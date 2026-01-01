Το Locust είναι ένα εργαλείο δοκιμών φόρτου ανοιχτού κώδικα βασισμένο στην Python που επιτρέπει στις ομάδες μηχανικών να ορίζουν τη συμπεριφορά των χρηστών σε απλό κώδικα Python και να αναπαράγουν εκατομμύρια ταυτόχρονα αιτήματα έναντι οποιουδήποτε στόχου HTTP ή προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου. Σε αντίθεση με τα εργαλεία που βασίζονται σε GUI, τα σενάρια του Locust είναι σενάρια με έλεγχο εκδόσεων, καθιστώντας τις δοκιμές εύκολες στην αναθεώρηση, την παραμετροποίηση και την ενσωμάτωση σε pipelines CI/CD.

Το ενσωματωμένο web UI εμφανίζει ζωντανή απόδοση, εκατοστιαίες τιμές χρόνου απόκρισης και ποσοστά σφαλμάτων καθώς εκτελούνται οι δοκιμές, και σας επιτρέπει να αυξομειώνετε τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο χωρίς επανεκκίνηση. Η αυτο-φιλοξενία του Locust στον VPS σας διατηρεί την κίνηση δοκιμών και τα διαπιστευτήρια μακριά από την υποδομή SaaS τρίτων και σας επιτρέπει να συν-τοποθετήσετε τον γεννήτορα φόρτου κοντά στο σύστημα-στόχο για να ελαχιστοποιήσετε την τεχνητή καθυστέρηση δικτύου.