Το PicoClaw είναι ένας ανεξάρτητος AI βοηθός open-source που ξεκίνησε από την Sipeed και γράφτηκε εξ ολοκλήρου σε Go από την αρχή. Το έργο ανακατασκευάστηκε μέσω μιας διαδικασίας αυτο-εκκίνησης — ο ίδιος ο AI Agent οδήγησε τη μετεγκατάσταση της αρχιτεκτονικής και τη βελτιστοποίηση του κώδικα — παράγοντας ένα ενιαίο στατικό δυαδικό αρχείο που εκκινείται σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και τρέχει σε έναν μόνο CPU core.

Σχεδιασμένο για να είναι μικρό, γρήγορο και αναπτύξιμο οπουδήποτε, το PicoClaw εκτελεί τα ίδια workloads με πολύ βαρύτερα frameworks agent καταναλώνοντας περίπου 10MB RAM. Η αυτο-φιλοξενία του launcher σε ένα VPS σας παρέχει μια κονσόλα βασισμένη σε browser, επίμονη διαμόρφωση και μια μακροχρόνια πύλη που συνδέει το επιλεγμένο σας LLM με το Telegram, το Discord, το Matrix, το WeChat και οποιονδήποτε MCP server στον οποίο το κατευθύνετε.