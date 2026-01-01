Αναπτύξτε το GitBucket με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα Git ανοιχτού κώδικα, self-hosted, με διεπαφή τύπου GitHub, που υποστηρίζεται από την JVM.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GitBucket
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GitBucket
Το GitBucket είναι μια πλατφόρμα Git ανοιχτού κώδικα βασισμένη σε Scala που προσφέρει μια οικεία εμπειρία τύπου GitHub σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Περιλαμβάνει repository hosting, pull requests, issues, wikis και ένα μοντέλο λογαριασμού που αντικατοπτρίζει τις συμβάσεις του GitHub, έτσι ώστε οι υπάρχουσες ομάδες να το υιοθετούν χωρίς επανεκπαίδευση.
Λειτουργώντας στην JVM με μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων H2 εκτός συσκευασίας, το GitBucket δεν χρειάζεται εξωτερικές υπηρεσίες για να ξεκινήσει και επεκτείνεται μέσω plugins για LDAP authentication, CI integrations και εξωτερικές βάσεις δεδομένων. Το Self-hosting διατηρεί τον πηγαίο κώδικα, τα access tokens και το ιστορικό ελέγχου μέσα στο VPS σας αντί για ένα SaaS τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του GitBucket
workflow τύπου GitHub
Τα Repositories, τα pull requests, τα issues και τα milestones αντιστοιχούν απευθείας στις συμβάσεις του GitHub, ώστε οι συνεργάτες να παραμένουν παραγωγικοί από την πρώτη μέρα.
Plugin οικοσύστημα
Επίσημα και κοινοτικά plugins επεκτείνουν το GitBucket με CI runners, ειδοποιήσεις, code search και authentication providers.
SSH και HTTPS Git Πρόσβαση
Οι προγραμματιστές κάνουν push και pull μέσω του τυπικού Git μέσω HTTPS ή SSH σε μια αποκλειστική θύρα για τα συνήθη εργαλεία client.
Ενσωματωμένα wiki και ζητήματα
Κάθε αποθετήριο περιλαμβάνει ένα wiki και ένα πλήρες issue tracker, διατηρώντας την τεκμηρίωση και την εργασία του έργου δίπλα στον κώδικα.
Φορητότητα βασισμένη σε JVM
Η εφαρμογή Scala single-WAR λειτουργεί οπουδήποτε λειτουργεί η JVM, καθιστώντας τις αναβαθμίσεις και τα backup προβλέψιμα σε οποιονδήποτε VPS.
Γιατί να τρέξω GitBucket στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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