Το Dawarich είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση του Google Timeline που θέτει το ιστορικό τοποθεσίας σας υπό τον δικό σας έλεγχο. Εισαγάγετε δεδομένα από εξαγωγές του Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, αρχεία GPX και άλλες πηγές για να δημιουργήσετε ένα πλούσιο, με δυνατότητα αναζήτησης αρχείο όλων των τοποθεσιών που έχετε επισκεφθεί.

Η πλατφόρμα οπτικοποιεί τις κινήσεις σας ως διαδραστικούς χάρτες με heatmaps, γραμμές διαδρομών και επικαλύψεις fog-of-war. Ενσωματωμένα στατιστικά στοιχεία δείχνουν τις χώρες που επισκεφθήκατε, τις πόλεις που εξερευνήσατε και τη συνολική απόσταση που διανύσατε, ενώ τα εργαλεία ταξιδιού σάς επιτρέπουν να σχολιάζετε τα ταξίδια με φωτογραφίες και σημειώσεις. Η κοινή χρήση τοποθεσίας με την οικογένεια, με ατομικούς ελέγχους απορρήτου, το καθιστά κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα τοποθεσίας εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή, μακριά από την Google και άλλους τρίτους.