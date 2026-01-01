Το Prefect σάς επιτρέπει να μετατρέψετε οποιαδήποτε συνάρτηση Python σε μια προγραμματισμένη, παρατηρήσιμη και με αυτόματη επανάληψη ροή εργασιών με ένα απλό decorator. Σε αντίθεση με τα εργαλεία ενορχήστρωσης με βαρύ YAML, το Prefect διατηρεί τις ροές εργασιών ως κανονικό κώδικα Python — ελέγξιμο, με έλεγχο εκδόσεων και αναπτύξιμο όπως κάθε άλλη μονάδα. Το περιλαμβανόμενο UI εμφανίζει την κατάσταση εκτέλεσης σε πραγματικό χρόνο, τα logs και το ιστορικό σε επίπεδο εργασιών για κάθε εκτέλεση.

Η αυτο-φιλοξενία του Prefect στο VPS σας εξαλείφει το κόστος εκτέλεσης στο cloud, σας παρέχει απεριόριστες εκτελέσεις ροών εργασιών με σταθερό κόστος υποδομής και διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα αγωγού — διαπιστευτήρια, αποτελέσματα ερωτημάτων, logs — εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή χωρίς vendor lock-in.