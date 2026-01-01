Το ClickHouse είναι ένα σύστημα διαχείρισης στηλοειδούς βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένο ειδικά για online αναλυτική επεξεργασία — εκτελώντας ερωτήματα συγκέντρωσης δεδομένων (aggregation queries) σε δισεκατομμύρια γραμμές σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, χωρίς προϋπολογισμένους κύβους ή υλοποιημένες προβολές (materialized views). Αναπτύχθηκε αρχικά στην Yandex και τώρα συντηρείται από την ClickHouse Inc., τροφοδοτεί πλατφόρμες ανάλυσης, backends παρατηρησιμότητας και pipelines συμβάντων προϊόντων σε εταιρείες από startups έως την Cloudflare, την Uber και την eBay.

Η αυτο-φιλοξενία του ClickHouse στο VPS σας παρέχει στα backends εφαρμογών, στους πίνακες ελέγχου ανάλυσης και στα εργαλεία παρατηρησιμότητας ένα επίπεδο ερωτημάτων υψηλής απόδοσης για δεδομένα καταγραφής (log data), μετρήσεις, συμβάντα χρηστών και φόρτους εργασίας χρονοσειρών. Το ενσωματωμένο Play UI παρέχει ένα περιβάλλον ερωτημάτων βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης, ώστε οι αναλυτές να μπορούν να γράφουν SQL χωρίς να εγκαταστήσουν έναν client επιφάνειας εργασίας.