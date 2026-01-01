Αναπτύξτε το Cockpit CMS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύ API-first headless CMS για προγραμματιστές που χρειάζονται ευέλικτη μοντελοποίηση περιεχομένου χωρίς την επιβάρυνση ενός monolithic CMS.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Cockpit CMS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cockpit CMS
Το Cockpit είναι ένα σύγχρονο headless content management system, φτιαγμένο για developer workflows. Παρέχει ένα καθαρό, διαισθητικό περιβάλλον για τον ορισμό content types, collections και singletons, και στη συνέχεια δημιουργεί αυτόματα RESTful και GraphQL APIs για κάθε content model — χωρίς να απαιτείται custom API code. Το ελαφρύ του αποτύπωμα σημαίνει ταχύτερες αναπτύξεις και χαμηλότερη κατανάλωση πόρων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές CMS platforms.
Το Self-hosting του Cockpit στο VPS σας διατηρεί το editorial content, τα user data και τα API tokens εντός της δικής σας υποδομής. Διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο των API rate limits, της authentication και του storage, ενώ παρέχετε περιεχόμενο σε οποιοδήποτε front-end framework — React, Vue, Angular, mobile apps ή static site generators όπως τα Next.js και Gatsby.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cockpit CMS
API-first παράδοση περιεχομένου
Κάθε συλλογή περιεχομένου αποκτά αυτόματα REST και GraphQL endpoints, έτοιμα να τροφοδοτήσουν οποιοδήποτε front-end ή mobile app.
Ευέλικτη μοντελοποίηση περιεχομένου
Ορίστε προσαρμοσμένους τύπους πεδίων, ένθετες δομές και σχέσεις περιεχομένου χωρίς να γράφετε schema migrations.
Πολυγλωσσική υποστήριξη
Διαχείριση τοπικοποιημένου περιεχομένου εγγενώς για διεθνείς ιστότοπους χωρίς πρόσθετα plugins ή εξωτερικές υπηρεσίες μετάφρασης.
Δικαιώματα βασισμένα σε ρόλους
Εκχωρήστε λεπτομερή επίπεδα πρόσβασης σε συντάκτες, συνεργάτες και API clients, ώστε κάθε ρόλος να έχει πρόσβαση μόνο σε ό,τι πρέπει.
Webhook ενσωμάτωση
Ενεργοποιήστε αυτοματοποιημένες ροές εργασίας και ακυρώσεις cache σε αλλαγές περιεχομένου με διαμορφώσιμα webhook endpoints.
Γιατί να τρέχω Cockpit CMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.