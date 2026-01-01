Αναπτύξτε το Whishper με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted σουίτα μεταγραφής ήχου και υποτιτλισμού που εκτελεί Whisper, μετάφραση και επεξεργασία εξ ολοκλήρου στον server σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Whishper
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Whishper
Το Whishper είναι μια σουίτα μεταγραφής και υποτιτλισμού ανοιχτού κώδικα που εκτελεί το OpenAI Whisper τοπικά για μετατροπή ομιλίας σε κείμενο (speech-to-text) υψηλής ακρίβειας, χωρίς να στέλνει ήχο σε καμία υπηρεσία τρίτου μέρους. Ανεβάστε αρχεία πολυμέσων, επικολλήστε οποιαδήποτε διεύθυνση URL υποστηρίζεται από το yt-dlp, και το Whishper χειρίζεται τη μεταγραφή, τη μετάφραση και την επεξεργασία υποτίτλων σε ένα μέρος — όλα μέσω ενός εξελιγμένου web UI.
Η αυτο-φιλοξενία του Whishper διατηρεί ευαίσθητες ηχογραφήσεις — συνεντεύξεις, συναντήσεις, διαλέξεις, κλήσεις πελατών — εξ ολοκλήρου στην υποδομή σας. Η ενσωματωμένη μηχανή LibreTranslate προσθέτει offline μηχανική μετάφραση σε δεκάδες γλώσσες, και ο ενσωματωμένος επεξεργαστής υποτίτλων σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα, να χωρίσετε τμήματα και να εξαγάγετε σε SRT, VTT, TXT ή JSON χωρίς να φύγετε από το πρόγραμμα περιήγησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Whishper
Τοπική μεταγραφή Whisper
Με την υποστήριξη του FasterWhisper, μεταγράψτε ήχο και βίντεο στο δικό σας hardware χωρίς εξωτερικές κλήσεις API ή χρεώσεις ανά λεπτό.
URL και εισαγωγή αρχείων
Αποθέστε ένα αρχείο απευθείας ή επικολλήστε οποιαδήποτε διεύθυνση URL υποστηρίζεται από το yt-dlp - YouTube, podcasts, απευθείας συνδέσμους - και το Whishper το ανακτά και το μεταγράφει.
Μετάφραση εκτός σύνδεσης
Η ενσωματωμένη μηχανή LibreTranslate μεταφράζει μεταγραφές σε δεκάδες γλώσσες χωρίς να στέλνει κείμενο σε ένα εμπορικό API μετάφρασης.
Ενσωματωμένος επεξεργαστής υποτίτλων
Επεξεργαστείτε το χρονοδιάγραμμα, χωρίστε ή εισαγάγετε τμήματα και παρακολουθήστε τις προειδοποιήσεις CPS ζωντανά, ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής επισημαίνει την ενεργή γραμμή καθώς αναπαράγεται ο ήχος.
Πολλαπλές μορφές εξαγωγής
Κατεβάστε ολοκληρωμένες μεταγραφές ως SRT, VTT, TXT, ή JSON, ή αντιγράψτε το ακατέργαστο κείμενο απευθείας στο πρόχειρό σας.
Προφίλ CPU και GPU
Λειτουργεί σε τυπικά CPU instances άμεσα και υποστηρίζει NVIDIA GPU acceleration για σημαντικά ταχύτερη μεταγραφή σε ικανό hardware.
Γιατί να τρέξω Whishper στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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