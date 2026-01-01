Αναπτύξτε το Crucix με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα πληροφοριών OSINT που συγκεντρώνει 27 παγκόσμιες πηγές δεδομένων πραγματικού χρόνου σε ένα ενοποιημένο 3D dashboard.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Crucix
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Crucix
Το Crucix είναι μια πλατφόρμα OSINT (Open Source Intelligence) που ενοποιεί δεδομένα από 27 δημόσιες πηγές — συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων NASA FIRMS, θαλάσσιας παρακολούθησης AIS, δεδομένων συγκρούσεων ACLED, οικονομικών δεικτών FRED και ροών κοινωνικού συναισθήματος — σε έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, ο οποίος διαθέτει μια τρισδιάστατη υδρόγειο σφαίρα με τεχνολογία WebGL. Τα δεδομένα ανανεώνονται αυτόματα κάθε 15 λεπτά, παρέχοντάς σας συνεχή επίγνωση της κατάστασης χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Η πλατφόρμα παρέχει ειδοποιήσεις πολλαπλών επιπέδων (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) μέσω Telegram και Discord, ιδέες συναλλαγών που δημιουργούνται από LLM και αμφίδρομες εντολές bot για ενημερώσεις κατ' απαίτηση. Η αυτο-φιλοξενία του Crucix στο VPS σας διατηρεί όλα τα κλειδιά API και τα αρχεία πληροφοριών στη δική σας υποδομή, διασφαλίζει την αδιάλειπτη συλλογή δεδομένων και σας παρέχει πλήρη έλεγχο της διατήρησης και της πρόσβασης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Crucix
27 Πηγές OSINT
Συγκεντρώνει παράλληλα δορυφορικά, ναυτιλιακά, αεροπορικά, δεδομένα συγκρούσεων, οικονομικά και κοινωνικού κλίματος, με ομαλή υποβάθμιση όταν οποιαδήποτε πηγή δεν είναι διαθέσιμη.
Οπτικοποίηση 3D υδρογείου
Η υδρόγειος με WebGL προβάλλει γεωγραφικά τα γεγονότα, διευκολύνοντας τη συσχέτιση περιστατικών μεταξύ περιοχών με μια ματιά.
Πολυεπίπεδο σύστημα ειδοποιήσεων
Παρέχει ειδοποιήσεις FLASH, PRIORITY και ROUTINE μέσω Telegram και Discord ώστε οι κρίσιμες εξελίξεις να σας φτάνουν άμεσα.
LLM Ανάλυση ευφυΐας
Ενσωματώνεται με Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini και άλλους παρόχους για να δημιουργήσει ιδέες συναλλαγών και έξυπνες περιλήψεις σημάτων από συλλεγμένα δεδομένα.
Αμφίδρομες εντολές Bot
Ζητήστε ελέγχους κατάστασης κατ' απαίτηση, ενεργοποιήστε χειροκίνητες σαρώσεις και λάβετε ενημερώσεις απευθείας μέσω εντολών bot του Telegram ή του Discord.
Γιατί να τρέχω Crucix στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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