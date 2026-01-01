Έκπτωση έως 69% για PiGallery2

Αναπτύξτε το PiGallery2 με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Γρήγορη, αυτο-φιλοξενούμενη γκαλερί φωτογραφιών που βασίζεται στη δομή καταλόγων και μετατρέπει έναν φάκελο εικόνων στον δίσκο σε ένα προσεγμένο διαδικτυακό άλμπουμ.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το PiGallery2 με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PiGallery2

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PiGallery2

Το PiGallery2 είναι μια open-source, self-hosted γκαλερί φωτογραφιών που παίρνει έναν κατάλογο εικόνων από το δίσκο και τον σερβίρει ως μια γρήγορη, σύγχρονη web γκαλερί — χωρίς pipeline μεταφόρτωσης, χωρίς ιδιόκτητη βάση δεδομένων, χωρίς εξάρτηση από SaaS. Η διάταξη καταλόγου που ήδη χρησιμοποιείτε γίνεται η δομή άλμπουμ που περιηγούνται οι επισκέπτες, οπότε λειτουργεί εξίσου καλά για προσωπικά αρχεία φωτογραφιών, γκαλερί εκδηλώσεων, άλμπουμ οικογενειακών διακοπών και ελαφριά portfolios.

Το self-hosting του PiGallery2 στο δικό σας VPS διατηρεί φωτογραφίες και μεταδεδομένα εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για μια δημόσια υπηρεσία φωτογραφιών που εξορύσσει περιεχόμενο εικόνων για αναγνώριση προσώπου ή δεδομένα εκπαίδευσης. Το backend του Node.js είναι σκόπιμα ελαφρύ — σχεδιάστηκε για να λειτουργεί καλά σε ένα Raspberry Pi — έτσι ένα μικρό πλάνο VPS φιλοξενεί άνετα δεκάδες χιλιάδες εικόνες, ενώ εξακολουθεί να παρέχει γρήγορες μικρογραφίες και πλούσιο UI.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του PiGallery2

Μοντέλο με προτεραιότητα στον κατάλογο

Η υπάρχουσα δομή φακέλων σας γίνεται η ιεραρχία των άλμπουμ - ρίξτε νέες φωτογραφίες μέσω SCP, rsync, ή ενός εργαλείου συγχρονισμού και εμφανίζονται αυτόματα στη συλλογή.

Γρήγορες μικρογραφίες

Ο δημιουργός ευρετηρίου παρασκηνίου δημιουργεί μικρογραφίες σε πολλαπλά μεγέθη, οι οποίες αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη στον δίσκο, ώστε οι επισκέπτες να έχουν ομαλή κύλιση ακόμα και σε αρχικές φορτώσεις.

EXIF και προβολή χάρτη

Διαβάζει EXIF metadata για να τροφοδοτήσει σελίδες πληροφοριών ανά φωτογραφία, προβολές χαρτών με geotag, και αναζήτηση ανά κάμερα, ημερομηνία ή ετικέτα.

Αναζήτηση και φιλτράρισμα

Αναζήτηση με βάση εύρος ημερομηνιών, τοποθεσία, πρόσωπα, ετικέτες, αξιολογήσεις ή όνομα αρχείου χωρίς εξωτερικούς ευρετηριαστές — όλα τα μεταδεδομένα παραμένουν στην τοπική SQLite DB.

Κοινή χρήση και ιδιωτικότητα

Δημιουργήστε κοινόχρηστους συνδέσμους ανά άλμπουμ με προαιρετικούς κωδικούς πρόσβασης και ημερομηνίες λήξης, ή περιορίστε την πρόσβαση σε άλμπουμ μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες.

Βιβλιοθήκη μόνο για ανάγνωση

Ο φάκελος εικόνων είναι προσαρτημένος μόνο για ανάγνωση, ώστε ο server να μην μπορεί κατά λάθος να τροποποιήσει ή να διαγράψει πρωτότυπες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια σαρώσεων ή της δημιουργίας μικρογραφιών.

Γιατί να τρέξω PiGallery2 στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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