Εγκαταστήστε το Lemmy με ένα κλικ.
Ομοσπονδιακός συσσωρευτής συνδέσμων και πλατφόρμα συζητήσεων που επιτρέπει στις κοινότητες να λειτουργούν ανεξάρτητα φόρουμ διασυνδεδεμένα μέσω του ActivityPub Fediverse.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Lemmy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Lemmy
Το Lemmy είναι ένας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα, ομοσπονδιακός συγκεντρωτής συνδέσμων και πλατφόρμα συζητήσεων — σκεφτείτε το Reddit, αλλά κάθε server λειτουργεί ανεξάρτητα από την κοινότητά του, και όλοι οι servers διασυνδέονται μέσω του πρωτοκόλλου ActivityPub, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εγγραφούν σε κοινότητες σε όλο το Fediverse. Κατασκευασμένο σε Rust για χαμηλή χρήση πόρων και υψηλή ταυτόχρονη εκτέλεση, το Lemmy προσφέρει σχόλια σε νήματα, κατάταξη βάσει ψήφων, προσαρμοσμένη εποπτεία κοινότητας, πολλαπλούς αλγόριθμους ταξινόμησης και ένα εκλεπτυσμένο web UI.
Το self-hosting του Lemmy στο VPS σας επιτρέπει σε διοργανωτές κοινοτήτων, ομάδες χόμπι και εξειδικευμένα ενδιαφέροντα να λειτουργούν το δικό τους φόρουμ χωρίς μοντέλα εσόδων που υποστηρίζονται από διαφημίσεις, χειραγώγηση αλγοριθμικής ροής ή συλλογή δεδομένων από μια κεντρική πλατφόρμα. Το πακέτο PostgreSQL και το image hosting pict-rs διατηρούν τα πάντα εντός της υποδομής σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Lemmy
Ομοσπονδιακές κοινότητες
Οι χρήστες σε οποιαδήποτε Lemmy instance μπορούν να εγγραφούν σε κοινότητες στον server σας, και οι χρήστες σας μπορούν να εγγραφούν σε κοινότητες οπουδήποτε στο Fediverse.
Σχόλια με νήματα και ψηφοφορία
Οικεία συζήτηση σε νήματα τύπου Reddit με ψηφοφορία υπέρ και κατά, πολλαπλούς αλγόριθμους ταξινόμησης (hot, top, new, controversial), και απεριόριστο βάθος νημάτων.
Συντονισμός ανά κοινότητα
Κάθε κοινότητα έχει τους δικούς της συντονιστές με λεπτομερή δικαιώματα, προσαρμοσμένους κανόνες και ένα ειδικό αρχείο καταγραφής συντονιστών για διαφάνεια.
Ενσωματωμένο hosting εικόνων
Ο ενσωματωμένος pict-rs server επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν εικόνες και βίντεο απευθείας στην παρουσία σας χωρίς εξωτερικό CDN ή υπηρεσίες τρίτων.
Λειτουργίες κατά του spam
Το CAPTCHA κατά την εγγραφή, ο περιορισμός ρυθμού, οι allowlists και blocklists σε όλη την εγκατάσταση, και οι διαμορφώσιμες εφαρμογές εγγραφής διατηρούν το spam και την κατάχρηση διαχειρίσιμα.
Κινητές εφαρμογές
Πολλές εφαρμογές iOS και Android συνδέονται σε οποιαδήποτε παρουσία Lemmy, ώστε οι χρήστες να μπορούν να περιηγούνται και να δημοσιεύουν από οποιονδήποτε mobile client προτιμούν.
Γιατί να τρέξω Lemmy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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