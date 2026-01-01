Αναπτύξτε το Homarr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύγχρονο, προσαρμόσιμο server dashboard για οργάνωση και παρακολούθηση όλων των self-hosted υπηρεσιών σας σε ένα σημείο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Homarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Homarr
Το Homarr είναι ένα κομψό, open-source dashboard σχεδιασμένο να σας παρέχει μια ενιαία διεπαφή για όλες τις self-hosted εφαρμογές σας. Αντί να προσθέτετε στους σελιδοδείκτες δεκάδες URL υπηρεσιών, το Homarr τις παρουσιάζει ως οργανωμένα πλακίδια με ζωντανές ενδείξεις κατάστασης, αναζήτηση και γρήγορες ενέργειες — όλα από μία σελίδα.
Η εγκατάσταση του Homarr στο δικό σας VPS σημαίνει ότι το dashboard σας παραμένει ιδιωτικό, φορτώνει άμεσα στο τοπικό δίκτυο και μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας με το Docker για να ανακαλύπτει αυτόματα τα εκτελούμενα containers και να εμφανίζει την κατάστασή τους σε πραγματικό χρόνο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Homarr
Οργανισμός υπηρεσιών
Ομαδοποιήστε εφαρμογές σε προσαρμοσμένους πίνακες και κατηγορίες ώστε κάθε υπηρεσία να είναι ένα κλικ μακριά.
Ενσωμάτωση Docker
Αυτόματη ανίχνευση εκτελούμενων containers και εμφάνιση της κατάστασής τους, της υγείας τους και της χρήσης πόρων χωρίς χειροκίνητη διαμόρφωση.
Παρακολούθηση κατάστασης
Πραγματοποιήστε ping σε υπηρεσίες σε τακτά χρονικά διαστήματα και εμφανίστε ζωντανές ενδείξεις κατάστασης απευθείας σε κάθε πλακίδιο.
Προσαρμόσιμη διάταξη
Ο Drag-and-drop επεξεργαστής πλέγματος σάς επιτρέπει να αλλάζετε μέγεθος, να αναδιατάσσετε και να διαμορφώνετε τα πλακίδια ώστε να ταιριάζουν στον workflow σας.
Αναζήτηση και σελιδοδείκτες
Άμεση αναζήτηση σε όλες τις ρυθμισμένες υπηρεσίες και στο διαδίκτυο, με συντομεύσεις πληκτρολογίου για προχωρημένους χρήστες.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς με δικαιώματα βάσει ρόλου, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να βλέπει μόνο ό,τι χρειάζεται.
Γιατί να τρέξω Homarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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