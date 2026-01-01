Αναπτύξτε το PiGallery2 με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Γρήγορη, αυτο-φιλοξενούμενη γκαλερί φωτογραφιών που βασίζεται στη δομή καταλόγων και μετατρέπει έναν φάκελο εικόνων στον δίσκο σε ένα προσεγμένο διαδικτυακό άλμπουμ.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PiGallery2
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PiGallery2
Το PiGallery2 είναι μια open-source, self-hosted γκαλερί φωτογραφιών που παίρνει έναν κατάλογο εικόνων από το δίσκο και τον σερβίρει ως μια γρήγορη, σύγχρονη web γκαλερί — χωρίς pipeline μεταφόρτωσης, χωρίς ιδιόκτητη βάση δεδομένων, χωρίς εξάρτηση από SaaS. Η διάταξη καταλόγου που ήδη χρησιμοποιείτε γίνεται η δομή άλμπουμ που περιηγούνται οι επισκέπτες, οπότε λειτουργεί εξίσου καλά για προσωπικά αρχεία φωτογραφιών, γκαλερί εκδηλώσεων, άλμπουμ οικογενειακών διακοπών και ελαφριά portfolios.
Το self-hosting του PiGallery2 στο δικό σας VPS διατηρεί φωτογραφίες και μεταδεδομένα εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για μια δημόσια υπηρεσία φωτογραφιών που εξορύσσει περιεχόμενο εικόνων για αναγνώριση προσώπου ή δεδομένα εκπαίδευσης. Το backend του Node.js είναι σκόπιμα ελαφρύ — σχεδιάστηκε για να λειτουργεί καλά σε ένα Raspberry Pi — έτσι ένα μικρό πλάνο VPS φιλοξενεί άνετα δεκάδες χιλιάδες εικόνες, ενώ εξακολουθεί να παρέχει γρήγορες μικρογραφίες και πλούσιο UI.
Βασικά χαρακτηριστικά του PiGallery2
Μοντέλο με προτεραιότητα στον κατάλογο
Η υπάρχουσα δομή φακέλων σας γίνεται η ιεραρχία των άλμπουμ - ρίξτε νέες φωτογραφίες μέσω SCP, rsync, ή ενός εργαλείου συγχρονισμού και εμφανίζονται αυτόματα στη συλλογή.
Γρήγορες μικρογραφίες
Ο δημιουργός ευρετηρίου παρασκηνίου δημιουργεί μικρογραφίες σε πολλαπλά μεγέθη, οι οποίες αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη στον δίσκο, ώστε οι επισκέπτες να έχουν ομαλή κύλιση ακόμα και σε αρχικές φορτώσεις.
EXIF και προβολή χάρτη
Διαβάζει EXIF metadata για να τροφοδοτήσει σελίδες πληροφοριών ανά φωτογραφία, προβολές χαρτών με geotag, και αναζήτηση ανά κάμερα, ημερομηνία ή ετικέτα.
Αναζήτηση και φιλτράρισμα
Αναζήτηση με βάση εύρος ημερομηνιών, τοποθεσία, πρόσωπα, ετικέτες, αξιολογήσεις ή όνομα αρχείου χωρίς εξωτερικούς ευρετηριαστές — όλα τα μεταδεδομένα παραμένουν στην τοπική SQLite DB.
Κοινή χρήση και ιδιωτικότητα
Δημιουργήστε κοινόχρηστους συνδέσμους ανά άλμπουμ με προαιρετικούς κωδικούς πρόσβασης και ημερομηνίες λήξης, ή περιορίστε την πρόσβαση σε άλμπουμ μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες.
Βιβλιοθήκη μόνο για ανάγνωση
Ο φάκελος εικόνων είναι προσαρτημένος μόνο για ανάγνωση, ώστε ο server να μην μπορεί κατά λάθος να τροποποιήσει ή να διαγράψει πρωτότυπες φωτογραφίες κατά τη διάρκεια σαρώσεων ή της δημιουργίας μικρογραφιών.
Γιατί να τρέξω PiGallery2 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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