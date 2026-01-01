Αναπτύξτε Gotenberg με εγκατάσταση ενός κλικ.
API Docker χωρίς κατάσταση για τη μετατροπή HTML, εγγράφων Office και URL σε PDF υψηλής ποιότητας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Gotenberg
Το Gotenberg είναι ένα stateless HTTP API με επίκεντρο τους προγραμματιστές, για τη δημιουργία PDF και τη μετατροπή εγγράφων. Βασισμένο σε Chromium και LibreOffice, μετατρέπει σε PDF σελίδες HTML, Markdown, URLs, έγγραφα Word, υπολογιστικά φύλλα Excel και πολλά άλλα, με μία μόνο κλήση API — χωρίς client libraries, χωρίς installation dependencies και χωρίς state για διαχείριση μεταξύ αιτημάτων.
Η αυτο-φιλοξενία του Gotenberg στο VPS σας διατηρεί την επεξεργασία εγγράφων εντός της υποδομής σας, εξαλείφοντας τις χρεώσεις SaaS ανά μετατροπή, αφαιρώντας τις ανησυχίες περί απορρήτου δεδομένων για ευαίσθητα έγγραφα και επιτρέποντας την ενσωμάτωση με εσωτερικές υπηρεσίες στις οποίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση εξωτερικά API.
Βασικά χαρακτηριστικά του Gotenberg
HTML σε PDF
Αποδώστε οποιαδήποτε σελίδα HTML ή URL σε PDF χρησιμοποιώντας μια πλήρη μηχανή Chromium, διατηρώντας γραμματοσειρές, CSS και περιεχόμενο που αποδίδεται με JavaScript ακριβώς όπως εμφανίζεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.
Μετατροπή εγγράφων Office
Μετατρέψτε αρχεία Word, Excel και PowerPoint σε PDF μέσω ενσωμάτωσης LibreOffice, υποστηρίζοντας την πλήρη γκάμα μορφών Microsoft Office και OpenDocument.
Αρχιτεκτονική χωρίς κατάσταση
Κάθε αίτημα API είναι πλήρως ανεξάρτητο χωρίς κατάσταση συνεδρίας, καθιστώντας το Gotenberg εύκολα επεκτάσιμο και ασφαλές για επανεκκίνηση ή αντικατάσταση χωρίς απώλεια δεδομένων.
Webhook Υποστήριξη
Εκφορτώστε τις χρονοβόρες μετατροπές σε ασύγχρονα webhook callbacks, απελευθερώνοντας την εφαρμογή σας από το μπλοκάρισμα ενώ επεξεργάζονται μεγάλα έγγραφα.
Prometheus μετρήσεις
Το ενσωματωμένο endpoint μετρήσεων παρέχει άμεση ορατότητα στους ρυθμούς αιτημάτων, τις διάρκειες μετατροπής και τα βάθη ουρών για την παρακολούθηση του document pipeline σας.
Γιατί να τρέξω Gotenberg στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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