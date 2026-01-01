Αναπτύξτε το Dawarich με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted εναλλακτική λύση του Google Timeline για την παρακολούθηση και οπτικοποίηση του πλήρους ιστορικού τοποθεσίας σε έναν διαδραστικό χάρτη.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Dawarich
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dawarich
Το Dawarich είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση του Google Timeline που θέτει το ιστορικό τοποθεσίας σας υπό τον δικό σας έλεγχο. Εισαγάγετε δεδομένα από εξαγωγές του Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, αρχεία GPX και άλλες πηγές για να δημιουργήσετε ένα πλούσιο, με δυνατότητα αναζήτησης αρχείο όλων των τοποθεσιών που έχετε επισκεφθεί.
Η πλατφόρμα οπτικοποιεί τις κινήσεις σας ως διαδραστικούς χάρτες με heatmaps, γραμμές διαδρομών και επικαλύψεις fog-of-war. Ενσωματωμένα στατιστικά στοιχεία δείχνουν τις χώρες που επισκεφθήκατε, τις πόλεις που εξερευνήσατε και τη συνολική απόσταση που διανύσατε, ενώ τα εργαλεία ταξιδιού σάς επιτρέπουν να σχολιάζετε τα ταξίδια με φωτογραφίες και σημειώσεις. Η κοινή χρήση τοποθεσίας με την οικογένεια, με ατομικούς ελέγχους απορρήτου, το καθιστά κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα τοποθεσίας εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή, μακριά από την Google και άλλους τρίτους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dawarich
Εισαγωγή πολλαπλών πηγών
Εισαγάγετε δεδομένα τοποθεσίας από Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, GPX files και άλλα, για να δημιουργήσετε ένα πλήρες ιστορικό αρχείο.
Διαδραστικές προβολές χαρτών
Εξερευνήστε το ιστορικό σας ως heatmaps, γραμμές διαδρομής και επικαλύψεις ομίχλης πολέμου σε έναν πλήρως διαδραστικό χάρτη με προσαρμόσιμα επίπεδα.
Στατιστικά ταξιδιών
Δείτε πόσες χώρες και πόλεις έχετε επισκεφθεί, πόσο μακριά έχετε ταξιδέψει, και παρακολουθήστε πόσες ημέρες έχετε περάσει σε κάθε χώρα.
Ενσωμάτωση φωτογραφιών
Συνδέστε το Immich ή το Photoprism για να εμφανίζετε φωτογραφίες με γεοετικέτες στον χάρτη και να συσχετίζετε αναμνήσεις με συγκεκριμένα ταξίδια και τοποθεσίες.
Κοινοποίηση τοποθεσίας οικογένειας
Μοιραστείτε την τοποθεσία σας με μέλη της οικογένειας, διατηρώντας παράλληλα μεμονωμένους ελέγχους απορρήτου, ώστε κάθε άτομο να αποφασίζει τι αποκαλύπτει.
Γιατί να τρέχω Dawarich στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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