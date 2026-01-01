Το Crucix είναι μια πλατφόρμα OSINT (Open Source Intelligence) που ενοποιεί δεδομένα από 27 δημόσιες πηγές — συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων NASA FIRMS, θαλάσσιας παρακολούθησης AIS, δεδομένων συγκρούσεων ACLED, οικονομικών δεικτών FRED και ροών κοινωνικού συναισθήματος — σε έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, ο οποίος διαθέτει μια τρισδιάστατη υδρόγειο σφαίρα με τεχνολογία WebGL. Τα δεδομένα ανανεώνονται αυτόματα κάθε 15 λεπτά, παρέχοντάς σας συνεχή επίγνωση της κατάστασης χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Η πλατφόρμα παρέχει ειδοποιήσεις πολλαπλών επιπέδων (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) μέσω Telegram και Discord, ιδέες συναλλαγών που δημιουργούνται από LLM και αμφίδρομες εντολές bot για ενημερώσεις κατ' απαίτηση. Η αυτο-φιλοξενία του Crucix στο VPS σας διατηρεί όλα τα κλειδιά API και τα αρχεία πληροφοριών στη δική σας υποδομή, διασφαλίζει την αδιάλειπτη συλλογή δεδομένων και σας παρέχει πλήρη έλεγχο της διατήρησης και της πρόσβασης.