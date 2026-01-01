Το Elasticsearch είναι μια κατανεμημένη, RESTful μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης στην καρδιά του Elastic Stack. Χτισμένο πάνω στο Apache Lucene, παρέχει αναζήτηση πλήρους κειμένου, σύνθετες συγκεντρωτικές λειτουργίες (aggregations) και ευρετηρίαση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο (indexing) σε τεράστια σύνολα δεδομένων. Η κατανεμημένη αρχιτεκτονική του υποστηρίζει αυτόματο sharding και replication, επιτρέποντας οριζόντια επεκτασιμότητα από έναν μόνο κόμβο σε μια μεγάλη συστάδα.

Η αυτο-φιλοξενία του Elasticsearch στο VPS σας σάς παρέχει αποκλειστικούς πόρους για σταθερή απόδοση ερωτημάτων, πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης ευρετηρίου και των πολιτικών διατήρησης, καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης με το δικό σας logging, monitoring και application stack χωρίς τιμολόγηση ανά έγγραφο ή περιορισμούς προμηθευτή.