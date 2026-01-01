Αναπτύξτε το Movary με ένα κλικ εγκατάστασης.
Self-hosted καταγραφέας ιστορικού παρακολούθησης ταινιών με scrobbling Plex, Jellyfin, Emby και Trakt και πλούσια στατιστικά.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Movary
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Movary
Το Movary είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα διαδικτυακή εφαρμογή, σχεδιασμένη ειδικά για τους λάτρεις του κινηματογράφου που θέλουν πλήρη ιδιοκτησία του ιστορικού προβολών τους. Αντλεί metadata από το The Movie Database και το IMDb, παρακολουθεί κάθε προβολή με χρονοσφραγίδες και αξιολογήσεις, και αναδεικνύει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, τα είδη, τις γλώσσες και τις δεκαετίες που διαμορφώνουν το γούστο σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Movary σε ένα VPS διατηρεί το ιστορικό προβολών σας ιδιωτικό και φορητό, με εισαγωγές από Trakt, Letterboxd και Netflix, καθώς και αυτόματο scrobbling από Plex, Jellyfin, Emby και Kodi. Σε αντίθεση με τους εμπορικούς trackers, δεν υπάρχει στόχευση διαφημίσεων, καμία τιμολόγηση ανά χρήστη, και τα δεδομένα προβολών σας δεν φεύγουν ποτέ από τον server σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Movary
Plex και Jellyfin scrobbling
Καταγράψτε αυτόματα κάθε ταινία που παρακολουθήσατε σε Plex, Jellyfin, Emby ή Kodi χωρίς να σημειώνετε χειροκίνητα τις προβολές.
Λεπτομερή στατιστικά παρακολούθησης
Δείτε τους κορυφαίους ηθοποιούς, σκηνοθέτες, είδη, γλώσσες και δεκαετίες σας με γραφήματα που οπτικοποιούν πώς εξελίσσεται το γούστο σας με την πάροδο του χρόνου.
Trakt και Letterboxd εισαγωγή
Φέρτε το υπάρχον ιστορικό παρακολούθησης από το Trakt, το Letterboxd ή το Netflix από την πρώτη μέρα, αντί να ξεκινήσετε από το μηδέν.
Αξιολογήσεις και προσωπικές σημειώσεις
Βαθμολογήστε κάθε ταινία με προσωπικές βαθμολογίες και σημειώσεις για να αναδημιουργήσετε την εικόνα των ταινιών που έχετε ήδη δει.
Εγκαταστάσιμη web εφαρμογή
Εγκαταστήστε το Movary ως μια progressive web app σε τηλέφωνα και υπολογιστές γραφείου για μια native αίσθηση χωρίς app store.
Υποστήριξη πολλών χρηστών
Μοιραστείτε έναν server με φίλους ή οικογένεια, διατηρώντας παράλληλα κάθε προφίλ, με τη δική του λίστα παρακολούθησης, αξιολογήσεις και στατιστικά, πλήρως απομονωμένο.
Γιατί να τρέξω Movary στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.