Το Cockpit είναι ένα σύγχρονο headless content management system, φτιαγμένο για developer workflows. Παρέχει ένα καθαρό, διαισθητικό περιβάλλον για τον ορισμό content types, collections και singletons, και στη συνέχεια δημιουργεί αυτόματα RESTful και GraphQL APIs για κάθε content model — χωρίς να απαιτείται custom API code. Το ελαφρύ του αποτύπωμα σημαίνει ταχύτερες αναπτύξεις και χαμηλότερη κατανάλωση πόρων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές CMS platforms.

Το Self-hosting του Cockpit στο VPS σας διατηρεί το editorial content, τα user data και τα API tokens εντός της δικής σας υποδομής. Διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο των API rate limits, της authentication και του storage, ενώ παρέχετε περιεχόμενο σε οποιοδήποτε front-end framework — React, Vue, Angular, mobile apps ή static site generators όπως τα Next.js και Gatsby.