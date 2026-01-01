Το bewCloud είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα αποθήκευσης cloud χτισμένη με TypeScript και Deno. Σας παρέχει προσωπική αποθήκευση αρχείων και συγχρονισμό σε όλες τις συσκευές, μαζί με ενσωματωμένη συμβατότητα CalDAV και CardDAV για ημερολόγια και επαφές — όλα αυτά λειτουργούν στη δική σας υποδομή.

Σε αντίθεση με πιο βαριές σουίτες cloud, το bewCloud είναι σκόπιμα μινιμαλιστικό: γρήγορο στην ανάπτυξη, εύκολο στη συντήρηση και εστιασμένο στις βασικές περιπτώσεις χρήσης της πρόσβασης σε αρχεία και του συγχρονισμού προσωπικών δεδομένων. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τα αρχεία, το ημερολόγιο και τις επαφές σας ιδιωτικά και υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις συνδρομής ή όρια αποθήκευσης που επιβάλλονται από τρίτους.