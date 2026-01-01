Αναπτύξτε το Prefect με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύγχρονη πλατφόρμα ενορχήστρωσης ροών εργασίας εγγενής σε Python για τη δημιουργία, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση αγωγών δεδομένων και εργασιών αυτοματισμού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Prefect
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Prefect
Το Prefect σάς επιτρέπει να μετατρέψετε οποιαδήποτε συνάρτηση Python σε μια προγραμματισμένη, παρατηρήσιμη και με αυτόματη επανάληψη ροή εργασιών με ένα απλό decorator. Σε αντίθεση με τα εργαλεία ενορχήστρωσης με βαρύ YAML, το Prefect διατηρεί τις ροές εργασιών ως κανονικό κώδικα Python — ελέγξιμο, με έλεγχο εκδόσεων και αναπτύξιμο όπως κάθε άλλη μονάδα. Το περιλαμβανόμενο UI εμφανίζει την κατάσταση εκτέλεσης σε πραγματικό χρόνο, τα logs και το ιστορικό σε επίπεδο εργασιών για κάθε εκτέλεση.
Η αυτο-φιλοξενία του Prefect στο VPS σας εξαλείφει το κόστος εκτέλεσης στο cloud, σας παρέχει απεριόριστες εκτελέσεις ροών εργασιών με σταθερό κόστος υποδομής και διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα αγωγού — διαπιστευτήρια, αποτελέσματα ερωτημάτων, logs — εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή χωρίς vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του Prefect
Εγγενείς ροές εργασίας Python
Εφαρμόστε σε οποιαδήποτε συνάρτηση Python τα
@flow ή
@task για να αποκτήσετε προγραμματισμό, επαναλήψεις, προσωρινή αποθήκευση και παρατηρησιμότητα — χωρίς να χρειάζεται να μάθετε μια ιδιόκτητη DSL.
Αυτόματες επαναλήψεις
Διαμορφώστε exponential backoff και προσαρμοσμένη retry logic ανά εργασία, έτσι ώστε οι παροδικές αποτυχίες σε APIs, βάσεις δεδομένων ή κλήσεις δικτύου να ανακτώνται χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Παρακολούθηση πραγματικού χρόνου
Το ενσωματωμένο UI εμφανίζει ζωντανή κατάσταση εργασιών, καταγραφές εκτελέσεων και ιστορικό εκτελέσεων, ώστε να γνωρίζετε πάντα τι εκτελείται, τι απέτυχε και γιατί.
Ευέλικτος Προγραμματισμός
Εκφράσεις Cron, ενεργοποιήσεις διαστήματος και αναπτύξεις βάσει συμβάντων σάς επιτρέπουν να εκτελείτε διοχετεύσεις σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή ως απόκριση σε εξωτερικά συμβάντα.
Πόλοι εργασίας & εργαζόμενοι
Κατανείμετε την εκτέλεση ροής σε πολλαπλές διεργασίες εργασίας ή μηχανές, κλιμακώνοντας την υπολογιστική ικανότητα ανεξάρτητα από τον διακομιστή ενορχήστρωσης.
Γιατί να τρέξω Prefect στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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