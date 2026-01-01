Το Usertour είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την ενσωμάτωση χρηστών και τη δέσμευση προϊόντων που επιτρέπει στις ομάδες προϊόντων να δημιουργούν εντός εφαρμογής περιηγήσεις, λίστες ελέγχου, έρευνες και εργαλεία εκκίνησης απευθείας μέσα στην web εφαρμογή τους — χωρίς μηχανικό περιορισμό για κάθε νέα ροή. Είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση των Appcues, Userpilot και Userflow, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο στα δεδομένα ενσωμάτωσης χρηστών και καταργώντας την τιμολόγηση ανά MAU.

Η αυτο-φιλοξενία του Usertour στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα συμπεριφοράς χρηστών και τα αναλυτικά στοιχεία ενσωμάτωσης παραμένουν στην υποδομή σας. Αποφεύγετε την παρακολούθηση τρίτων των χρηστών σας, πληροίτε τις απαιτήσεις διαμονής δεδομένων και δεν συναντάτε ποτέ ένα όριο τιμολόγησης καθώς αυξάνεται η βάση χρηστών σας. Η υποστήριξη πολλαπλών περιβαλλόντων σας επιτρέπει να δοκιμάζετε με ασφάλεια ροές σε περιβάλλον staging πριν τις προωθήσετε σε production.