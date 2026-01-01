Το openrouteservice είναι μια μηχανή δρομολόγησης ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από την HeiGIT, η οποία μετατρέπει δεδομένα του OpenStreetMap σε οδηγίες έτοιμες για παραγωγή, πίνακες χρόνου-απόστασης και πολύγωνα προσβασιμότητας ισόχρονων. Σε αντίθεση με τα εμπορικά mapping APIs, παρέχει στους προγραμματιστές ένα δωρεάν, πλήρως διαφανές routing back-end με προφίλ προσαρμοσμένα για αυτοκίνητα, βαρέα οχήματα, ποδήλατα, πεζούς και αναπηρικά αμαξίδια.

Η αυτο-φιλοξενία του openrouteservice στο δικό σας VPS καταργεί την τιμολόγηση ανά αίτημα, τα όρια ρυθμού και την κοινή χρήση δεδομένων τρίτων. Εσείς ελέγχετε ποιες περιοχές και προφίλ φορτώνονται, διατηρείτε τις συντεταγμένες των πελατών ιδιωτικές και μπορείτε να επεκτείνετε τη μηχανή με προσαρμοσμένα OSM extracts, περιορισμούς και δεδομένα υψομέτρου προσαρμοσμένα στην εφαρμογή σας.