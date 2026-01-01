Το PiGallery2 είναι μια open-source, self-hosted γκαλερί φωτογραφιών που παίρνει έναν κατάλογο εικόνων από το δίσκο και τον σερβίρει ως μια γρήγορη, σύγχρονη web γκαλερί — χωρίς pipeline μεταφόρτωσης, χωρίς ιδιόκτητη βάση δεδομένων, χωρίς εξάρτηση από SaaS. Η διάταξη καταλόγου που ήδη χρησιμοποιείτε γίνεται η δομή άλμπουμ που περιηγούνται οι επισκέπτες, οπότε λειτουργεί εξίσου καλά για προσωπικά αρχεία φωτογραφιών, γκαλερί εκδηλώσεων, άλμπουμ οικογενειακών διακοπών και ελαφριά portfolios.

Το self-hosting του PiGallery2 στο δικό σας VPS διατηρεί φωτογραφίες και μεταδεδομένα εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για μια δημόσια υπηρεσία φωτογραφιών που εξορύσσει περιεχόμενο εικόνων για αναγνώριση προσώπου ή δεδομένα εκπαίδευσης. Το backend του Node.js είναι σκόπιμα ελαφρύ — σχεδιάστηκε για να λειτουργεί καλά σε ένα Raspberry Pi — έτσι ένα μικρό πλάνο VPS φιλοξενεί άνετα δεκάδες χιλιάδες εικόνες, ενώ εξακολουθεί να παρέχει γρήγορες μικρογραφίες και πλούσιο UI.