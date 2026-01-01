Αναπτύξτε το Elasticsearch με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Κατανεμημένη μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης, βασισμένη στο Apache Lucene, για αναζήτηση πλήρους κειμένου, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Elasticsearch
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Elasticsearch
Το Elasticsearch είναι μια κατανεμημένη, RESTful μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης στην καρδιά του Elastic Stack. Χτισμένο πάνω στο Apache Lucene, παρέχει αναζήτηση πλήρους κειμένου, σύνθετες συγκεντρωτικές λειτουργίες (aggregations) και ευρετηρίαση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο (indexing) σε τεράστια σύνολα δεδομένων. Η κατανεμημένη αρχιτεκτονική του υποστηρίζει αυτόματο sharding και replication, επιτρέποντας οριζόντια επεκτασιμότητα από έναν μόνο κόμβο σε μια μεγάλη συστάδα.
Η αυτο-φιλοξενία του Elasticsearch στο VPS σας σάς παρέχει αποκλειστικούς πόρους για σταθερή απόδοση ερωτημάτων, πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης ευρετηρίου και των πολιτικών διατήρησης, καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης με το δικό σας logging, monitoring και application stack χωρίς τιμολόγηση ανά έγγραφο ή περιορισμούς προμηθευτή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Elasticsearch
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Ισχυρή αναζήτηση με βαθμολογία συνάφειας, με επισήμανση, ασαφή αντιστοίχιση και υποστήριξη συνωνύμων, βασισμένη στην ώριμη βιβλιοθήκη Apache Lucene.
Ευρετηρίαση σε πραγματικό χρόνο
Τα έγγραφα γίνονται αναζητήσιμα μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου από την εισαγωγή τους, επιτρέποντας αναλύσεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και ζωντανή αναζήτηση σε συνεχώς ενημερωμένα σύνολα δεδομένων.
Πλούσιες συγκεντρώσεις
Υπολογισμός μετρήσεων, ιστογραμμάτων και multi-level group-bys σε ένα μόνο ερώτημα, τροφοδοτώντας διαδραστικά dashboards και αναφορές business intelligence.
Κατανεμημένη αρχιτεκτονική
Το αυτόματο sharding και replication κατανέμουν δεδομένα σε nodes για high availability και horizontal scalability καθώς αυξάνονται οι όγκοι δεδομένων.
RESTful JSON API
Απλή διεπαφή HTTP/JSON επιτρέπει σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού να αναζητά, ευρετηριάζει και διαχειρίζεται δεδομένα χωρίς ιδιόκτητους οδηγούς ή περίπλοκη εγκατάσταση πελάτη.
Γιατί να τρέξω Elasticsearch στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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