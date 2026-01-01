Αναπτύξτε το openrouteservice με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted routing engine βασισμένο σε δεδομένα OpenStreetMap με διαδρομές, ισόχρονες και matrix APIs για αυτοκίνητα, ποδήλατα και πεζούς.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για openrouteservice
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με openrouteservice
Το openrouteservice είναι μια μηχανή δρομολόγησης ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από την HeiGIT, η οποία μετατρέπει δεδομένα του OpenStreetMap σε οδηγίες έτοιμες για παραγωγή, πίνακες χρόνου-απόστασης και πολύγωνα προσβασιμότητας ισόχρονων. Σε αντίθεση με τα εμπορικά mapping APIs, παρέχει στους προγραμματιστές ένα δωρεάν, πλήρως διαφανές routing back-end με προφίλ προσαρμοσμένα για αυτοκίνητα, βαρέα οχήματα, ποδήλατα, πεζούς και αναπηρικά αμαξίδια.
Η αυτο-φιλοξενία του openrouteservice στο δικό σας VPS καταργεί την τιμολόγηση ανά αίτημα, τα όρια ρυθμού και την κοινή χρήση δεδομένων τρίτων. Εσείς ελέγχετε ποιες περιοχές και προφίλ φορτώνονται, διατηρείτε τις συντεταγμένες των πελατών ιδιωτικές και μπορείτε να επεκτείνετε τη μηχανή με προσαρμοσμένα OSM extracts, περιορισμούς και δεδομένα υψομέτρου προσαρμοσμένα στην εφαρμογή σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του openrouteservice
Οδηγίες API
Υπολογίστε διαδρομές από σημείο σε σημείο και πολλαπλών στάσεων με οδηγίες στροφή προς στροφή, γεωμετρία και δεδομένα υψομέτρου σε πολλαπλά προφίλ μεταφοράς.
Ισόχρονη προσβασιμότητα
Δημιουργήστε πολύγωνα βάσει χρόνου ή απόστασης που δείχνουν ακριβώς πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει ένας χρήστης από οποιαδήποτε αφετηρία εντός ενός δεδομένου προϋπολογισμού.
Υπολογισμοί πινάκων
Υπολογίστε χρόνους και αποστάσεις μετακίνησης πολλαπλών σημείων με ένα μόνο αίτημα, ιδανικό για logistics, διανομή και βελτιστοποίηση ζωνών παράδοσης.
Πολλαπλά προφίλ μεταφοράς
Διαθέτει προσαρμοσμένα προφίλ για αυτοκίνητα, HGVs, ποδήλατα, πεζούς και αναπηρικά αμαξίδια, το καθένα σεβόμενο τους κανόνες πρόσβασης και τους περιορισμούς του OSM.
Με την υποστήριξη OpenStreetMap
Φορτώστε οποιοδήποτε OSM PBF extract από την Geofabrik ή τη δική σας πηγή για να παρέχετε πλήρως αυτόνομο routing για τις περιοχές που πραγματικά χρειάζεστε.
OpenAPI και Swagger UI
Ένα REST API συμβατό με πρότυπα, με ενσωματωμένη τεκμηρίωση Swagger, διευκολύνει την ενσωμάτωση του routing σε web, mobile και backend apps.
Γιατί να τρέξω openrouteservice στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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