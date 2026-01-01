Αναπτύξτε το PicoClaw με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Υπέρ-ελαφρύς βοηθός AI γραμμένος σε Go με εγγενή υποστήριξη MCP και 30+ ενσωματώσεις παρόχων LLM.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PicoClaw
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PicoClaw
Το PicoClaw είναι ένας ανεξάρτητος AI βοηθός open-source που ξεκίνησε από την Sipeed και γράφτηκε εξ ολοκλήρου σε Go από την αρχή. Το έργο ανακατασκευάστηκε μέσω μιας διαδικασίας αυτο-εκκίνησης — ο ίδιος ο AI Agent οδήγησε τη μετεγκατάσταση της αρχιτεκτονικής και τη βελτιστοποίηση του κώδικα — παράγοντας ένα ενιαίο στατικό δυαδικό αρχείο που εκκινείται σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και τρέχει σε έναν μόνο CPU core.
Σχεδιασμένο για να είναι μικρό, γρήγορο και αναπτύξιμο οπουδήποτε, το PicoClaw εκτελεί τα ίδια workloads με πολύ βαρύτερα frameworks agent καταναλώνοντας περίπου 10MB RAM. Η αυτο-φιλοξενία του launcher σε ένα VPS σας παρέχει μια κονσόλα βασισμένη σε browser, επίμονη διαμόρφωση και μια μακροχρόνια πύλη που συνδέει το επιλεγμένο σας LLM με το Telegram, το Discord, το Matrix, το WeChat και οποιονδήποτε MCP server στον οποίο το κατευθύνετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του PicoClaw
Ελάχιστο αποτύπωμα
Χρήση βασικής μνήμης κάτω από 10MB και χρόνοι εκκίνησης κάτω του δευτερολέπτου σημαίνουν ότι ένας μόνο VPS μπορεί να φιλοξενήσει το PicoClaw παράλληλα με το υπόλοιπο stack σας χωρίς μετρήσιμο overhead.
Εκκινητής Web console
Ο Browser-based launcher στη θύρα 18800 σάς καθοδηγεί στη ρύθμιση παρόχου, καναλιού και gateway χωρίς να επεξεργάζεστε αρχεία JSON με το χέρι.
Εγγενής υποστήριξη MCP
Κορυφαία ενσωμάτωση Model Context Protocol σάς επιτρέπει να συνδέσετε οποιονδήποτε MCP server για να επεκτείνετε τις δυνατότητες του agent χωρίς να γράψετε προσαρμοσμένα plugins.
30+ πάροχοι LLM
Χρησιμοποιήστε OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, και άλλα μέσω μιας ενιαίας model_list configuration.
Πύλη πολλαπλών καναλιών
Πύλη συνεχούς λειτουργίας διαθέτει τον πράκτορά σας μέσω Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat και WeCom από ένα ενιαίο deployment.
Έξυπνη δρομολόγηση μοντέλου
Η δρομολόγηση βάσει κανόνων στέλνει απλά ερωτήματα σε ελαφριά μοντέλα και σύνθετα σε κορυφαία μοντέλα, μειώνοντας το κόστος API χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα.
Γιατί να τρέξω PicoClaw στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.