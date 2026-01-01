Το FreshRSS είναι ένας δωρεάν, αυτο-φιλοξενούμενος συσσωρευτής ροών RSS και Atom που συγκεντρώνει όλες τις πηγές πληροφοριών σας σε ένα ενιαίο, γρήγορο περιβάλλον ανάγνωσης. Κατασκευασμένο με PHP και απαιτώντας ελάχιστους πόρους, υποστηρίζει αναπτύξεις πολλαπλών χρηστών, εκτεταμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου, προηγμένο φιλτράρισμα και ανάκτηση πλήρους περιεχομένου άρθρων — ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να επισκέπτεστε κάθε πηγή ξεχωριστά. Ο σχεδιασμός με απόκριση σε κινητά και η συμβατότητα API με αναγνώστες τρίτων όπως το Reeder και το NetNewsWire το καθιστούν μια πλήρη αντικατάσταση για υπηρεσίες που έχουν διακοπεί, όπως το Google Reader.

Η αυτο-φιλοξενία του FreshRSS στο VPS σας σημαίνει ενημερώσεις ροών 24/7 ανεξάρτητα από την τοπική σας σύνδεση στο διαδίκτυο, πλήρη ιδιωτικότητα στις αναγνωστικές σας συνήθειες και κανένας αλγόριθμος να αποφασίζει τι βλέπετε. Οι προσεκτικά επιμελημένες συνδρομές σας και το ιστορικό ανάγνωσης διατηρούνται σε μόνιμη αποθήκευση, ασφαλή σε όλες τις ενημερώσεις κοντέινερ.