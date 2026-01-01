Το Pocket ID είναι ένας ελαφρύς, ανοιχτού κώδικα πάροχος ταυτότητας OIDC με μια θεμελιώδη διαφορά: υποστηρίζει μόνο passkeys για έλεγχο ταυτότητας, χωρίς καθόλου σύνδεση με κωδικό πρόσβασης. Οι χρήστες καταχωρούν ένα passkey μία φορά — χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό τους, ένα hardware key ή βιομετρικά στοιχεία — και από εκείνο το σημείο κάνουν έλεγχο ταυτότητας σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εφαρμογή με μία μόνο κίνηση.

Η αυτο-φιλοξενία του Pocket ID στο VPS σας σάς παρέχει ένα επίπεδο single sign-on σε όλες τις αυτο-φιλοξενούμενες υπηρεσίες σας χωρίς να χρειάζεται να εκτελείτε μια βαριά πλατφόρμα ταυτότητας. Ένα μόνο container με ενσωματωμένο SQLite storage σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα για συντήρηση — συνδέστε τις εφαρμογές σας ως OIDC clients και εξαλείψτε τους κωδικούς πρόσβασης από ολόκληρο το self-hosted stack σας.