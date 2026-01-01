Αναπτύξτε το Grimoire με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτών με tagging, full-text αναζήτηση και υποβοηθούμενη από AI εξαγωγή metadata.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Grimoire
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Grimoire
Το Grimoire είναι ένας διαχειριστής σελιδοδεικτών ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένος να αποτελεί ένα μόνιμο, αναζητήσιμο σπίτι για ό,τι αποθηκεύετε από τον ιστό. Αποθηκεύει σελιδοδείκτες με αυτόματη εξαγωγή μεταδεδομένων — τίτλος σελίδας, περιγραφή, favicon και στιγμιότυπο οθόνης — ώστε η συλλογή σας να παραμένει χρήσιμη πολύ αφότου έχετε ξεχάσει γιατί αποθηκεύσατε κάτι.
Σε αντίθεση με τους φακέλους σελιδοδεικτών του browser που συγχρονίζονται με vendor clouds, η self-hosting του Grimoire στον VPS σας διατηρεί το ιστορικό ανάγνωσης, τους συνδέσμους έρευνας και τους αποθηκευμένους πόρους σας εντελώς ιδιωτικούς. Ένα μόνο container με ενσωματωμένο SQLite storage σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα για συντήρηση — απλά αποθηκεύστε, προσθέστε ετικέτες και αναζητήστε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Grimoire
Αυτόματη εξαγωγή metadata
Το Grimoire ανακτά τον τίτλο, την περιγραφή, το favicon και το screenshot για κάθε σελιδοδείκτη αυτόματα, διατηρώντας τη βιβλιοθήκη σας οργανωμένη χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε σε τίτλους σελιδοδεικτών, περιγραφές, ετικέτες και σημειώσεις για να βρείτε οτιδήποτε στη συλλογή σας άμεσα.
Ετικέτες και κατηγορίες
Οργανώστε τους σελιδοδείκτες με ευέλικτες ετικέτες και κατηγορίες, και, στη συνέχεια, φιλτράρετε τη βιβλιοθήκη σας για να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.
Υποβοηθούμενο tagging με AI
Προαιρετικά συνδέστε έναν πάροχο AI για να προτείνει αυτόματα ετικέτες και περιλήψεις βάσει του περιεχομένου της σελίδας.
Επέκταση προγράμματος περιήγησης
Αποθηκεύστε σελιδοδείκτες απευθείας από το Chrome ή τον Firefox με μια επέκταση ενός κλικ χωρίς να φύγετε από τη σελίδα που διαβάζετε.
Γιατί να τρέξω Grimoire στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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