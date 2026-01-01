Το Fenrus είναι ένα self-hosted προσωπικό dashboard που αντικαθιστά τη σελίδα νέας καρτέλας του browser σας με μια πλήρως προσαρμόσιμη αρχική σελίδα. Οργανώστε συνδέσμους και εφαρμογές σε ομάδες, χρησιμοποιήστε έξυπνα app widgets που αντλούν ζωντανά δεδομένα από υπηρεσίες όπως τα Sonarr, Radarr και Jellyfin, και διαμορφώστε πολλαπλές μηχανές αναζήτησης με συντομεύσεις πληκτρολογίου. Όλες οι προσωπικές εφαρμογές και οι συχνά επισκεπτόμενες τοποθεσίες είναι διαθέσιμες με μια ματιά από μία ενιαία, ιδιωτική σελίδα.

Επειδή το Fenrus λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας VPS, κανένα από τα URL των εφαρμογών, τα μοτίβα χρήσης ή οι διαμορφωμένες υπηρεσίες δεν κοινοποιούνται σε υπηρεσίες dashboard τρίτων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα ελαφρύ αρχείο LiteDB, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εξωτερική βάση δεδομένων για διαχείριση - η εγκατάσταση διαρκεί δευτερόλεπτα και ολόκληρη η διαμόρφωση περιέχεται σε έναν ενιαίο τόμο.