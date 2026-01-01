Αναπτύξτε το ClickHouse με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα στηλοειδής βάση δεδομένων OLAP, σχεδιασμένη για αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο σε δισεκατομμύρια γραμμές με καθυστέρηση ερωτήματος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ClickHouse
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ClickHouse
Το ClickHouse είναι ένα σύστημα διαχείρισης στηλοειδούς βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένο ειδικά για online αναλυτική επεξεργασία — εκτελώντας ερωτήματα συγκέντρωσης δεδομένων (aggregation queries) σε δισεκατομμύρια γραμμές σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, χωρίς προϋπολογισμένους κύβους ή υλοποιημένες προβολές (materialized views). Αναπτύχθηκε αρχικά στην Yandex και τώρα συντηρείται από την ClickHouse Inc., τροφοδοτεί πλατφόρμες ανάλυσης, backends παρατηρησιμότητας και pipelines συμβάντων προϊόντων σε εταιρείες από startups έως την Cloudflare, την Uber και την eBay.
Η αυτο-φιλοξενία του ClickHouse στο VPS σας παρέχει στα backends εφαρμογών, στους πίνακες ελέγχου ανάλυσης και στα εργαλεία παρατηρησιμότητας ένα επίπεδο ερωτημάτων υψηλής απόδοσης για δεδομένα καταγραφής (log data), μετρήσεις, συμβάντα χρηστών και φόρτους εργασίας χρονοσειρών. Το ενσωματωμένο Play UI παρέχει ένα περιβάλλον ερωτημάτων βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης, ώστε οι αναλυτές να μπορούν να γράφουν SQL χωρίς να εγκαταστήσουν έναν client επιφάνειας εργασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του ClickHouse
Στηλοειδής αποθήκευση
Η συμπίεση ανά στήλη και η διάταξη δίσκου προσφέρουν αναλογίες συμπίεσης 10 έως 100 φορές και δραματικά ταχύτερα ερωτήματα συνάθροισης από τις βάσεις δεδομένων προσανατολισμένες σε γραμμές.
Οικογένεια μηχανών MergeTree
Εξειδικευμένες μηχανές πινάκων για time-series, αναπαραγόμενα δεδομένα, αθροιστικά aggregates και graph workloads βελτιστοποιούν την αποθήκευση και τα ερωτήματα ανά περίπτωση χρήσης.
Ενσωματωμένο Play UI
Εκτελέστε ad-hoc SQL queries απευθείας από τον browser στο /play με syntax highlighting, query history και result visualization.
Υλοποιημένες προβολές
Οι σταδιακά συντηρούμενοι προ-συγκεντρωμένοι πίνακες σάς επιτρέπουν να εξυπηρετείτε ερωτήματα dashboard έναντι δισεκατομμυρίων γραμμών με καθυστέρηση κάτω του δευτερολέπτου.
Κατανεμημένο και αντιγραμμένο
Εγγενής υποστήριξη για sharding σε κόμβους και αναπαραγωγή πινάκων για υψηλή διαθεσιμότητα χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες συντονισμού.
Γιατί να τρέχω ClickHouse στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.