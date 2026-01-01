Το Gotenberg είναι ένα stateless HTTP API με επίκεντρο τους προγραμματιστές, για τη δημιουργία PDF και τη μετατροπή εγγράφων. Βασισμένο σε Chromium και LibreOffice, μετατρέπει σε PDF σελίδες HTML, Markdown, URLs, έγγραφα Word, υπολογιστικά φύλλα Excel και πολλά άλλα, με μία μόνο κλήση API — χωρίς client libraries, χωρίς installation dependencies και χωρίς state για διαχείριση μεταξύ αιτημάτων.

Η αυτο-φιλοξενία του Gotenberg στο VPS σας διατηρεί την επεξεργασία εγγράφων εντός της υποδομής σας, εξαλείφοντας τις χρεώσεις SaaS ανά μετατροπή, αφαιρώντας τις ανησυχίες περί απορρήτου δεδομένων για ευαίσθητα έγγραφα και επιτρέποντας την ενσωμάτωση με εσωτερικές υπηρεσίες στις οποίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση εξωτερικά API.