Το Grimoire είναι ένας διαχειριστής σελιδοδεικτών ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένος να αποτελεί ένα μόνιμο, αναζητήσιμο σπίτι για ό,τι αποθηκεύετε από τον ιστό. Αποθηκεύει σελιδοδείκτες με αυτόματη εξαγωγή μεταδεδομένων — τίτλος σελίδας, περιγραφή, favicon και στιγμιότυπο οθόνης — ώστε η συλλογή σας να παραμένει χρήσιμη πολύ αφότου έχετε ξεχάσει γιατί αποθηκεύσατε κάτι.

Σε αντίθεση με τους φακέλους σελιδοδεικτών του browser που συγχρονίζονται με vendor clouds, η self-hosting του Grimoire στον VPS σας διατηρεί το ιστορικό ανάγνωσης, τους συνδέσμους έρευνας και τους αποθηκευμένους πόρους σας εντελώς ιδιωτικούς. Ένα μόνο container με ενσωματωμένο SQLite storage σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα για συντήρηση — απλά αποθηκεύστε, προσθέστε ετικέτες και αναζητήστε.