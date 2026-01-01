Αναπτύξτε το bewCloud με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφριά self-hosted πλατφόρμα cloud storage για συγχρονισμό προσωπικών αρχείων, υποστήριξη CalDAV και CardDAV.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για bewCloud
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με bewCloud
Το bewCloud είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα αποθήκευσης cloud χτισμένη με TypeScript και Deno. Σας παρέχει προσωπική αποθήκευση αρχείων και συγχρονισμό σε όλες τις συσκευές, μαζί με ενσωματωμένη συμβατότητα CalDAV και CardDAV για ημερολόγια και επαφές — όλα αυτά λειτουργούν στη δική σας υποδομή.
Σε αντίθεση με πιο βαριές σουίτες cloud, το bewCloud είναι σκόπιμα μινιμαλιστικό: γρήγορο στην ανάπτυξη, εύκολο στη συντήρηση και εστιασμένο στις βασικές περιπτώσεις χρήσης της πρόσβασης σε αρχεία και του συγχρονισμού προσωπικών δεδομένων. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τα αρχεία, το ημερολόγιο και τις επαφές σας ιδιωτικά και υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις συνδρομής ή όρια αποθήκευσης που επιβάλλονται από τρίτους.
Βασικά χαρακτηριστικά του bewCloud
Προσωπική αποθήκευση αρχείων
Αποθηκεύστε και αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία σας από οποιαδήποτε συσκευή μέσω ενός καθαρού web interface χωρίς να βασίζεστε σε τρίτους cloud providers.
Συγχρονισμός CalDAV/CardDAV
Συγχρονίστε ημερολόγια και επαφές με οποιαδήποτε εφαρμογή CalDAV ή CardDAV, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών iOS, Android και desktop.
Διαχείριση χρηστών
Τα ενσωματωμένα admin controls σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε λογαριασμούς, να διαμορφώνετε πολιτικές εγγραφής και να ελέγχετε ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην instance σας.
Πολυπαραγοντική πιστοποίηση
Προστατέψτε τους λογαριασμούς με TOTP, passkeys ή 2FA μέσω email για ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας πέρα από τους κωδικούς πρόσβασης.
Ενσωμάτωση SSO
Η προαιρετική υποστήριξη OIDC σάς επιτρέπει να συνδεθείτε σε έναν υπάρχοντα πάροχο ταυτότητας για ενιαία σύνδεση σε όλη την υποδομή σας.
Γιατί να τρέχω bewCloud στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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