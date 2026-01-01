Αναπτύξτε FreshRSS με ένα κλικ.
Ελαφρύς αυτο-φιλοξενούμενος συγκεντρωτής RSS feeds για τη διαχείριση όλων των αγαπημένων σας websites και πηγών ειδήσεων σε ένα σημείο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FreshRSS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FreshRSS
Το FreshRSS είναι ένας δωρεάν, αυτο-φιλοξενούμενος συσσωρευτής ροών RSS και Atom που συγκεντρώνει όλες τις πηγές πληροφοριών σας σε ένα ενιαίο, γρήγορο περιβάλλον ανάγνωσης. Κατασκευασμένο με PHP και απαιτώντας ελάχιστους πόρους, υποστηρίζει αναπτύξεις πολλαπλών χρηστών, εκτεταμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου, προηγμένο φιλτράρισμα και ανάκτηση πλήρους περιεχομένου άρθρων — ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να επισκέπτεστε κάθε πηγή ξεχωριστά. Ο σχεδιασμός με απόκριση σε κινητά και η συμβατότητα API με αναγνώστες τρίτων όπως το Reeder και το NetNewsWire το καθιστούν μια πλήρη αντικατάσταση για υπηρεσίες που έχουν διακοπεί, όπως το Google Reader.
Η αυτο-φιλοξενία του FreshRSS στο VPS σας σημαίνει ενημερώσεις ροών 24/7 ανεξάρτητα από την τοπική σας σύνδεση στο διαδίκτυο, πλήρη ιδιωτικότητα στις αναγνωστικές σας συνήθειες και κανένας αλγόριθμος να αποφασίζει τι βλέπετε. Οι προσεκτικά επιμελημένες συνδρομές σας και το ιστορικό ανάγνωσης διατηρούνται σε μόνιμη αποθήκευση, ασφαλή σε όλες τις ενημερώσεις κοντέινερ.
Βασικά χαρακτηριστικά του FreshRSS
Υποστήριξη πολυχρηστών
Δημιουργεί ξεχωριστούς λογαριασμούς με ατομικές συνδρομές και προτιμήσεις ανάγνωσης, καθιστώντας το κατάλληλο για οικογένειες και ομάδες.
Προηγμένο φιλτράρισμα
Φιλτράρετε άρθρα με λέξεις-κλειδιά, συγγραφείς ή προσαρμοσμένους κανόνες και αναζητήστε σε όλες τις ροές για να βρείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο άμεσα.
APIs ανάγνωσης τρίτων
Συμβατό με τα API των Fever και Google Reader, ώστε δημοφιλείς εφαρμογές για κινητά, όπως οι Reeder και Unread, να μπορούν να συγχρονίζονται με την εγκατάστασή σας.
Ανάκτηση πλήρους άρθρου
Ανάκτηση πλήρους περιεχομένου άρθρων για ροές που δημοσιεύουν μόνο περιλήψεις, διατηρώντας τα πάντα ευανάγνωστα μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον.
OPML Εισαγωγή και εξαγωγή
Μεταφέρετε τις συνδρομές σας από οποιονδήποτε feed reader χρησιμοποιώντας τυπικά αρχεία OPML, χωρίς να απαιτείται μη αυτόματη επανεισαγωγή.
Γιατί να τρέξω FreshRSS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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