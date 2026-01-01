Αναπτύξτε το Usertour με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted πλατφόρμα onboarding χρηστών για τη δημιουργία in-app περιηγήσεων προϊόντων, λιστών ελέγχου και ερευνών χωρίς τρίτους προμηθευτές.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Usertour
Το Usertour είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την ενσωμάτωση χρηστών και τη δέσμευση προϊόντων που επιτρέπει στις ομάδες προϊόντων να δημιουργούν εντός εφαρμογής περιηγήσεις, λίστες ελέγχου, έρευνες και εργαλεία εκκίνησης απευθείας μέσα στην web εφαρμογή τους — χωρίς μηχανικό περιορισμό για κάθε νέα ροή. Είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση των Appcues, Userpilot και Userflow, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο στα δεδομένα ενσωμάτωσης χρηστών και καταργώντας την τιμολόγηση ανά MAU.
Η αυτο-φιλοξενία του Usertour στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα συμπεριφοράς χρηστών και τα αναλυτικά στοιχεία ενσωμάτωσης παραμένουν στην υποδομή σας. Αποφεύγετε την παρακολούθηση τρίτων των χρηστών σας, πληροίτε τις απαιτήσεις διαμονής δεδομένων και δεν συναντάτε ποτέ ένα όριο τιμολόγησης καθώς αυξάνεται η βάση χρηστών σας. Η υποστήριξη πολλαπλών περιβαλλόντων σας επιτρέπει να δοκιμάζετε με ασφάλεια ροές σε περιβάλλον staging πριν τις προωθήσετε σε production.
Βασικά χαρακτηριστικά του Usertour
Περιηγήσεις προϊόντος εντός εφαρμογής
Δημιουργήστε διαδραστικούς οδηγούς βήμα προς βήμα που καθοδηγούν τους νέους χρήστες στην πρώτη τους στιγμή αξίας χωρίς να γράφετε κώδικα για κάθε ροή.
Onboarding λίστες ελέγχου
Δημιουργήστε λίστες ελέγχου βάσει εργασιών που αναδεικνύουν βασικές λειτουργίες και παρακολουθούν την πρόοδο κάθε χρήστη μέσα από τη διαδικασία ενσωμάτωσης.
Προηγμένη στόχευση χρηστών
Κατηγοριοποιήστε τους χρήστες με βάση προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά και συμβάντα για να εμφανίσετε τη σωστή ροή στον κατάλληλο χρήστη την ακριβώς κατάλληλη στιγμή.
Ροή Analytics
Παρακολουθήστε τις προβολές, τις ολοκληρώσεις και τα ποσοστά εγκατάλειψης για κάθε ροή, για να εντοπίσετε ακριβώς πού αποχωρούν οι χρήστες.
Υποστήριξη πολλαπλών περιβαλλόντων
Να διατηρείτε ξεχωριστά περιβάλλοντα παραγωγής και staging, ώστε οι ροές να μπορούν να δοκιμαστούν διεξοδικά πριν φτάσουν στους πραγματικούς χρήστες.
In-App Έρευνες
Συλλέξτε συμφραζόμενη ανατροφοδότηση μέσω ερευνών που ενεργοποιούνται από συγκεκριμένες ενέργειες χρήστη, γεγονότα ολοκλήρωσης ή κανόνες που βασίζονται στον χρόνο.
Γιατί να τρέξω Usertour στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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