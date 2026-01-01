Αναπτύξτε το QloApps με εγκατάσταση με ένα κλικ
Σύστημα διαχείρισης ξενοδοχείου και κρατήσεων ανοιχτού κώδικα με σύστημα διαχείρισης ακινήτων, μηχανή κρατήσεων και ιστοσελίδα ξενοδοχείου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για QloApps
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με QloApps
Το QloApps είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα εμπορίου ξενοδοχείων που συνδυάζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων, μια μηχανή απευθείας κρατήσεων και έναν ιστότοπο ξενοδοχείου για πελάτες σε μία μόνο εγκατάσταση. Οι ξενοδόχοι μπορούν να διαχειρίζονται τη διαθεσιμότητα δωματίων, τις τιμές, τους φόρους και τις κρατήσεις από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου, ενώ δέχονται κρατήσεις απευθείας στον δικό τους ιστότοπο χωρίς να πληρώνουν προμήθεια σε πύλες τρίτων.
Το Self-hosting του QloApps στον δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα επισκεπτών, τα αρχεία πληρωμών και το ιστορικό κρατήσεων υπό τον πλήρη έλεγχό σας, καταργεί τις χρεώσεις ανά κράτηση που είναι συνηθισμένες στις υπηρεσίες κρατήσεων με hosting, και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη ροή κρατήσεων, το θέμα και το back-office ώστε να ταιριάζουν με τον τρόπο λειτουργίας της ιδιοκτησίας σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του QloApps
Άμεση μηχανή κρατήσεων
Δεχτείτε κρατήσεις απευθείας στον ιστότοπο του ξενοδοχείου σας με διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο, πλάνα τιμών και άμεσες επιβεβαιώσεις - χωρίς προμήθεια σε πύλες τρίτων.
Διαχείριση ακινήτων
Διαχειριστείτε δωμάτια, τύπους δωματίων, πλάνα τιμών, εποχιακή τιμολόγηση, φόρους και διαθεσιμότητα από ένα ενιαίο διαχειριστικό περιβάλλον, δομημένο γύρω από πραγματικές ροές εργασίας ξενοδοχείων.
Υποστήριξη πολλαπλών ξενοδοχείων
Διαχειριστείτε πολλές μονάδες από μία εγκατάσταση με δωμάτια ανά ξενοδοχείο, τιμές, δικαιώματα προσωπικού και ενοποιημένες αναφορές σε όλο τον όμιλο.
Ενσωματωμένη ιστοσελίδα ξενοδοχείου
Δημιουργήστε μια ιστοσελίδα ξενοδοχείου για τους πελάτες με καταχωρίσεις δωματίων, γκαλερί, κριτικές και σελίδες επικοινωνίας, έτοιμη προς χρήση - χωρίς ξεχωριστό CMS για συντήρηση.
Ενότητες και πρόσθετα
Επεκτείνετε τις ροές κρατήσεων με πύλες πληρωμών, διαχειριστές καναλιών και ενότητες μάρκετινγκ από το QloApps marketplace χωρίς να τροποποιήσετε τον βασικό κώδικα.
Πολλαπλές γλώσσες και νομίσματα
Εξυπηρετήστε διεθνείς επισκέπτες με εγγενή υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών και πολλαπλών νομισμάτων, διαμορφώσιμη ανά αγορά από τον πίνακα ελέγχου διαχειριστή.
Γιατί να τρέξω QloApps στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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