Αναπτύξτε το Pocket ID με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πάροχος OIDC αποκλειστικά με Passkey που προσθέτει single sign-on χωρίς κωδικό πρόσβασης σε όλες τις self-hosted εφαρμογές σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Pocket ID
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pocket ID
Το Pocket ID είναι ένας ελαφρύς, ανοιχτού κώδικα πάροχος ταυτότητας OIDC με μια θεμελιώδη διαφορά: υποστηρίζει μόνο passkeys για έλεγχο ταυτότητας, χωρίς καθόλου σύνδεση με κωδικό πρόσβασης. Οι χρήστες καταχωρούν ένα passkey μία φορά — χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό τους, ένα hardware key ή βιομετρικά στοιχεία — και από εκείνο το σημείο κάνουν έλεγχο ταυτότητας σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εφαρμογή με μία μόνο κίνηση.
Η αυτο-φιλοξενία του Pocket ID στο VPS σας σάς παρέχει ένα επίπεδο single sign-on σε όλες τις αυτο-φιλοξενούμενες υπηρεσίες σας χωρίς να χρειάζεται να εκτελείτε μια βαριά πλατφόρμα ταυτότητας. Ένα μόνο container με ενσωματωμένο SQLite storage σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα για συντήρηση — συνδέστε τις εφαρμογές σας ως OIDC clients και εξαλείψτε τους κωδικούς πρόσβασης από ολόκληρο το self-hosted stack σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pocket ID
Πιστοποίηση μόνο με Passkey
Η πιστοποίηση γίνεται αποκλειστικά μέσω WebAuthn passkeys - χωρίς κωδικούς πρόσβασης για διαχείριση, διαρροή ή επαναφορά σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εφαρμογή.
OIDC provider
Λειτουργεί ως πάροχος OpenID Connect συμβατός με πρότυπα, έτσι ώστε οποιαδήποτε εφαρμογή που υποστηρίζει OIDC να μπορεί να αναθέσει την πιστοποίηση στο Pocket ID.
Πύλη αυτοεξυπηρέτησης χρήστη
Οι χρήστες διαχειρίζονται τα passkeys τους, τις ενεργές συνεδρίες και τις εξουσιοδοτημένες εφαρμογές μέσω ενός καθαρού πίνακα ελέγχου αυτοεξυπηρέτησης.
Ενσωμάτωση LDAP
Συνδεθείτε σε ένα υπάρχον LDAP ή Active Directory για να εισαγάγετε χρήστες αντί να διαχειρίζεστε λογαριασμούς χειροκίνητα στο Pocket ID.
Αρχείο καταγραφής ελέγχου
Παρακολουθήστε κάθε σύνδεση, καταχώριση κλειδιού πρόσβασης και συμβάν εξουσιοδότησης πελάτη με ένα ενσωματωμένο, αναζητήσιμο αρχείο καταγραφής ελέγχου.
Γιατί να τρέξω Pocket ID στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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