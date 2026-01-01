Το QloApps είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα εμπορίου ξενοδοχείων που συνδυάζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων, μια μηχανή απευθείας κρατήσεων και έναν ιστότοπο ξενοδοχείου για πελάτες σε μία μόνο εγκατάσταση. Οι ξενοδόχοι μπορούν να διαχειρίζονται τη διαθεσιμότητα δωματίων, τις τιμές, τους φόρους και τις κρατήσεις από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου, ενώ δέχονται κρατήσεις απευθείας στον δικό τους ιστότοπο χωρίς να πληρώνουν προμήθεια σε πύλες τρίτων.

Το Self-hosting του QloApps στον δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα επισκεπτών, τα αρχεία πληρωμών και το ιστορικό κρατήσεων υπό τον πλήρη έλεγχό σας, καταργεί τις χρεώσεις ανά κράτηση που είναι συνηθισμένες στις υπηρεσίες κρατήσεων με hosting, και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη ροή κρατήσεων, το θέμα και το back-office ώστε να ταιριάζουν με τον τρόπο λειτουργίας της ιδιοκτησίας σας.