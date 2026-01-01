Το Whishper είναι μια σουίτα μεταγραφής και υποτιτλισμού ανοιχτού κώδικα που εκτελεί το OpenAI Whisper τοπικά για μετατροπή ομιλίας σε κείμενο (speech-to-text) υψηλής ακρίβειας, χωρίς να στέλνει ήχο σε καμία υπηρεσία τρίτου μέρους. Ανεβάστε αρχεία πολυμέσων, επικολλήστε οποιαδήποτε διεύθυνση URL υποστηρίζεται από το yt-dlp, και το Whishper χειρίζεται τη μεταγραφή, τη μετάφραση και την επεξεργασία υποτίτλων σε ένα μέρος — όλα μέσω ενός εξελιγμένου web UI.

Η αυτο-φιλοξενία του Whishper διατηρεί ευαίσθητες ηχογραφήσεις — συνεντεύξεις, συναντήσεις, διαλέξεις, κλήσεις πελατών — εξ ολοκλήρου στην υποδομή σας. Η ενσωματωμένη μηχανή LibreTranslate προσθέτει offline μηχανική μετάφραση σε δεκάδες γλώσσες, και ο ενσωματωμένος επεξεργαστής υποτίτλων σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα, να χωρίσετε τμήματα και να εξαγάγετε σε SRT, VTT, TXT ή JSON χωρίς να φύγετε από το πρόγραμμα περιήγησης.