Αναπτύξτε το Locust με εγκατάσταση ενός κλικ.
Προγραμματιζόμενο Python load testing πλαίσιο για την προσομοίωση ταυτόχρονων χρηστών με ένα web dashboard σε πραγματικό χρόνο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Locust
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Locust
Το Locust είναι ένα εργαλείο δοκιμών φόρτου ανοιχτού κώδικα βασισμένο στην Python που επιτρέπει στις ομάδες μηχανικών να ορίζουν τη συμπεριφορά των χρηστών σε απλό κώδικα Python και να αναπαράγουν εκατομμύρια ταυτόχρονα αιτήματα έναντι οποιουδήποτε στόχου HTTP ή προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου. Σε αντίθεση με τα εργαλεία που βασίζονται σε GUI, τα σενάρια του Locust είναι σενάρια με έλεγχο εκδόσεων, καθιστώντας τις δοκιμές εύκολες στην αναθεώρηση, την παραμετροποίηση και την ενσωμάτωση σε pipelines CI/CD.
Το ενσωματωμένο web UI εμφανίζει ζωντανή απόδοση, εκατοστιαίες τιμές χρόνου απόκρισης και ποσοστά σφαλμάτων καθώς εκτελούνται οι δοκιμές, και σας επιτρέπει να αυξομειώνετε τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο χωρίς επανεκκίνηση. Η αυτο-φιλοξενία του Locust στον VPS σας διατηρεί την κίνηση δοκιμών και τα διαπιστευτήρια μακριά από την υποδομή SaaS τρίτων και σας επιτρέπει να συν-τοποθετήσετε τον γεννήτορα φόρτου κοντά στο σύστημα-στόχο για να ελαχιστοποιήσετε την τεχνητή καθυστέρηση δικτύου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Locust
Python locustfiles
Γράψτε σενάρια δοκιμών ως απλές Python classes με πλήρη πρόσβαση στην standard library και σε third-party packages, επιτρέποντας version control και CI integration.
Πραγματικού χρόνου Web Dashboard
Παρακολουθείτε αιτήματα ανά δευτερόλεπτο, ποσοστιαίες θέσεις χρόνου απόκρισης και ποσοστά αποτυχίας ζωντανά στον φυλλομετρητή σας, και προσαρμόζετε τους αριθμούς ταυτόχρονων χρηστών χωρίς να σταματήσετε τη δοκιμή.
Κατανεμημένη δημιουργία φορτίου
Προσθέστε worker nodes για να συντονίζετε το φόρτο από πολλαπλές μηχανές, κλιμακώνοντας σε εκατομμύρια ταυτόχρονους χρήστες με συγκεντρωτικά στατιστικά που συλλέγονται κεντρικά.
Υποστήριξη οποιουδήποτε πρωτοκόλλου
Δοκιμάστε REST APIs, WebSockets, gRPC, και προσαρμοσμένα πρωτόκολλα TCP επεκτείνοντας την βασική κλάση User με οποιαδήποτε βιβλιοθήκη Python.
Headless CI Λειτουργία
Εκτελέστε δοκιμές μη διαδραστικά με διαμορφώσιμα όρια επιτυχίας/αποτυχίας στα ποσοστά αποτυχίας και την καθυστέρηση, για να αυτοματοποιείτε την έγκριση/απόρριψη των αναπτύξεων στην pipeline σας.
Γιατί να τρέξω Locust στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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