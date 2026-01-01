Αναπτύξτε το Fenrus με εγκατάσταση ενός κλικ.
Προσωπική αρχική σελίδα και πίνακας ελέγχου για γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές, τις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες σας με έξυπνα widgets εφαρμογών και προσαρμοσμένες μηχανές αναζήτησης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Fenrus
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Fenrus
Το Fenrus είναι ένα self-hosted προσωπικό dashboard που αντικαθιστά τη σελίδα νέας καρτέλας του browser σας με μια πλήρως προσαρμόσιμη αρχική σελίδα. Οργανώστε συνδέσμους και εφαρμογές σε ομάδες, χρησιμοποιήστε έξυπνα app widgets που αντλούν ζωντανά δεδομένα από υπηρεσίες όπως τα Sonarr, Radarr και Jellyfin, και διαμορφώστε πολλαπλές μηχανές αναζήτησης με συντομεύσεις πληκτρολογίου. Όλες οι προσωπικές εφαρμογές και οι συχνά επισκεπτόμενες τοποθεσίες είναι διαθέσιμες με μια ματιά από μία ενιαία, ιδιωτική σελίδα.
Επειδή το Fenrus λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας VPS, κανένα από τα URL των εφαρμογών, τα μοτίβα χρήσης ή οι διαμορφωμένες υπηρεσίες δεν κοινοποιούνται σε υπηρεσίες dashboard τρίτων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα ελαφρύ αρχείο LiteDB, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εξωτερική βάση δεδομένων για διαχείριση - η εγκατάσταση διαρκεί δευτερόλεπτα και ολόκληρη η διαμόρφωση περιέχεται σε έναν ενιαίο τόμο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Fenrus
Έξυπνα app widgets
Συνδέστε υπηρεσίες όπως Sonarr, Radarr, Jellyfin και άλλες για να εμφανίζονται ζωντανή κατάσταση, μετρήσεις και δεδομένα δραστηριότητας απευθείας στα dashboard tiles σας.
Προσαρμοσμένες μηχανές αναζήτησης
Προσθέστε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης με ένα μοτίβο URL και συντόμευση πληκτρολογίου, στη συνέχεια εναλλάξτε μεταξύ Google, DuckDuckGo ή της δικής σας παρουσίας Searx με ένα μόνο πάτημα πλήκτρου.
Οργανωμένες ομάδες εφαρμογών
Οργανώστε συνδέσμους και εφαρμογές σε ονομασμένες ομάδες για να διατηρείτε τις εφαρμογές εργασίας, τις υπηρεσίες πολυμέσων, τον οικιακό αυτοματισμό και τους προσωπικούς ιστότοπους καθαρά διαχωρισμένους.
Υποστήριξη πολλών χρηστών
Κάθε χρήστης διαθέτει μια ανεξάρτητη διαμόρφωση dashboard, έτσι ώστε όλοι στο νοικοκυριό ή την ομάδα να μπορούν να διατηρούν το δικό τους layout και την app list.
Αυτόματα favicons
Το Fenrus ανακτά αυτόματα favicons για συνδέσμους που δεν έχουν διαμορφωμένο προσαρμοσμένο εικονίδιο, διατηρώντας τον πίνακα ελέγχου σας οπτικά τακτοποιημένο χωρίς χειροκίνητη εργασία.
Μηδενική Εξωτερική Βάση Δεδομένων
Όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε ένα μόνο αρχείο LiteDB — δεν χρειάζεται PostgreSQL ή MySQL, κάνοντας τα backups και τις μεταφορές μια απλή αντιγραφή αρχείου.
Γιατί να τρέξω Fenrus στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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