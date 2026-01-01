Το Wakapi είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης δραστηριότητας κωδικοποίησης που είναι πλήρως συμβατός με τα plugins επεξεργαστή του WakaTime. Συλλέγει τον χρόνο που αφιερώνεται στην κωδικοποίηση, αναλυμένο ανά έργο, γλώσσα, επεξεργαστή και λειτουργικό σύστημα, παρουσιάζοντας τα δεδομένα σε ένα οπτικό dashboard χωρίς να μοιράζεται τίποτα με υπηρεσίες cloud τρίτων.

Η αυτο-φιλοξενία του Wakapi σε ένα VPS διατηρεί την δραστηριότητά σας στην κωδικοποίηση ιδιωτική ενώ παρέχει όλες τις πληροφορίες που προσφέρει το WakaTime. Υποστηρίζει εβδομαδιαίες περιλήψεις email, δημόσιους leaderboards για την παρακίνηση της ομάδας, δημιουργία README badge για προφίλ GitHub, και ενσωμάτωση με δημοφιλείς επεξεργαστές όπως το VS Code, τα JetBrains IDEs και το Vim.