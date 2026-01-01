Το Open Agent είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα AI agent, έτοιμη για παραγωγή, που συνδέει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με τα δεδομένα και τα εργαλεία σας. Υποστηρίζει πάνω από 28 παρόχους μοντέλων μέσω μιας ενοποιημένης διεπαφής, μετατρέποντας έγγραφα, wikis και βάσεις δεδομένων σε αναζητήσιμες βάσεις γνώσης RAG που θεμελιώνουν τους agents σας σε ακριβές πλαίσιο.

Η ανάπτυξη του Open Agent στο δικό σας VPS διατηρεί τις ευαίσθητες συνομιλίες και τα ιδιόκτητα έγγραφα μακριά από υποδομές τρίτων. Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων, η ενσωμάτωση SSO και οι χώροι εργασίας πολλαπλών χρηστών το καθιστούν κατάλληλο για ομάδες και επιχειρήσεις που χρειάζονται διακυβέρνηση χωρίς να θυσιάζουν την ευελιξία.