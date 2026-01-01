Το Homarr είναι ένα κομψό, open-source dashboard σχεδιασμένο να σας παρέχει μια ενιαία διεπαφή για όλες τις self-hosted εφαρμογές σας. Αντί να προσθέτετε στους σελιδοδείκτες δεκάδες URL υπηρεσιών, το Homarr τις παρουσιάζει ως οργανωμένα πλακίδια με ζωντανές ενδείξεις κατάστασης, αναζήτηση και γρήγορες ενέργειες — όλα από μία σελίδα.

Η εγκατάσταση του Homarr στο δικό σας VPS σημαίνει ότι το dashboard σας παραμένει ιδιωτικό, φορτώνει άμεσα στο τοπικό δίκτυο και μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας με το Docker για να ανακαλύπτει αυτόματα τα εκτελούμενα containers και να εμφανίζει την κατάστασή τους σε πραγματικό χρόνο.