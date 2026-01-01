Το GitBucket είναι μια πλατφόρμα Git ανοιχτού κώδικα βασισμένη σε Scala που προσφέρει μια οικεία εμπειρία τύπου GitHub σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Περιλαμβάνει repository hosting, pull requests, issues, wikis και ένα μοντέλο λογαριασμού που αντικατοπτρίζει τις συμβάσεις του GitHub, έτσι ώστε οι υπάρχουσες ομάδες να το υιοθετούν χωρίς επανεκπαίδευση.

Λειτουργώντας στην JVM με μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων H2 εκτός συσκευασίας, το GitBucket δεν χρειάζεται εξωτερικές υπηρεσίες για να ξεκινήσει και επεκτείνεται μέσω plugins για LDAP authentication, CI integrations και εξωτερικές βάσεις δεδομένων. Το Self-hosting διατηρεί τον πηγαίο κώδικα, τα access tokens και το ιστορικό ελέγχου μέσα στο VPS σας αντί για ένα SaaS τρίτου μέρους.