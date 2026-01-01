Το Lemmy είναι ένας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα, ομοσπονδιακός συγκεντρωτής συνδέσμων και πλατφόρμα συζητήσεων — σκεφτείτε το Reddit, αλλά κάθε server λειτουργεί ανεξάρτητα από την κοινότητά του, και όλοι οι servers διασυνδέονται μέσω του πρωτοκόλλου ActivityPub, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εγγραφούν σε κοινότητες σε όλο το Fediverse. Κατασκευασμένο σε Rust για χαμηλή χρήση πόρων και υψηλή ταυτόχρονη εκτέλεση, το Lemmy προσφέρει σχόλια σε νήματα, κατάταξη βάσει ψήφων, προσαρμοσμένη εποπτεία κοινότητας, πολλαπλούς αλγόριθμους ταξινόμησης και ένα εκλεπτυσμένο web UI.

Το self-hosting του Lemmy στο VPS σας επιτρέπει σε διοργανωτές κοινοτήτων, ομάδες χόμπι και εξειδικευμένα ενδιαφέροντα να λειτουργούν το δικό τους φόρουμ χωρίς μοντέλα εσόδων που υποστηρίζονται από διαφημίσεις, χειραγώγηση αλγοριθμικής ροής ή συλλογή δεδομένων από μια κεντρική πλατφόρμα. Το πακέτο PostgreSQL και το image hosting pict-rs διατηρούν τα πάντα εντός της υποδομής σας.