPS διατηρεί τις ευαίσθητες συνομιλίες και τα ιδιόκτητα έγγραφα μακριά από υποδομές τρίτων. Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων, η ενσωμάτωση SSO και οι χώροι εργασίας πολλαπλών χρηστών το καθιστούν κατάλληλο για ομάδες και επιχειρήσεις που χρειάζονται διακυβέρνηση χωρίς να θυσιάζουν την ευελιξία.
Βασικά χαρακτηριστικά του Open Agent
Υποστήριξη LLM πολλαπλών παρόχων
Συνδεθείτε με 28+ παρόχους μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, DeepSeek και τοπικών μοντέλων, μέσω ενός τυποποιημένου επιπέδου αφαίρεσης.
Ενσωματωμένο RAG pipeline
Ενσωματώστε PDFs, wikis και έγγραφα σε semantic vector stores ώστε οι πράκτορες να ανακτούν αυτόματα ακριβές, τεκμηριωμένο πλαίσιο.
MCP ενσωματώσεις εργαλείων
Επεκτείνετε τις δυνατότητες των πρακτόρων με servers Model Context Protocol που συνδέονται με εξωτερικά APIs, βάσεις δεδομένων και εργαλεία αυτοματισμού.
Επιχειρησιακός έλεγχος πρόσβασης
Διαχειρίζεστε χρήστες με δικαιώματα βάσει ρόλων, SSO μέσω OIDC, OAuth2, LDAP και SAML, και απομονωμένους multi-tenant χώρους εργασίας.
Ενορχήστρωση βρόχου Agent
Ορίστε agent workflows πολλαπλών βημάτων με tool-calling loops, retry logic και audit logging για αξιοπιστία production-grade.
Γιατί να τρέξω Open Agent στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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