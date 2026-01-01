Έκπτωση έως 69% για Crucix

Αναπτύξτε το Crucix με εγκατάσταση ενός κλικ.

Πλατφόρμα πληροφοριών OSINT που συγκεντρώνει 27 παγκόσμιες πηγές δεδομένων πραγματικού χρόνου σε ένα ενοποιημένο 3D dashboard.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
5,49  € /μήνα
Επιλογή προγράμματος
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Crucix με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Crucix

69% έκπτωση
KVM 1
17,99  €
5,49  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 131,76€ (κανονική τιμή 431,76€). Τιμή ανανέωσης 11,99€/μήνα.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99  €
7,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 191,76€ (κανονική τιμή 527,76€). Τιμή ανανέωσης 14,99€/μήνα.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99  €
10,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 263,76€ (κανονική τιμή 863,76€). Τιμή ανανέωσης 27,99€/μήνα.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99  €
21,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99  €
5,49  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 131,76€ (κανονική τιμή 431,76€). Τιμή ανανέωσης 11,99€/μήνα.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99  €
7,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 191,76€ (κανονική τιμή 527,76€). Τιμή ανανέωσης 14,99€/μήνα.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99  €
10,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 263,76€ (κανονική τιμή 863,76€). Τιμή ανανέωσης 27,99€/μήνα.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99  €
21,99  € /μήνα
Επιλογή πακέτου
Αποκτήστε 24 μήνες με 527,76€ (κανονική τιμή 1.559,76€). Τιμή ανανέωσης 49,99€/μήνα.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Crucix

Το Crucix είναι μια πλατφόρμα OSINT (Open Source Intelligence) που ενοποιεί δεδομένα από 27 δημόσιες πηγές — συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων NASA FIRMS, θαλάσσιας παρακολούθησης AIS, δεδομένων συγκρούσεων ACLED, οικονομικών δεικτών FRED και ροών κοινωνικού συναισθήματος — σε έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, ο οποίος διαθέτει μια τρισδιάστατη υδρόγειο σφαίρα με τεχνολογία WebGL. Τα δεδομένα ανανεώνονται αυτόματα κάθε 15 λεπτά, παρέχοντάς σας συνεχή επίγνωση της κατάστασης χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Η πλατφόρμα παρέχει ειδοποιήσεις πολλαπλών επιπέδων (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) μέσω Telegram και Discord, ιδέες συναλλαγών που δημιουργούνται από LLM και αμφίδρομες εντολές bot για ενημερώσεις κατ' απαίτηση. Η αυτο-φιλοξενία του Crucix στο VPS σας διατηρεί όλα τα κλειδιά API και τα αρχεία πληροφοριών στη δική σας υποδομή, διασφαλίζει την αδιάλειπτη συλλογή δεδομένων και σας παρέχει πλήρη έλεγχο της διατήρησης και της πρόσβασης.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Crucix

27 Πηγές OSINT

Συγκεντρώνει παράλληλα δορυφορικά, ναυτιλιακά, αεροπορικά, δεδομένα συγκρούσεων, οικονομικά και κοινωνικού κλίματος, με ομαλή υποβάθμιση όταν οποιαδήποτε πηγή δεν είναι διαθέσιμη.

Οπτικοποίηση 3D υδρογείου

Η υδρόγειος με WebGL προβάλλει γεωγραφικά τα γεγονότα, διευκολύνοντας τη συσχέτιση περιστατικών μεταξύ περιοχών με μια ματιά.

Πολυεπίπεδο σύστημα ειδοποιήσεων

Παρέχει ειδοποιήσεις FLASH, PRIORITY και ROUTINE μέσω Telegram και Discord ώστε οι κρίσιμες εξελίξεις να σας φτάνουν άμεσα.

LLM Ανάλυση ευφυΐας

Ενσωματώνεται με Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini και άλλους παρόχους για να δημιουργήσει ιδέες συναλλαγών και έξυπνες περιλήψεις σημάτων από συλλεγμένα δεδομένα.

Αμφίδρομες εντολές Bot

Ζητήστε ελέγχους κατάστασης κατ' απαίτηση, ενεργοποιήστε χειροκίνητες σαρώσεις και λάβετε ενημερώσεις απευθείας μέσω εντολών bot του Telegram ή του Discord.

Γιατί να τρέχω Crucix στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

Ξεκινήστε

Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη

Ackee

Ackee

Το Ackee είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο ανάλυσης Node.js για παρακολούθηση ιστοσελίδων με επίκεντρο την ιδιωτικότητα.

Ανάπτυξη
Apache DevLake

Apache DevLake

Ανοιχτού κώδικα DORA metrics και πλατφόρμα αναλύσεων ομάδων engineering

Ανάπτυξη
Apache Superset

Apache Superset

Το Apache Superset είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα εξερεύνησης και οπτικοποίησης δεδομένων για BI

Ανάπτυξη
Δείτε όλες τις εφαρμογές

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.