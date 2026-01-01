Αναπτύξτε Wakapi με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted ιχνηλάτης χρόνου κωδικοποίησης συμβατός με WakaTime plugins, με dashboards, αναφορές και πίνακες κατάταξης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Wakapi
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Wakapi
Το Wakapi είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης δραστηριότητας κωδικοποίησης που είναι πλήρως συμβατός με τα plugins επεξεργαστή του WakaTime. Συλλέγει τον χρόνο που αφιερώνεται στην κωδικοποίηση, αναλυμένο ανά έργο, γλώσσα, επεξεργαστή και λειτουργικό σύστημα, παρουσιάζοντας τα δεδομένα σε ένα οπτικό dashboard χωρίς να μοιράζεται τίποτα με υπηρεσίες cloud τρίτων.
Η αυτο-φιλοξενία του Wakapi σε ένα VPS διατηρεί την δραστηριότητά σας στην κωδικοποίηση ιδιωτική ενώ παρέχει όλες τις πληροφορίες που προσφέρει το WakaTime. Υποστηρίζει εβδομαδιαίες περιλήψεις email, δημόσιους leaderboards για την παρακίνηση της ομάδας, δημιουργία README badge για προφίλ GitHub, και ενσωμάτωση με δημοφιλείς επεξεργαστές όπως το VS Code, τα JetBrains IDEs και το Vim.
Βασικά χαρακτηριστικά του Wakapi
WakaTime συμβατό
Λειτουργεί με όλα τα υπάρχοντα plugins επεξεργαστή WakaTime - απλώς κατευθύνετέ τα στην self-hosted εγκατάσταση Wakapi σας αντί για το wakatime.com.
Πίνακες ελέγχου προγραμματισμού
Οπτικοποιήστε τον χρόνο που δαπανάται ανά έργο, γλώσσα, συντάκτη και OS με φιλτραριζόμενα γραφήματα που καλύπτουν οποιοδήποτε εύρος ημερομηνιών.
Εβδομαδιαίες αναφορές email
Λάβετε αυτοματοποιημένες εβδομαδιαίες περιλήψεις της δραστηριότητας κωδικοποίησής σας, απευθείας στα εισερχόμενά σας.
GitHub σήματα
Δημιουργήστε δυναμικά README badges που δείχνουν τον εβδομαδιαίο χρόνο coding σας για εμφάνιση στις σελίδες προφίλ του GitHub.
Πίνακες κατάταξης ομάδων
Μοιραστείτε έναν δημόσιο πίνακα κατάταξης με τα μέλη της ομάδας για να παρακολουθείτε και να συγκρίνετε τη δραστηριότητα προγραμματισμού σε μια ομάδα ανάπτυξης.
Γιατί να τρέξω Wakapi στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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